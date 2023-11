Pronostici Pallavolo 18-19 novembre 2023. Weekend spettacolare per la Superlega di volley maschile con una serie di big match in vetta alla classifica da non perdere. Si gioca anche l’8° giornata della Serie A1 di Pallavolo Femminile.

Pronostici Pallavolo 18-19 novembre 2023: Superlega volley maschile

Va in scena una 6° giornata spettacolare di Superlega di pallavolo: domenica a Perugia, Trento e Modena si affrontano tra loro le prime sei della classifica che poi sono anche le candidate a vincere lo scudetto.

A Perugia alle 17.30 la Sir Susa Vim cercherà di confermare l’imbattibilità casalinga ospitando in una sfida dai mille risvolti la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Torna al PalaBarton da avversario Andrea Anastasi. Perugia appare al momento più solida e continua nel rendimento ma Piacenza è squadra capace di tutto, anche se l’assenza prolungata di Romanò in una partita del genere potrebbe farsi sentire in un match del genere.

A Trento, l’Itas Trentino, reduce dalla convincente prova di mercoledì sera a Milano, ospita alle 18 una Mint Monza che è la vera rivelazione di questa prima parte della stagione. I monzesi arrivano sicuramente più riposati a questo match visto che mercoledì non hanno giocato ma Trento è abituata agli impegni ravvicinati. L’Itas guida la classifica con 13 punti, Monza insegue ad una lunghezza dopo aver vissuto tre giorni da capolista.

Con il morale rinfrancato dalle vittorie pesanti di mercoledì, dopo un avvio di stagione non semplice, la Valsa Group Modena e la Lube Civitanova, rispettivamente sesta e quinta forza del campionato. Riflettori puntati su Osmany Juantorena che ha fatto la storia a Civitanova e affronta la sua ex squadra da avversario per la prima volta. Chi vince si rilancia definitivamente in classifica, chi perde dovrà impostare la stagione sulla rincorsa e, visti i valori, non sarà affatto facile entrare nella top 4.

Derby veneto nell’unico anticipo di sabato 18 con Padova, reduce dalla grande illusione di Modena, che ospita la Rana Verona che aveva anticipato a settimana scorsa la sfida con Monza e dunque arriva più riposata all’appuntamento. Per i padroni di casa l’imperativo è muovere la classifica per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti sono a caccia del successo che li inserisca nella lotta per le prime posizioni.

Stessa condizione dell’Allianz Milano che, nel giro di tre giorni, è passato dalla gioia per aver demolito Civitanova alla delusione per non essere riuscita a muovere la classifica contro Trento: la squadra di Piazza va a far visita domenica alle 18.00 alla Farmitalia Catania che è reduce da tre sconfitte a fila dopo l’unico successo con Cisterna è ha assoluto bisogno di fare qualche passo avanti in chiave salvezza

Sfida salvezza a tutti gli effetti, infine, a Cisterna (domenica ore 18) tra i padroni di casa che, dopo aver battuto in casa Milano, hanno strappato un punto a Padova e impegnato per quattro set prima di arrendersi Piacenza, e una Gioiella Prisma Taranto che, a sprazzi, ha saputo giocare alla pari con la capolista Perugia mercoledì ma che ancora è a caccia del primo successo stagionale e al momento chiude la classifica.

Pronostici Pallavolo 18-19 novembre 2023: Serie A1 Femminile

Meno scontri diretti nel 8° giornata di Serie A1 femminile. Si parte sabato con la Reale Mutua Fenera Chieri, galvanizzata dal passaggio del turno in Coppa, che punta a risalire ulteriormente la china in classifica ospitando il fanalino di coda Itas Trentino, ancora in cerca del primo successo stagionale. Favori del pronostico per le piemontesi ma nulla è scritto, si gioca alle 18.

Alle 20.30, invece, sono in palio punti molto preziosi in chiave tranquillità (e forse anche posizioni di rincalzo in zona play-off) nella sfida tra Trasportipesanti Casalmaggiore e Roma: entrambe le squadre arrivano da una sconfitta piuttosto pesante ma qualche soddisfazione se la sono tolta finora e una vittoria potrebbe lanciare chi la otterrà in una zona di classifica molto interessante.

Domenica scendono in campo le prime quattro della classe. L’unica che gioca in casa è quella che, sulla carta, ha anche l’impegno meno semplice ed è l’Allianz Milano che ospita alle 17.00 all’Allianz Cloud la rivelazione di questa prima parte di stagione, il Wash4Green Pinerolo che, reduce dalla bella vittoria con Roma, occupa la quinta posizione della classifica e oggi è sul palcoscenico giusto per dimostrare il suo valore.

Trasferta da non prendere sottogamba per la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano che, dopo la faticaccia di Stoccarda in Champions League (vittoria in quattro set con due ore di battaglia), sarà di scena alle 19.30 sul campo del Bergamo che ha confermato il tecnico Bibo Solforati nonostante le sei sconfitte a fila e il penultimo posto in classifica e che proverà a creare qualche grattacapo alle venete, che viaggiano senza sconfitte in stagione.

L’altra capolista, Igor Gorgonzola Novara, invece, sarà impegnata alle 17.00 sul campo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Anche le novaresi arrivano da un (tutto sommato tranquillo) mercoledì di Coppa e si trovano di fronte la formazione marchigiana che, dopo un ottimo avvio di stagione, ha incappato in ben quattro sconfitte consecutive che la relegano al terz’ultimo posto in classifica. La qualità non manca in casa Vallefoglia ma Novara parte con i favori del pronostico.

Così come appare favorita la Savino del Bene Scandicci, reduce dal convincente successo nella seconda giornata di Champions a Budapest, che alle 17.00 va a far visita alla Honda Olivero San Bernardo Cuneo. Partita importante per entrambe le squadre con le piemontesi che stanno comunque disputando un campionato all’altezza delle aspettative e le toscane che non vogliono perdere contatto con le prime della classe.

Partita sulla carta molto interessante anche quella di Firenze (PalaWanny, ore 17) tra Il Bisonte e Busto Arsizio, due squadre che, pur faticando a tratti, hanno messo in mostra buone cose in questo primo scorcio di stagione e che chiedono a questa sfida di fare da trampolino di lancio in classifica magari per dare la caccia ad un posto nei play-off.

