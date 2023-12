Pronostici Pallavolo 26 dicembre 2023. A Santo Stefano è in campo il volley italiano, sia con l’11° giornata di Superlega maschile che completa il turno d’andata, che la 14° giornata di Serie A1 femminile.

Pronostici Pallavolo 26 dicembre 2023: 11° Superlega maschile

Con l’11° giornata di Superlega maschile del 26 dicembre si chiude il girone di andata, che definirà la composizione del primo turno di Coppa Italia in programma tra una settimana, con l’ultimo posto ancora vacante per i quarti che sarà deciso da un derby veneto a distanza tra Verona e Padova. Tutte le partite si giocano in contemporanea il 26 dicembre alle ore 18:00.

Favorita Verona visto che Padova dovrebbe recuperare 2 lunghezze, ma alla Kioene Arena arriva l’Itas Trentino primo in classifica, reduce dalla vittoria nel big match di campionato con Perugia e dal successo non semplice contro Tours in Champions League. Ai padovani, 10 punti in classifica finora, servirebbe l’impresa.

L’unica partita che non si gioca alle 18:00, ma alle 15:30, è proprio quella che vede in campo la Rana Verona che sarà di scena sul campo di una Lube Civitanova che non è quella solita dominante, ma ultimamente ha fatto passi in avanti in Champions e vincendo a Piacenza al tie break. I veronesi arrivano da due vittorie casalinghe consecutive che hanno ridato morale alla squadra.

Il match più atteso della giornata, però, è quello in programma a Perugia con la Sir Susa Vim seconda in classifica che ospita una Allianz Milano al 7° posto. Perugia potrà mostrare ai propri tifosi la Champions League appena vinta e riscattare anche la brutta prova contro Trento.

Altra sfida interessante è il derby della via Emilia tra Valsa Group Modena-Gas Sales Bluenergy Piacenza. I modenesi sono sesti e proveranno a scalare qualche posizione, i piacentini sono terzi per quello che potrebbe essere anche un anticipo del quarto di finale di Coppa Italia. I padroni di casa, recuperati tutti gli elementi, arrivano dalla rocambolesca vittoria a Catania, mentre Piacenza arriva dalla partita non straordinaria con Civitanova e da una vittoria sofferta in Champions col Benfica, che vale però il primato nel girone.

La Mint Monza, quarta in classifica, alle prese con un momento di calo, gioca sul campo di un Cisterna che occupa la terz’ultima posizione e ha bisogno di punti.

Infine a Taranto va in scena una sorta di spareggio salvezza anticipato tra la Gioiella Prisma penultima in classifica e il fanalino di coda Farmitalia Catania che sabato scorso ha impegnato severamente Modena. Le due squadre sono divise da 2 punti.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Pallavolo 26 dicembre 2023: 14° Serie A1 Femminile

La 14° giornata di Serie A1 Femminile chiude il 2023 (che poi si fermerà fino al 6 gennaio) ma è anche il primo turno del girone di ritorno del campionato di volley femminile in Italia, e non mancano le sfide interessanti, con 5 derby e anche un testa-coda, ma andiamo con ordine.

Attenzione a Novara dove va in scena la sfida che assegnerà un posto in semifinale di Coppa Italia il prossimo 24 gennaio tra l’Igor Gorgonzola quarta in classifica e la Reale Mutua Fenera Chieri, quinta. Novara con due successi a fila ha superato il momento difficile coinciso con i big match, mentre Chieri arriva dalla bella vittoria di Casalmaggiore e può tentare il colpaccio. Ci sono tutti i presupposti per vedere una sfida equilibrata e dall’alto tasso tecnico, consigliamo OVER 175,5 PUNTI TOTALI @1.77.

Derby toscano al PalaWanny, la casa di entrambe le squadre in campo, Firenze-Scandicci. La Savino del Bene arriva a questo appuntamento con otto successi consecutivi e parte con i favori del pronostico ma Il Bisonte Firenze è reduce dalla rocambolesca rimonta di Cuneo che gli ha fruttato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.

A Trento va in scena il più classico dei testa-coda. Le trentine sono reduci da una delle migliori prove della stagione contro Pinerolo ma la Prosecco Doc Imoco al momento è un livello superiore a tutte e punta alla 14° vittoria consecutiva, con la possibilità di concedersi anche il lusso di fare un pò di turn over in vista di un gennaio ricchissimo di impegni.

Trasferta che nasconde qualche tranello per l’Allianz Milano che è reduce da sette successi consecutivi e sarà di scena in un altro derby sul campo di un Busto Arsizio che è squadra in crescita anche se non è riuscita a centrare l’obiettivo quarti di finale di Coppa Italia.

Ancora derby, questa volta piemontese con la Honda Olivero San Bernardo Cuneo che finora ha vissuto di alti e bassi e si presenta in un momento decisamente down visto che arriva da quattro sconfitte consecutive mentre dall’altra parte la Wash4green Pinerolo ha chiuso l’andata con un ottimo sesto posto, nonostante la pessima prova di venerdì sera a Trento.

L’ultimo derby di giornata è anche uno spareggio in chiave salvezza e mette di fronte il Bergamo, penultimo con 8 punti in classifica e la Trasportipesanti Casalmaggiore, terz’ultima con 9 punti, forse la squadra più in difficoltà del momento visto che arriva da ben sette sconfitte consecutive.

Andiamo a chiudere a Roma con le capitoline che hanno chiuso al settimo posto il girone di andata che ospitano una Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, delusa dalla mancata qualificazione ai quarti di Coppa Italia.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB