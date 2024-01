Pronostici Pallavolo 13-14 gennaio 2024. Vediamo le analisi e i programmi completi del volley italiano con la 14° giornata di Superlega maschile e la 16° giornata di Serie A1 Femminile su cui vi diamo anche un consiglio per le scommesse sul big match tra 2° e 3°: Scandicci-Milano.

Pronostici Pallavolo 13-14 gennaio 2024: 14° giornata Superlega

Dopo la settimana del ritorno delle coppe europee di pallavolo, questo weekend è in campo anche la Superlega, il campionato di volley maschile giunto alla 14° giornata.

Aprirà la danze una Piacenza galvanizzata dal super successo ottenuto sul campo dell’Halkbank Ankara in Europa, e che in campionato fa visita al Catania, fanalino di coda e a caccia di una salvezza che sembra sempre più difficile.

Due sfide in programma alle 17.00: Milano-Cisterna e Padova-Taranto. I meneghini vengono dalla brutta battuta d’arresto in Polonia in CEV Cup, e si vogliono rialzare davanti al proprio pubblico contro Cisterna. A Padova va in scena una sfida equilibrata, con i padroni di casa sempre ostici tra le mura amiche e Taranto che finora ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto visto il gioco espresso.

Alle 17.45 Monza aspetta la visita di Modena. Due formazioni in difficoltà, con i brianzoli reduci da 3 sconfitte in Superlega, ma vincenti in Challenge Cup, e i modenesi piombati in una crisi nera, reduci dalla pesantissima sconfitta in casa contro Verona con tanto di fischi del pubblico modenese che non si è risparmiato.

Proprio Verona sarà impegnata sul campo dei leader della classifica di Trento. Verona Rana che viene da 5 vittorie consecutive in campionato, ma meno di dieci giorni fa hanno subito una sonora sconfitta nei quarti di Coppa Italia proprio contro i trentini.

Si chiude con una super sfida tra Perugia-Civitanova, con i Block Devils che hanno l’occasione per allungare ancora e cercare di blindare il secondo posto.

Programma completo e guida TV Superlega

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre sarà trasmessa in chiaro su RaiSport HD la sfida tra Vero Volley Monza e Modena, che inizierà alle 17.45.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY DOMENICA 14 GENNAIO

Ore 16.00 Farmitalia Catania vs Gas Sales Bluenergy Piacenza

Ore 17.00 Allianz Milano vs Cisterna Volley

Ore 17.00 Pallavolo Padova vs Gioiella Prisma Taranto

Ore 17.45 Mint Vero Volley Monza vs Valsa Group Modena – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 18.00 Sir Susa Vim Perugia vs Cucine Lube Civitanova

Ore 18.00 Itas Trentino vs Rana Verona

Pronostici Pallavolo 13-14 gennaio 2024: 16° giornata Serie A1 Femminile

In programma anche la 16° giornata di Serie A1 2023-2024 di volley femminile che si giocherà nel weekend, ad iniziare dai due anticipi di sabato. Davide Mazzanti va alla caccia della prima vittoria sulla panchina di Trento, e lo farà davanti al proprio pubblico alle ore 17, contro Casalmaggiore, in una partita in cui le trentine cercano punti importanti per la salvezza.

Il piatto forte del sabato va in scena alle 21.00, quando si affronteranno la terza e la seconda della classe: Scandicci-Milano. Entrambe vengono da un importante filotto di vittorie, all’andata Paola Egonu e compagne si imposero al tiebreak e in Champions le due compagini viaggiano fortissimo. Le ragazze di Barbolini hanno l’occasione di superare le meneghine in classifica, per farlo hanno bisogno dei tre punti pieni. A nostro avviso sarà invece una sfida molto combattuta e consigliamo OVER 180.5 PUNTI TOTALI @1.80 come scommessa di questo weekend di pallavolo, una linea e una quota che trovate su Sisal e anche su Snai.

Chi può approfittare di questo incrocio è Conegliano, impegnata in uno dei quattro match di domenica alle 17.00. Le Pantere sono ancora imbattute in stagione, e stanno portando avanti un’annata perfetta. La squadra allenata da Santarelli gioca in casa contro Chieri che non è comunque da sottovalutare.

Allo stesso orario Firenze va a fare visita a Bergamo, con le ospiti a caccia di punti importanti per rimanere in corsa per i playoff; Vallefoglia ospita Cuneo in un altro scontro importante in ottica playoffs; e Novara si può riavvicinare ad una delle prime tre in classifica se avrà la meglio di Pinerolo al PalaIgor. Giornata che si chiude con il posticipo delle 19.30 tra Busto Arsizio-Roma.

Programma completo e guida TV Serie A1

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre ci saranno due partite visibili in tv. La super sfida di sabato 13 delle 21.00 tra Scandicci e Milano sarà trasmessa su RaiSportHD; mentre domenica 14 alle 19.30 si potrà vedere su SkySport Arena il match tra Busto Arsizio e Roma.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY SABATO 13 E DOMENICA 14 GENNAIO

Sabato 13 ore 17.00 Itas Trentino vs Trasportipesanti Casalmaggiore

Sabato 13.00 ore 21.00 Savino Del Bene Scandicci vs Allianz Vero Volley Milano – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 14 ore 17.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Domenica 14 ore 17.00 Volley Bergamo 1991 vs Il Bisonte Firenze

Domenica 14 ore 17.00 Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Honda Olivero S. Bernardo Cuneo

Domenica 14 ore 17.00 Igor Gorgonzola Novara vs Wash4green Pinerolo

Domenica 14 ore 19.30 Uyba Volley Busto Arsizio vs Roma Volley Club – Diretta tv su SkySport Arena

