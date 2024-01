Pronostici Pallavolo 20-21 gennaio 2024. Le analisi del fine settimana di volley con la 15° giornata di Superlega maschile e il 17° turno di Serie A1 Femminile. Come sempre abbiamo analizzato tutti i match in programma. con quote, consigli per le scommesse guida tv.

Pronostici Pallavolo 20-21 gennaio 2024: 15° giornata Superlega volley maschile

Si entra nelle fasi cruciali della stagione di pallavolo maschile con la 15° giornata di Superlega in campo nel weekend del 20 e 21 gennaio 2023. Aprirà le danze nell’anticipo Modena, che con la vittoria nell’ultima giornata è tornata alla vittoria dopo diverse prove incolore. I ragazzi di coach Petrella sono attesi però da una partita tutt’altro che semplice, con il PalaPanini che dovrà essere infuocato per provare a battere una Perugia sempre più pericolosa.

Domenica si incomincia alle 16.00 con Piacenza, terza in classifica a -5 dalla testa, che andrà a far visita la capolista Trentino, con entrambe le squadre reduci dal successo continentale. Alle 16.30 una Monza in crisi nera, almeno in campionato, proverrà a trovare il primo successo delle ultime cinque in casa di una Taranto comunque in salute.

Altro big match in programma all’EuroSole alle 18.00, quando Civitanova, impeccabile in settimana in Champions ma reduce da una brutta sconfitta in campionato sul campo di Perugia, ospiterà l’Allianz Milano di Roberto Piazza (vociferato come possibile sostituto di Blengini l’anno prossimo sulla panchina dei marchigiani).

Allo stesso orario all’AGSM Forum di Verona i padroni di casa proveranno a riprendere la marcia dopo la sconfitta sul campo di Trento, di fronte ci sarà il fanalino di coda Catania.

Chiusura con il posticipo delle 19.00 con una sfida quasi da ultima spiaggia tra Cisterna-Padova, chi vince resta un minimo in corsa per la post season, chi perde è tagliato fuori.

Calendario completo Superlega e dove vedeerla in TV

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY 20-21 GENNAIO

Sabato 20 ore 18.00 Valsa Group Modena vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su RaisportHD

Domenica 21 ore 16.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Itas Trentino

Domenica 21 ore 16.30 Gioiella Prisma Taranto vs Mint Vero Volley Monza

Domenica 21 ore 18.00 Rana Verona vs Farmitalia Catania

Domenica 21 ore 18.00 Cucine Lube Civitanova vs Allianz Milano – Diretta tv su RaisportHD

Domenica 21 ore 19.00 Cisterna Volley vs Pallavolo Padova

GUIDA TV SUPERLEGA

MODENA-PERUGIA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati

PIACENZA-TRENTINO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

TARANTO-MONZA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

VERONA-CATANIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CIVITANOVA-MILANO

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati

CISTERNA-PADOVA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Pronostici Pallavolo 20-21 gennaio 2024: 17° giornata Serie A1 Femminile

Dopo la chiusura dei gironi di Champions il weekend della pallavolo femminile vedrà in programma la 17° giornata di Serie A1 2023-2024. Un solo match in programma sabato 20, alle 20.30, poker di partire in calendario la domenica alle 17.00, con la giornata che si chiuderà con i posticipi delle 19.30 e delle 21.00.

L’unico anticipo in programma è quello delle 20.30 Pinerolo-Vallefoglia, in una sfida chiave verso la definizione della griglia della post season. Arrivano all’opposto le due squadre, le padrone di casa da 4 sconfitte nelle ultime cinque, le ospiti invece con quattro vittorie nelle ultime cinque sfide.

Alle 17.00 di domenica Conegliano, che ha mantenuto l’imbattibilità stagionale contro Chieri settimana scorsa (faticando) va a caccia della diciassettesima vittoria sul campo di Roma.

Sfida salvezza tra Cuneo-Bergamo, con le padrone di casa 11me a 13 punti e le ospiti 12me a 12.

L’Igor Novara di Bernardi deve solo vincere in casa contro Busto Arsizio per mantenere il passo delle prime tre, mentre chiude il poker di partite che si giocheranno la domenica alle 17.00

Il Bisonte Firenze, che ospita Trentino. Mazzanti deve ancora vincere una partita sulla panchina del fanalino di coda della classifica, con l’incubo retrocessione sempre più vicino.

Il piatto forte dell’intero fine settimana sarà la partita che inizierà alle 19.30, quando una Chieri, che ha già fatto paura a Conegliano, proverà a compiere l’impresa contro Milano.

Chiusura di giornata per Scandicci, maestosa in Champions e sconfitta da Milano nell’ultimo weekend di campionato, che va a far visita a una Casalmaggiore invischiata nella lotta salvezza.

Programma completo e guida TV Serie A1 Femminile

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY 20-21 GENNAIO

Sabato 20 ore 20.30 Wash4green Pinerolo vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 21 ore 17.00 Aeroitalia Smi Roma vs Prosecco Doc Imoco Conegliano

Domenica 21 ore 17.00 Honda Olivero S. Bernardo Cuneo vs Volley Bergamo 1991

Domenica 21 ore 17.00 Igor Gorgonzola Novara vs Uyba Volley Busto Arsizio

Domenica 21 ore 17.00 Il Bisonte Firenze vs Itas Trentino

Domenica 21 ore 19.30 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Allianz Vero Volley Milano – Diretta tv su SkySport Arena

Domenica 21 ore 21.00 Trasportipesanti Casalmaggiore vs Savino Del Bene Scandicci

GUIDA TV 17° GIORNATA SERIE A1 FEMMINILE

PINEROLO-VALLEFOGLIA

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

ROMA-CONEGLIANO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CUNEO-BERGAMO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

NOVARA-BUSTO ARSIZIO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

FIRENZE-TRENTINO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CHIERI-MILANO

Diretta tv: SkySport Arena, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CASALMAGGIORE-SCANDICCI

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

