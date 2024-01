Final Four Coppa Italia 2024 Volley Maschile. Dopo aver visto il turno infrasettimanale del campionato di Superlega di Pallavolo Maschile questo weekend spazio alle Final Four di Coppa Italia 2024. Andiamo a vedere protagoniste, favorite, migliori quote e previsioni per la competizione in programma nel weekend del 27 e 28 gennaio 2024.

Final Four Coppa Italia 2024 Volley Maschile: programma completo e guida tv

Tutto pronto per le Final Four della Coppa Italia 2024 di volley maschile. Come lo scorso anno si giocherà all’Unipol Arena di Bologna, dove saranno impegnate: Trentino, Monza, Perugia e Milano con in palio il secondo trofeo stagionale. Semifinali in programma sabato, una alle 16.00 e una alle 18.30, finale che si giocherà domenica 28 dalle 15.45.

SEMIFINALI

Sabato 27 gennaio

Ore 16.00 Itas Trentino vs Mint Vero Volley Monza

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Ore 18.30 Sir Susa Vim Perugia vs Allianz Milano

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

FINALE

Domenica 28 gennaio

Ore 15.45 Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Final Four Coppa Italia 2024 Volley Maschile: le squadre protagoniste

I campioni d’Inverno avranno l’onore di aprire il programma di questo weekend; Trentino nella prima semifinale sfida Monza, con i brianzoli che stanno attraversando un momento tutt’altro che positivo. Michieletto e compagni hanno battuto ai quarti Verona; i ragazzi di Eccheli hanno sorpreso un pò tutto eliminando Civitanova e prendendosi una delle rare soddisfazioni di questo ultimo periodo.

Trentino è nettamente favorita, viene dalla vittoria netta contro Milano in settimana, e da un momento di forma smagliante. Monza non ha niente da perdere, è sfavorita e deve sovvertire il pronostico.

Seconda semifinale che vedrà contrapposta la squadra Campione del Mondo contro l’Allianz Milano. Perugia fino ad ora è stata devastante nelle partite che contano e ha portato casa già due trofei: la Supercoppa e la vittoria al Mondiale per Club. I Block Devils non perdono un match (e nemmeno un set) dal Boxing Day del 2023, quando fu proprio Milano a batterli al tie break. I ragazzi di Roberto Piazza sanno quindi come battere la corazzata umbra, e non dimentichiamo il quarto di finale pazzesco vinto in casa di Piacenza.

Previsioni sulle Final Four

Il pronostico dice Perugia-Trento in finale. Per quanto riguarda Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza, dopo 16 turni di campionato le due squadre sono divise da ben 18 punti in classifica di Superlega, Trento è primo con 43 punti, Monza è settimo con 25 punti. Trento ha perso una sola partita finora in campionato, tre in tutta la stagione. Il cambio in panchina con Fabio Soli al posto di Lorenzetti, è stato subito assimilato, ed è stato trovato subito l’assetto giusto con gli innesti di Kozamernik e Rychlicki. Monza, dopo una super partenza stagionale, è crollata, e molte delle fortune dei brianzoli dipenderanno dalla condizione del terzetto canadese composto da Maar, Loeppky e Szwarc che viaggia tra alti e bassi. Vediamo Trento vincente.

Per quanto riguarda Sir Susa Vim Perugia-Allianz Milano forse c’è qualche chance in più per un upset, una sorpresa. Perugia è vero che è una schiaccia sassi che va già a caccia del 3° trofeo stagionale, la squadra di Lorenzetti è seconda in classifica in Superlega, arriva da cinque successi consecutivi ma l’ultima sconfitta in campionato è arrivata proprio contro l’Allianz Milano, e per giunta in casa (a Santo Stefano). Da aggiungere che gli umbri avranno ancora in campo Plotnytskyi al posto dell’acciaccato Leon. Quando si parla di partite secche può succedere di tutto, specialmente quando c’è in campo Milano che è ormai abituata alle imprese. Dieci giorni fa la squadra di Piazza è uscita dalla Cev Cup per mano del Warta Zawiercie, in campionato, dopo una partenza stentata, ha risalito la china fino a raggiungere il quinto posto e giocherà questo match con la libertà mentale di chi non ha nulla da perdere.

