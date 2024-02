Pronostici Pallavolo 3-4 febbraio 2024. Arriviamo dal weekend delle Final Four di Coppa Italia, un altro successo di Perugia, ma questa settimana torna il campionato di pallavolo maschile con una spettacolare 17° giornata di Superlega con 3 big match da non perdere, mentre continua anche la Serie A1 Femminile giunta al 19° turno di regular season.

Pronostici Pallavolo 3-4 febbraio 2024: 17° giornata Superlega maschile

Dopo le Final Four di Coppa Italia, questo fine settimana del 3 e 4 febbraio, torna il campionato di volley maschile con la 17° giornata di Superlega. Si inizia col derby veneto a Verona dove sabato alle 18.00 sono di scena Rana Verona-Padova. I padroni di casa, sesti in classifica, arrivano dal successo al tie break a Monza e nel girone di ritorno sono al momento 4-1, mentre Padova dopo una preoccupante striscia negativa durata 7 turni, ha approfittato della partita interna contro Modena, tornando al successo.

A Monza sabato alle 20.00 va in scena la rivincita della semifinale di Coppa Italia, con l’Itas Trentino che ha fallito uno degli obiettivi stagionali perdendo a sorpresa contro la Mint Monza che ha compiuto l’impresa, fermandosi però in finale al cospetto di Perugia. Da una parte la capolista che finora in campionato ha perso solo una partita (ma che come detto arriva dalla sconfitta più bruciante della stagione), dall’altra la squadra che gliela ha inflitta, e che si è confermata in grande forma travolgendo in settimana 3-0 anche il Galatasaray nell’andata di Challenge Cup.

Il fanalino di coda Farmitalia Catania ha un impegno difficile sul campo dell’Allianz Milano che è reduce dalla sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro Perugia, ma che ora si rituffa in campionato per difendere la quinta posizione e magari a dare l’assalto al quarto posto.

Passiamo a domenica con Cisterna che dopo il successo contro Piacenza cerca la rincorsa ai play-off ma ha bisogno di una vittoria nella sfida in programma domenica alle 20.00 sul campo di una Gioiella Prisma Taranto che a sua volta è a caccia di punti per risalire dal basso della classifica.

Un paio di ore prima si gioca all’Eurosuole Forum la sfida tra la Lube Civitanova quarta in classifica e la Valsa Group Modena, ottava. I modenesi sono in crisi e rischiano di perdere il treno play-off (dividono l’ottava piazza con Cisterna) tanto che è arrivato l’atteso (ormai da settimane) cambio in panchina, dando il benservito a Petrella e chiamando Nicola Giuliani. La Lube è certamente superiore a Modena, ma anche lei sta attraversando una stagione con tante difficoltà e al momento la squadra di Blengini (che saluterà a fine stagione) è al 4° posto.

Big match Piacenza-Perugia, le nostre previsioni

Ci siamo tenuti per ultimo il vero big match che si giocherà sempre domenica, alle 18.00 tra le due più immediate inseguitrici della capolista Trento: i padroni di casa della Bluenergy Gas Sales Piacenza ospitano la Sir Susa Vim Perugia, reduce dal trionfo in Coppa Italia. E’ una partita che può regalare un grandissimo spettacolo e che non è escluso possa ripetersi anche nei play-off.

Perugia è in grande fiducia, sta attraversando un momento di grande forma anche se sabato in semifinale di Coppa Italia con Milano e in alcuni tratti della finale contro Monza qualche piccola lacuna.

I piacentini hanno quindi qualche speranza per rimediare alla brutta partita di Cisterna, giocano in casa e si sono potuti preparare con più calma per questa sfida che potrebbe prolungarsi al 4° o al 5° set. Consigliamo OVER PUNTI TOTALI.

Pronostici Pallavolo 3-4 febbraio 2024: 19a giornata Serie A1 Femminile

Continua anche il campionato di volley femminile con la 19° giornata di Serie A1 in campo nel fine settimana. Sabato 3 febbraio doppio anticipo: la Trasporti Pesanti Casalmaggiore, dopo l’exploit di domenica scorsa a Cuneo che ha riacceso la lotta salvezza, non si vuole fermare e ospita alle 20.00 Il Bisonte Firenze che arriva dalla sconfitta di Roma che ha interrotto una serie positiva di tre turni consecutivi.

Sempre sabato 3 febbraio alle 20.30 altra sfida che potrebbe rivelarsi molto importante per la conquista di un posto nei play-off. A Pesaro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, ottava in classifica, ospita Busto Arsizio che occupa la decima posizione con 6 punti in meno e ha bisogno di una vittoria per poter sperare di arrivare ai playoffs scudetto.

Non può sbagliare l’appuntamento con la vittoria anche la Savino del Bene Scandicci che, dopo la batosta di Milano, vuole risollevarsi ospitando domenica alle 17.00 il fanalino di coda Itas Trentino allenato da Davide Mazzanti che finora non è riuscito risollevare una situazione sempre più difficile per Trento.

A Pinerolo sfida interessante tra la Wash4Green che occupa la sesta posizione in classifica e la Reale Mutua Fenera Chieri che si trova un posto più su ma con ben 7 punti in più rispetto alle rivali. Molto particolare anche la sfida che va in scena a Novara tra Igor Gorgonzola quarta in classifica e la Honda Olivero San Bernardo Cuneo che è in caduta libera e vuole provare a riprendersi.

Sempre domenica alle 17.00 ci sono punti pesanti in palio nella sfida tra Bergamo-Roma. Le bergamasche hanno 2 soli punti di vantaggio sul penultimo posto ma stanno attraversando un buon momento, mentre le capitoline hanno 7 punti in più a due sole lunghezze dalla top-8.

Big match Conegliano-Milano, i nostri consigli

Domenica pomeriggio va in scena il big match ddi questo turno di Serie A1 femminile ad aprire una settimana molto importante, visto che sono previsti tre turni in otto giorni che saranno determinanti per la definizione delle varie posizioni in zona play-off e anche per la lotta salvezza.

Finora sono le due squadre che hanno tenuto un ruolino di marcia superiore: zero sconfitte in stagione per Conegliano, tre sconfitte, di cui due proprio con le venete, Milano che però crede ancora di poter ribaltare la situazione in regular season.

Si affrontano due squadre in grande salute, che hanno vinto e convinto nell’ultima settimana, dopo aver faticato nei turni post natalizi, anche a causa del richiamo fisico che ha un po’ affaticato ed appensantito le giocatrici. Egonu contro Haak, Orro contro Wolosz sono solo alcune delle grandi sfide in scena domenica alle 17.30 al PalaVerde. Match da non perdere, ma difficile da pronosticare. Forse anche qui Over Punti è la scelta più sensata, ma abbiamo dubbi maggiori rispetto al big match maschile.

