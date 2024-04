Pronostici Finali Pallavolo 2024. Siamo arrivati alle finalissime del volley italiano, sia per quanto riguarda il maschile che il femminile, ed in entrambi i casi non mancano le sorprese. In Superlega saranno Perugia-Monza a sfidarsi nell’atto finale mentre in Serie A1 Femminile avremo Conegliano-Scandicci.

Pronostici Finali Pallavolo 2024: Perugia-Monza, finale Superlega

Perugia-Monza, gara-1 finale Superlega volley 2024. Mercoledì 17 aprile (ore 20.30) si gioca gara-1 della serie Finale che assegna lo Scudetto della Superlega 2023-2024 di volley maschile. I Block Devils ci arrivano da favoriti, ma i brianzoli hanno realizzato due imprese in questi playoff e vogliono continuare a sognare.

Perugia ha superato Milano in semifinale per 3-1, vincendo in rimonta gara-4 e comunque destando sempre l’impressione di essere in controllo. Monza invece ha chiuso 17-15 al tie break di gara-5 espugnando il campo della favoritissima Trento in una serie a suo modo già storica. I ragazzi di Massimo Eccheli stanno disputando una stagione fantastica.

Per la squadra di Lorenzetti in regia ci sarà la solita certezza Simone Giannelli, che orchestra un attacco da sogno con i bombardieri dei Block Devils: Ben Tara, Kamil Semeniuk, Oleg Plotnytskyi e Wilfredo Leon. Monza invece al palleggio si affida a Cachopa, che può contare in attacco su Stephen Maar, Arthur Szwarc e Ran Takahashi, ma attenzione anche ai centrali Gianluca Galassi e Gabriele Di Martino.

La partita sarà trasmessa in diretta TV sui canali della Rai in chiaro (palinsesto ancora da definire), in streaming su RaiPlay e VBTV. Nelle quote i bookmakers come Snai non hanno dubbi a favorire Perugia @1.15 per la vittoria finale, mentre un altra sorpresa di Monza si gioca @5 volte la posta.

Pronostici Finali Pallavolo 2024: Conegliano-Scandicci, finale Serie A1 Femminile

Conegliano-Scandicci, gara-1 finale A1 volley femminile 2024. Mercoledì 17 aprile (ore 20.30) si gioca anche gara-1 della finale scudetto della Serie A1 2023-2024 di volley femminile. Incomincia la serie al meglio delle cinque partite che incoronerà la squadra Campione d’Italia: Da una parte le campionesse in carica (che hanno vinto le ultime cinque edizioni di fila), le Pantere, dall’altra una squadra che per la prima volta arriva alla serie finale che assegna il titolo.

La squadra di Santarelli sta disputando un’annata eccezionale, anche se ha dimostrato nella serie contro Novara di non essere imbattibile. Per Conegliano è infatti arrivata la prima sconfitta dopo 45 vittorie consecutive in gara-2 contro le piemontesi, ma le venete si sono prontamente riprese sabato sera demolendo le ragazze di Bernardi nella bella. Conegliano è guidata in regia in maniera impeccabile da Joanna Wolosz, che può disporre di un parco attaccanti di qualità smisurata, a partire dall’opposto Isabelle Haak.

La Savino del Bene Scandicci di coach Barbolini sta giocando una post season di livello pazzesco, e nel penultimo atto stagionale ha letteralmente asfaltato Milano di Paola Egonu. In stagione le ragazze di Barbolini hanno sempre perso contro le Pantere, ma lo stato di forma in cui si presenta Scandicci alla finale è ben superiore.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, mentre sarà visibile in diretta streaming su Rai Play e VBTV. Anche qui le quote antepost sono nettamente schierate dalla parte di Conegliano @1.15 per la vittoria di un altro scudetto, mentre il titolo a Scandicci paga @5 volte la posta.

