Sabato 21 e domenica 22 settembre inizia ufficialmente la stagione di pallavolo maschile con la Supercoppa italiana di volley che anticipa di una settimana l’inizio del campionato di SuperLega (la Serie A1 Femminile inizierà invece il 5 ottobre prossimo). Pronostici Volley Supercoppa Italiana 2024.

Pronostici Volley Supercoppa Italiana 2024: si inizia il 21 settembre

La Supercoppa Italiana 2024 di volley maschile andrà in scena sabato 21 e domenica 22 settembre. La stagione di Pallavolo maschile in Italia inizierà con la competizione rivolta alle squadre che hanno disputato la finale scudetto e/o la finale di Coppa Italia nella passata annata.

Si incomincerà con le due semifinali: Perugia-Piacenza (ore 15.30) e Trento-Monza (ore 18.00). Le due vincitrici si fronteggeranno nell’atto conclusivo che si disputerà il giorno seguente (ore 18.00). Si preannuncia grande spettacolo al PalaWanny di Firenze, dove si assegnerà il primo trofeo della stagione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Supercoppa Italiana 2024 di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play e VBTV.

CALENDARIO SUPERCOPPA VOLLEY MASCHILE



Sabato 21 settembre

Ore 15.30 Semifinale 1: Sir Susa Vim Perugia vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 18.00 Semifinale 2: Itas Trentino vs Vero Volley Monza – Diretta streaming su Rai Play Sport 1

Domenica 22 settembre

Ore 18.00 Finale Supercoppa Italiana 2024 – Diretta tv su RaiSportHD

Le protagoniste del primo evento della stagione di Pallavolo maschile

Perugia si presenta da Campione d’Italia e incrocerà l’ambiziosa Piacenza, che punta a fare lo sgambetto ai favoriti Block Devils. Trento torna in scena da Campione d’Europa, ma dopo aver mancato la finale scudetto nella passata stagione: impegno ostico per i dolomitici contro la nuova Monza, lo scorso anno capace di battagliare per il tricolore in maniera strenua contro la compagine umbra e che spera di poter alzare al cielo il trofeo. Vediamo i dettagli delle squadre impegnate e come sono cambiate dallo scorso anno.

La Sir Safety Susa Perugia vive quasi un cambiamento epocale con l’addio del capitano Wilfredo Leon anche se la squadra campione d’Italia si è già mossa sul mercato con un grande colpo con l’acquisto del giapponese Yuki Ishikawa. Da Milano arriva anche Agustin Loser e rimangono i punti fermi come Giannelli, Colaci, Russo, Plotnytskyi e Semeniuk, e la guida tecnica di Angelo Lorenzetti.

Dopo una stagione deludente, la Gas Sales Bluenergy Piacenza punta su un rinnovamento con l’arrivo di Uros Kovacevic e Stephen Maar, insieme ai nuovi centrali Galassi e Gueye che segnano una svolta. Romanò, confermatissimo, insieme a Brizard, Simon e Scanferla e occhio al talentuoso emergente Alessandro Bovolenta.

Una sola, grande novità, per i campioni d’Europa di Trento che hanno detto addio al centrale Marko Podrascanin, ed hanno puntato sul brasiliano Flavio Gualberto, campione d’Italia con Perugia. per il resto tutti confermati i titolari.

Monza cambia volto dopo una stagione straordinaria con le partenze di Galassi, Maar e Loeppky, ma anche arrivi importanti come Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, accompagnati dall’azzurro Mosca e dai ritorni di Marttila e Lawani, quest’ultimo reduce da un infortunio. Il club ha confermato il palleggiatore brasiliano Cachopa, uno dei grandi protagonisti dell’exploit dello scorso anno, Gaggini e Di Martino. I nuovi innesti comprendono il tedesco Rohrs e il coreano Lee, che aggiungono ulteriore qualità.

