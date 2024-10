Andiamo a vedere i programmi completi e le analisi delle sfide che ci attendono nel fine settimana di pallavolo con la 3° giornata di Superlega maschile e la 2° giornata di Serie A1 Femminile. Pronostici Pallavolo 12-13 ottobre 2024.

Pronostici Pallavolo 12-13 ottobre 2024: il programma del weekend di volley italiano

Nel fine settimana in Italia, dal 12 al 13 ottobre, si giocano la 3° giornata di Superlega maschile e anche il 2° turno della regular season di Serie A1 femminile. Vediamo il programma che ci attende e i consigli per le scommesse sulla pallavolo. Buon volley a tutti.

Superlega 3° giornata: tanti big match nel fine settimana

E’ una 3° giornata di Superlega di volley maschile piena di big match da non perdere. Si inizia subito sabato 12 ottobre, alle ore 18:00, al Palapanini con Valsa Group Modena-Sir Susa Vim Perugia. Il pronostico è tutto per la formazione umbra che perт domenica non ha incantato contro Padova, lasciando un punto per strada mentre Modena si è sbloccata sette giorni fa contro Grottazzolina con un Rinaldi in grande spolvero.

Proprio la Rana Verona va a caccia del secondo successo consecutivo ospitando la neo-promossa Grottazzolina che non vuole recitare il ruolo di vittima sacrificale ma che arriva da una sconfitta abbastanza pesante sul campo di Modena.

Domenica alle 16.00 in campo due delle potenziali protagoniste del campionato che però non hanno iniziato benissimo la loro stagione. All’Eurosuole Forum la Lube Civitanova, reduce dalla brutta prova di Milano e ancora priva di Nikolov ospita la Mint Monza che finora ha perso tutte e tre le sfide ufficiali fin qui giocate ma deve ancora gettare nella mischia elementi importanti come Mosca, Averill, Juantorena e Zaytsev.

La Itas Trentino alle 19.00 va a far visita all’Allianz Milano che affronta la sua seconda partita casalinga consecutiva dopo la vittoria convincente di sabato scorso che ha scacciato via gli incubi del post-Taranto.

Anche la Gas Sales Bluenergy Piacenza è imbattuta in questo avvio stagionale e arriva da due vittorie di sostanza contro Modena e Monza. Domenica alle 18.00 i piacentini vanno a far visita a Cisterna, squadra comunque sempre ostica fra le mura amiche dove infatti hanno fatto soffrire Trento ed hanno strappato un punto a Verona anche se sono ancora a caccia del primo successo stagionale che però non dovrebbe tardare ad arrivare.

Partita molto interessante in chiave salvezza a Taranto dove la Gioiella Prisma, che fra le mura amiche aveva iniziato col botto battendo Milano, ospita alle 17.00 la Sonepar Padova che il primo punticino lo ha strappato ai campioni d’Italia di Perugia.

Serie A1 Femminile, 2° giornata piena di derby

Passiamo alla 2° giornata della regular season di Serie A1 Femminile di volley, che ha in programma ben 4 derby. Si inizia però con Milano-Roma. La Numia Milano è ancora priva della sua stella, Paola Egonu, alle prese con i problemi al setto nasale, anche se le compagne hanno vinto lo stesso all’esordio a Pinerolo. La Smi Roma arriva dalla facile vittoria contro le croate del Karlovac nell’andata dei 32mi di finale di Challenge Cup.

Domenica è il giorno dei derby e si inizia alle 16.30 con la prima delle due sfide tutte piemontesi tra Igor Gorgonzola Novara-Wash4Green Pinerolo. Entrambe le squadre non hanno avuto un avvio facile in campionato: Pinerolo ha ceduto tra le mura amiche a Milano e Novara è uscita sconfitta dalla battaglia di Chieri.

Alle 17.00 va in scena la seconda sfida tra piemontesi con l’Honda Olivero Cuneo che vuole riscattare la sconfitta al debutto con Scandicci e ci proverà contro la Reale Mutua Fenera Chieri che però si conferma una squadra solida e non vuole fermare la sua marcia dopo la partenza a razzo nel big match contro Novara.

Spostiamoci in Lombardia con la Eurotek Busto Arsizio che va a caccia del primo successo stagionale, dopo la netta sconfitta di Conegliano, contro una Bergamo che ha convinto a Perugia.

Il quarto e ultimo derby è toscano e va in scena al PalaWanny di Firenze, casa delle due squadre che si affrontano: Bisonte Firenze-Savino del Bene Scandicci. La squadra di Bendandi ha iniziato con il piede giusto battendo 3-2 tra le mura amiche Vallefoglia in una sfida che distribuiva punti pesanti in chiave play-off, mentre Scandicci non ha faticato al debutto contro Cuneo e parte con i favori del pronostico. Squadre in campo alle 18.00.

Alle ore 17:00 a Latisana si affrontano le padrone di casa del Talmassons per la prima volta in A1 (esordio casalingo stagionale), dall’altra la Prosecco Doc Imoco Conegliano campione di tutto e grande favorita anche quest’anno, ma occhio alle friulane che hanno dimostrato di essere competitive domenica scorsa a Roma.

La giornata è completata da una sfida tra squadre in cerca del primo successo stagionale. A Perugia si affrontano la Bartoccini-Mc Restauri al debutto stagionale in casa dopo la sconfitta di Bergamo e la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che il primo punto a Firenze lo ha giа conquistato ma non è riuscita a vincere. Si gioca al PalaBarton alle 17.00.

