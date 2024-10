Vediamo i programmi, le analisi e i consigli per le scommesse sul volley in Italia in questo fine settimana con la 4° giornata di SuperLega maschile e la 3° giornata di Serie A1 Femminile. Pronostici Pallavolo 19-20 ottobre 2024.

Pronostici Pallavolo 19-20 ottobre 2024: il programma del weekend di volley italiano

Ci attende un fine settimana molto interessante con la 4° giornata di SuperLega, il campionato italiano di pallavolo maschile, e la 3° giornata di Serie A1 Femminile di Volley, con diversi match interessanti e anche alcuni consigli per le scommesse.

Superlega: 4° giornata del campionato di pallavolo maschile

Il PalaBancaSport ospiterà l’unico anticipo della 4° giornata di SuperLega di pallavolo maschile, sabato 19 ottobre, alle 20.30. La Gas Sales Bluenergy Piacenza, prima in classifica a punteggio pieno e in grande fiducia dopo i tre successi consecutivi in campionato, cerca il poker contro la Prisma Gioiella Taranto, squadra che finora è stata molto altalenante, ma se centra la giornata giusta è un insidia per chiunque.

Domenica all’Opiquad Arena, ore 19.00 si trovano di fronte le due rivelazioni dello scorso campionato, per un derby che sa di Europa: Mint Monza-Allianz Milano, che in estate hanno cambiato molto e faticando a ripartire. In realtа Monza, terz’ultima in classifica con 2 punti e reduce da due sconfitte consecutive dopo il sofferto successo al debutto contro Grottazzolina, deve fare i conti ancora con i tanti problemi in infermeria, anche se è in recupero Osmany Juantorena e dovrebbe essere pronto anche Ivan Zaytsev.

L’altro big match di giornata è quello in programma a Trento domenica alle 16.00 tra la capolista a punteggio pieno Itas e la Valsa Group Modena. I trentini stanno disputando un’ottima prima parte di campionato e sembrano aver dimenticato in fretta la sconfitta nella finale di Supercoppa con Perugia che aveva lasciato l’amaro in bocca. Dall’altra parte la formazione di Giuliani finora ha vinto solo la sfida con Grottazzolina e arriva da una bruciante sconfitta con i campioni d’Italia di Perugia.

Molto interessante anche Rana Verona-Lube Civitanova. I veronesi arrivano da due successi consecutivi contro Cisterna e Grottazzolina, la Lube Civitanova, invece, ha piazzato due successi di sostanza tra le mura amiche, intervallati da una prova da dimenticare a Milano; la squadra di Medei va a caccia del primo successo esterno.

La Sonepar Padova è già a 4 punti con un calendario tutt’altro che semplice, arriva dal successo 3-1 sul campo di Taranto ed è la sorpresa di questo avvio stagionale. Padova domenica alle 18.00 sarà di scena sul campo della Yuasa Battery Grottazzolina che attende ancora il primo successo in campionato. In palio punti pesanti in chiave salvezza.

Serie A1 Femminile: le sfide della 3° giornata di regular season

In settimana si sono messe avanti due partite di Serie A1 Femminile, con la vittoria netta di Conegliano che è passata 3-0 a Perugia, e anche della Vero Volley che ha vinto 3-1 in casa contro Chieri. Ora vediamo cosa ci aspetta per la 3° giornata del campionato di pallavolo femminile che si giocherà nel fine settimana del 19 e 20 ottobre.

Si inizia con l’anticipo di sabato 19 ottobre (ore 18.00) derby piemontese che mette di fronte due squadre ancora a caccia del primo sigillo in campionato, la Wash4Green Pinerolo, penalizzata anche da un calendario difficile nelle prime giornate, ma favorita nella sfida casalinga contro l’Honda Olivero Cuneo.

Domenica alle 16.00 all’Allianz Clud la Numia Milano prosegue il suo tour de force (dopo aver battuto Pinerolo, Roma e Chieri, tutte squadre da play-off lo scorso anno) affrontando la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi in un big match da non perdere. Le milanesi sono in vetta alla classifica con tre vittorie, nonostante l’assenza prolungata di Paola Egonu, mentre Novara è caduta con Chieri domenica scorsa dopo il bell’esordio con Pinerolo.

A Bergamo la squadra di casa ha la possibilitа di conquistare il terzo successo consecutivo in questo ottimo avvio di stagione, ospitando la neo-promossa Talmassons che è ancora a caccia della prima vittoria in campionato.

La Prosecco Doc Imoco Conegliano dopo l’infrasettimanale di giovedì a Perugia è di scena sul campo di una delle squadre dal morale più alto in questo avvio, la SMI Roma. Le capitoline arrivano dal doppio successo al primo turno di Challenge Cup contro le croate del Kelteks Karlovac e sono approdate ai sedicesimi dove affronteranno a metа novembre il Rapid Bucarest.

Curiosità per vedere la prima Savino del Bene di Marco Gaspari, che in una burrascosa settimana ha sostituito Stephane Antiga sulla panchina della squadra vice-campione d’Italia. A far visita a Scandicci c’è la Bartoccini-Mc Restauri Perugia che parte sfavorita nel pronostico.

Sempre in Piemonte si gioca una sfida molto interessante domenica alle 17.00 tra Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisonte Firenze. Le padrone di casa arrivano dalla sconfitta non senza qualche rimpianto subita a Monza contro la Numia Milano mercoledì sera nell’anticipo della 13ma giornata, mentre le toscane sono reduci dalla rocambolesca vittoria al tie break tra le mura amiche con Vallefoglia.

Proprio la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia avrà grande voglia di riscatto domenica alle 18.00 in casa contro il fanalino di coda Eurotek Busto Arsizio. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per prendere quota in classifica e ci attendiamo una sfida molto combattuta.

