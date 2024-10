Nel fine settimana si gioca la 5° giornata di Superlega, il campionato di volley maschile, con grande attesa per il big match Trentino-Perugia. Si gioca anche la 4° giornata della regular season di Serie A1 Femminile. Pronostici Pallavolo 26-27 ottobre 2024.

Pronostici Pallavolo 26-27 ottobre 2024: il programma del weekend di volley

Andiamo a vedere quello che ci aspetta in questo fine settimana per gli appassionati di scommesse e di pallavolo. Nella Superlega maschile va in scena il big match Trentino-Perugia su cui vi diamo un paio di consigli per le scommesse; nel femminile attenzione a Pinerolo-Firenze, uno degli anticipi del sabato che potrebbe rivelarsi una partita spettacolare e combattuta.

SuperLega 5° giornata del campionato di volley maschile

La 5° giornata di Superlega, la regular season della pallavolo maschile, con l’anticipo del sabato tra Gioiella Prisma Taranto e Yuasa Battery Grottazzolina, per una sfida che sa di lotta salvezza.

Il grande pubblico del volley attende con impazienza il big match della domenica tra Itas Trentino e Sir Susa Vim Perugia, distanziate di una sola lunghezza in classifica. Perugia non perde dall’aprile scorso e ha vinto gli ultimi 2 precedenti contro Trento. Nelle ultime 12 sfide, sempre accese, non c’è mai stato un 3-0 netto. Le quote sono perfettamente alla pari in quota @1.83 su Betflag. Noi favoriamo la vittoria di Perugia, e occhio anche a Over 185.5 Punti @1.72 su Sisal.

Gas Sales Bluenergy Piacenza proverà invece a mantenere la leadership sul parquet della Sonepar Padova.

Cucine Lube Civitanova ha l’occasione di risalire la graduatoria, ospitando il fanalino di coda Cisterna Volley.

Valsa Group Modena e Mint Vero Volley Monza sono chiamate a fare punti in uno scontro diretto tra due formazioni protagoniste di una partenza lenta. Interessante infine il match tra Allianz Milano e Rana Verona.

Calendario 5° giornata Superlega

Qui di seguito programma e orari della quinta giornata della SuperLega di pallavolo maschile 2024/25.

Sabato 26 ottobre

Gioiella Prisma Taranto – Yuasa Battery Grottazzolina: ore 18

Domenica 27 ottobre

Allianz Milano – Rana Verona: ore 16

Sonepar Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza: ore 17

Itas Trentino – Sir Susa Vim Perugia: ore 18

Cucine Lube Civitanova – Cisterna Volley: ore 18

Valsa Group Modena – Mint Vero Volley Monza: ore 19

Serie A1 Femminile: le sfide della 4° giornata di regular season

Nel weekend si gioca anche la 4° giornata di Serie A1 Femminile. Saranno tre gli anticipi che apriranno il menù del weekend: il Bisonte Firenze e la Wash4green Pinerolo, entrambe con tre punti in classifica, sfrutteranno la sfida che le vede come avversarie avverse per conquistare punti preziosi per la classifica. Le quote per la vittoria sono in perfetto equilibrio @1.85 per la vittoria di entrambe. Noi ci aspettiamo una partita combattuta. Al momento non sono disponibili le quote, ma appena usciranno attenzione agli Over punti totali (oppure Over 3.5 set, ma ci aspettiamo una quota molto bassa in questo caso). Firenze ha vinto 2 degli ultimi 3 scontri diretti con Pinerolo, dove si sono sempre viste partite combattute e ad alto punteggio (due volte al 5° set).

Si sfideranno poi, nel corso del pomeriggio, anche Igor Gorgonzola Novara e Smi Roma Volley e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia nella complessa sfida contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76.

Ricco anche il programma delle partite che si svolgeranno domenica pomeriggio, dove la Prosecco Doc Imoco Conegliano, di ritorno al Palaverde dopo tre match in trasferta, ospiterà Bergamo, squadra che fin qui ha figurato molto bene nelle prime tre uscite.

Nella gara casalinga l’Eurotek Uyba Busto Arsizio cercherà invece di guadagnare i primi punti utili per la propria classifica contro la Savino Del Bene Scandicci, mentre la Cda Volley Talmassons Fvg ospiterà la Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

La quarta giornata si chiuderà poi con il match serale dell’Honda Olivero Cuneo, ancora a caccia dei primi punti, e la Numia Vero Volley Milano.

Calendario 4° giornata Serie A1 Femminile

Sabato 26 ottobre

Il Bisonte Firenze – Wash4green Pinerolo ore 18

Igor Gorgonzola Novara – Smi Roma Volley ore 18.30

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ore 20.30

Domenica 27 ottobre

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bergamo ore 17

Eurotek Uyba Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci ore 17

Cda Volley Talmassons Fvg – Megabox Ond. Savio Vallefoglia ore 17

Honda Olivero Cuneo – Numia Vero Volley Milano ore 20.30

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.