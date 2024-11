Come ogni fine settimana vediamo il programma che ci attende per la pallavolo italiana con la 6° giornata di Regular Season di Superlega tra i maschi, e la Serie A1 Femminile ancora in campo dopo il turno infrasettimanale. Pronostici Pallavolo 2-3 novembre 2024.

Pronostici Pallavolo 2-3 novembre 2024: il programma del weekend di volley

Vediamo cosa attende gli appassionati di pallavolo in Italia nel weekend del 2-3 novembre, con la 6° giornata sia di Superlega maschile che di Serie A1 Femminile che ha giocato un importante turno infrasettimanale tra martedì e mercoledì.

Superlega: 6° giornata del campionato di volley maschile

La 6° giornata di andata di SuperLega Credem Banca si apre con l’anticipo di sabato 2 novembre, con diretta Rai Sport (inizio gara su Rai Play): Verona, reduce da quattro successi di fila e quarta in classifica sfiderà tra le mura amiche Modena, settima a 6 punti.

Domenica la giornata comincia con una sfida di cartello. Alle 16.00 con live streaming DAZN, Piacenza che accoglie Milano, che sgomita a metà classifica dopo il passo falso casalingo con Verona.

Alle 17.00, con diretta esclusiva VBTV, Monza e Taranto si giocano punti pesanti. I brianzoli, fermi a 2, cercano ossigeno, gli ionici, già a 6, vogliono l’upgrade.

Alle ore 18 la matricola Grottazzolina riceve la visita di Trento al PalaSavelli di Porto San Giorgio; i padroni di casa hanno solo 2 punti, ma finora hanno fatto sudare quasi tutti gli avversari, mentre i campioni d’Europa hanno perso la vetta per lo stop interno con Perugia dopo un lungo dominio in Regular Season, iniziato la scorsa stagione.

Il match delle 19.00, in live streaming su DAZN, mette di fronte Cisterna, ultima della classe, e la sorprendente Padova, sesta a quota 7 in virtù del punto preso contro Piacenza.

Il faccia a faccia più atteso del turno è quello tra Perugia campione d’Italia e l’esuberante Civitanova dei giovani. I due team sono separati da ben 5 punti in classifica, ma la rivalità tra Sir e Lube ha tenuto banco a lungo in epoca recente.

Serie A1 Femminile: le sfide della 6° giornata

La Serie A1 Femminile torna subito in campo nel turno del weekend valido per la 6° giornata di regular season, dopo un turno infrasettimanale con la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano che supera agevolmente la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e allunga a +4 sulla seconda.

Torna a sorridere la Savino Del Bene Scandicci e lo fa con una prestazione netta contro la Cda Volley Talmassons FVG. In Piemonte, seconda prova maiuscola dell’Eurotek Uyba Busto Arsizio, che lascia a zero un’altra rivale accreditata come la Reale Mutua Fenera Chieri ’76.

Mantiene viva la propria striscia di vittorie l’Igor Gorgonzola Novara nel derby contro l’Honda Olivero Cuneo. Dopo un primo parziale in equilibrio, vinto 25-22, le zanzare di coach Bernardi lasciano le briciole alle avversarie. Quarta sconfitta consecutiva per la Smi Roma Volley, che davanti al suo pubblico cede per 1-3 ad una grande Bergamo, sesta in classifica con 9 punti.

Terzo tie-break consecutivo infine per la Numia Vero Volley Milano, che dopo la sconfitta contro Novara e il successo contro Cuneo, riesce a prendersi i due punti con molta sofferenza contro Il Bisonte Firenze, sempre più sorpresa di questo inizio di stagione.

Nel fine settimana il match più atteso è certamente Conegliano-Scandicci, ovvero la prima della classe contro la terza in classifica, e questa sarà anche la sfida che domenica alle ore 18:00 chiuderà questa 6° giornata di Serie A1 Femminile.

PROGRAMMA COMPLETO 6° GIORNATA SERIE A1

Perugia-Vero Volley

Firenze-Novara

Bergamo-Vallefoglia

Cuneo-Roma

Talmassons-Chieri

Busto Arsizio-Pinerolo

Conegliano-Scandicci

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Segui tutte le scommesse e analisi NBA con Betting Maniac

Quest’anno, come sempre, seguiremo giorno per giorno la stagione di Basket NBA con tanti contenuti, news, infortunati, rientri, variazioni di quote, analisi, statistiche e ovviamente i nostri consigli per le scommesse.

Sarà una stagione incredibile che potrete seguire comodamente sul nostro canale TELEGRAM VIP di Betting Maniac(trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).

Potete entrare con la speciale promozione PROMO NBA BETTING MANIAC, che con una piccola spesa, o con l’apertura di un conto gioco, vi permette di entrare nel nostro canale VIP per 1 ANNO, e di ricevere anche la Guida Sport USA in regalo.

Un pratico manuale di 87 pagine del valore di €25.90, formato pdf, per imparare le basi ma anche i segreti sugli sport americani, nel quale troverai:

–Strategie e Tecniche su 5 sport americani (Basket NBA, Baseball MLB, Hockey NHL, Football NFL, Calcio MLS).

-Comprensione ed utilizzo del concetto di valore nella scommessa.

–Gestione del bankroll e analisi del ROI negli sport americani.

-Gestione diversificata per adeguare le scommesse al rischio.

Anche sul nostro sito BetItaliaweb comunque usciranno ogni giorno contenuti con analisi, consigli sulle prestazioni giocatori e le migliori scommesse gratuite sulla NBA, ma per non perdervi nulla e per sostenere il nostro progetto, vi invitiamo ad accedere al VIP.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.