In arrivo un interessante weekend per gli amanti del volley italiano con l’8° giornata di Superlega maschile (big match Piacenza-Trentino) e l’8° turno anche di Serie A1 femminile. Pronostici Pallavolo 16-17 novembre 2024.

Pronostici Pallavolo 16-17 novembre 2024: il programma del weekend di volley

Il fine settimana di pallavolo italiana ha in programma la 7° giornata della regular season di Superlega maschile, e anche il 7° turno dei Serie A1 Femminile, ma in Superlega si è già giocato ieri con la vittoria di Allianz Milano su Cisterna.

Superlega 8° giornata del campionato di volley maschile

Iniziamo dal big match del 8° giornata di Superlega maschile. La Gas Sales Bluenergy Piacenza che ha perso domenica scorsa la leadership della classifica, ospita domenica alle 15.30 i campioni d’Europa di Trento che arrivano da due 3-1 pesanti: domenica scorsa contro Verona e mercoledì a Galati contro l’Arcada in Cev Cup. La squadra di Soli al gran completo e in risalita ha scavalcando al 2° posto proprio Piacenza che anche domenica dovrа fare a meno dell’ex Uros Kovacevic che deve fare i conti con qualche problema fisico, ma spera di recuperare Simon, fuori causa anche lui per infortunio domenica scorsa.

Nell’anticipo di sabato alle 20.30 sono in palio punti salvezza importanti con Cisterna, due vittorie nelle ultime tre partite disputate, che sfida la Gioiella Prisma Taranto che arriva dalla sconfitta casalinga contro la capolista Perugia.

Torniamo a domenica col testa-coda per la capolista Sir Susa Vim Perugia che ospita sabato alle 19.30 il fanalino di coda Grottazzolina ma gli umbri dovranno stare attenti visto che Grottazzolina ha dato filo da torcere a tutti gli avversari affrontati finora. Lorenzetti potrebbe affidarsi al turnover dopo l’impegno di Champions contro il Ceske Bufejovice (vittoria 3-0 degli umbri) e in vista della sfida di martedì sera sul campo del Saint Nazaire.

L’altra grande sfida del fine settimana di pallavolo maschile è in programma domenica alle 18.00 a Civitanova tra Lube-Valsa Group Modena. I marchigiani sono risaliti fino al quarto posto in classifica e affrontano i modenesi guidati da un ex molto atteso, Luciano De Cecco, anche se i modenesi finora non sono riusciti a cambiare passo in questa stagione di Superlega.

A Monza dove la Mint (penultima in classifica con 2 vittorie in 7 partite di campionato e reduce dal debutto vincente in Champions League), ospita domenica alle 17.00 la Rana Verona che è reduce dalla doppia sconfitta subita prima in casa con Modena e poi a Trento che ne ha interrotto la marcia vincente.

Completa il turno la sfida di domenica alle 17.00 tra due squadre in grande forma: la Sonepar Padova, reduce dal successo convincente contro Monza in tre set, ospita l’Allianz Milano che, dopo le due vittorie consecutive in campionato con Cisterna e Grottazzolina, ha piazzato la rimonta vincente mercoledì sera al debutto in Champions League.

Serie A1 Femminile: le sfide del 8° giornata di regular season

L’8° giornata della Serie A1 di pallavolo femminile inizia con l’anticipo di sabato 16 novembre alle 18 (diretta RaiPlay) tra Bergamo-Reale Mutua Fenera Chieri ’76, separate da un solo punto in classifica in sesta e settima posizione. Grande sfida tra Linda Manfredini (14 ace realizzati) ed Avery Skinner (terza tra le top scorer con 148 punti personali).

Domenica le prime a scendere in campo (alle 16 su DAZN) sono la Megabox Ond. Savio Vallefoglia di Giovannini, Perovic e Weitzel, e la Savino Del Bene Scandicci, che la precede di tre punti.

Alle ore 17 Il Bisonte Firenze torna in campo dopo il rinvio del match con Cuneo della scorsa settimana ospitando a Palazzo Wanny la Smi Roma Volley, in crisi di risultati e penultima in classifica nonostante un buon rendimento in campo europeo. Alla stessa ora si gioca anche il derby del Ticino, sempre molto sentito, tra Busto Arsizio-Igor Gorgonzola Novara. Le padrone di casa vanno a punti da 4 giornate consecutive mentre Novara è imbattuta dalla prima di campionato. Queste due partite saranno in esclusiva sulla piattaforma VBTV per la diretta streaming.

Sempre alle 17 (in diretta anche su DAZN) la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano ospita la Wash4Green Pinerolo, al momento ottava in classifica con 10 punti mentre alle 18 su Rai Sport ci sarà la Numia Vero Volley Milano e il probabile ritorno stabile in campo di Paola Egonu, in casa della Cda Volley Talmassons FVG dove è atteso un sold out di pubblico.

Si chiude alle ore 18:30 (VBTV) con uno scontro fondamentale nelle zone basse di classifica, con punti preziosi per la salvezza tra la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, ultima a due punti, e la Honda Olivero Cuneo, quartultima a quota 4.

