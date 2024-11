Il fine settimana della pallavolo italiana inizia col botto già dal venerdì di Serie A1 Femminile, con il big match del venerdì sera tra Milano-Conegliano. Nel weekend il resto del turno di pallavolo femminile, e si gioca anche la 9° giornata di regular season di Superlega maschile. Pronostici 22-24 novembre 2024.

Pronostici Pallavolo 22-24 novembre 2024: il programma del weekend di volley

Come detto il fine settimana di Pallavolo in Italia inizia già da venerdì con un big match da non perdere per la 9° giornata di Serie A1 Femminile, e nel fine settimana si gioca anche la 9° giornata di Superlega di volley maschile. Vediamo i calendari, le guide tv, le analisi e i consigli per le scommesse.

Serie A1 Femminile: le sfide della 9° giornata di regular season

Questa settimana iniziamo dalla pallavolo femminile, visto il supera anticipo del venerdì sera per la 9° giornata di Serie A1. Si gioca infatti la sfida tra la prima e la seconda forza del campionato, ovvero Numia Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano. Le padrone di casa milanesi vogliono vincere la prima sfida contro la super squadra veneta, che quest’anno ha giа ottenuto ben dodici successi consecutivi, partendo proprio dalla vittoria 3-2 su Milano nella finale di Supercoppa. Questa è anche la riedizione della finale di Champions League dello scorso anno, tra due squadre finalmente quasi al completo con una sola assenza di peso (Elena Pietrini in casa Numia). Finora Conegliano ha fatto l’en plein in campionato con 9 vittorie e 27 punti, mentre Milano insegue con 22 punti, frutto di otto successi (molti dei quali al tie break) e solo una sconfitta.

Alle 18.00 di sabato una delle principali inseguitrici del duo di testa, la Igor Gorgonzola Novara, cerca riscatto dopo la brutta prova di domenica scorsa a Busto Arsizio, in casa contro Talmassons che occupa l’ultima posizione. Le piemontesi partono favorite ma dovranno gestire le forze visto l’impegno di coppa di martedì prossimo in trasferta in Polonia, sul campo dell’LKS Commercecon Lodz per l’andata degli ottavi di Coppa Cev.

Sempre sabato alle 18 trasferta sul campo di una delle ultime della classe anche per la Savino del Bene Scandicci (due sconfitte nelle ultime cinque partite e quarto posto in classifica). Le toscane saranno di scena a Roma sul terreno di una Smi che ha mosso la classifica domenica scorsa dopo sette turni di stop, andandosi a prendere un punto prezioso sul difficile campo de Il Bisonte Firenze; partita da non sottovalutare per la formazione di Gaspari.

Il resto del programma si completa domenica dalle 16.00 a Chieri con la Reale Mutua Fenera quinta in classifica, che ospita la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia sfida che potrebbe protarsi per un Over su punti totali o set.

A Pinerolo alle 17.00 la Wash4green va a caccia della quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche contro Bergamo reduce da due sconfitte che hanno fatto scendere la formazione lombarda all’ottavo posto. La grande protagonista delle ultime giornate di campionato, l’Eurotek Busto Arsizio (quattro vittorie nelle ultime cinque), sarа di scena sul campo di una delle tre ultime della classe, la Honda Olivero Cuneo che ha vinto l’ultima partita casalinga contro Roma ma arriva dalla netta sconfitta di Perugia.

Proprio la Bartoccini Mc-Restauri Perugia chiude la giornata domenica sera, alle ore 20.30 dal PalaWanny con la sfida sul campo de Il Bisonte Firenze. La squadra di Bendandi, nonostante la decima piazza, sta disputando una stagione al di sopra delle aspettative, ha spesso giocato alla pari con squadre importanti. Anche qui ci aspettiamo una bella sfida combattuta e da OVER.

Superlega: 9° giornata del campionato di volley maschile

Passiamo in campo di pallavolo maschile, con la 9° giornata di Superlega al via sabato con la diretta su Rai Sport di Yuasa Battery Grottazzolina–Cisterna Volley alle 20.30, una prima assoluta tra queste due formazioni. I padroni di casa hanno recuperato Dusan Petkovic e Michele Fedrizzi ma sono fermi in coda a 2 punti dopo il netto stop in casa della capolista Perugia, mentre gli ospiti vengono dall’esaltante vittoria interna contro Taranto.

Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza si sfidano per la 38° volta, con i gialloblù che sono usciti vincenti in 30 occasioni, ma sono caduti al tie break di Gara 5 proprio nella Semifinale Scudetto 2024. Situazioni diverse in classifica; i padroni di casa hanno incassato 3 punti dalla trasferta di Piacenza, hanno ritrovato Kamil Rychlicki e insidiano il primato dei Block Devils. I brianzoli, invece, hanno solo 7 punti in classifica, ma sono in ripresa; prima si sono imposti al tie break in Champions League l’Olympiacos, poi si sono ripetuti in campionato firmando una grande vittoria interna in quattro set contro Verona.

In Gioiella Prisma Taranto-Cucine Lube Civitanova sfida in famiglia tra Dante Boninfante, allenatore degli ionici, e suo figlio Mattia, alzatore in ascesa della Lube. Gli ospiti, quarti a un punto dal podio dopo la prova casalinga da applausi contro Modena e qualificati agli Ottavi di Challenge Cup, cercano di migliorare il più possibile la propria situazione in vista dei quarti di Coppa Italia mentre i tarantini cercano punti, ma per la salvezza visto che al momento sono penultimi a quota 7 in coabitazione con Monza. Biancorossi vittoriosi 17 volte su 20 precedenti.

Valsa Group Modena–Sonepar Padova, sfida storica della pallavolo italiana che va in scena per la 100° volta (al momento Modena è avanti 88-22). Si tratta di una gara determinante per la classifica in ottica Coppa Italia perché al momento i padroni di casa sono ottavi a 9 punti in coabitazione con Cisterna, mentre gli ospiti sono settimi a quota 10 e cercano il pass per i quarti. La formazione di Alberto Giuliani deve rialzarsi dopo domenica difficile vissuta a Civitanova, così come il team di Jacopo Cuttini vuole cancellare lo stop casalingo subito in tre set con Milano.

Allianz Milano-Sir Susa Vim Perugia. I milanesi sono quinti con 15 punti all’attivo e una partita in più giocata (il successo per 3-1 nell’anticipo dell’10° turno contro Cisterna). Sul fronte opposto, i campioni d’Italia continuano a convincere: al comando della Regular Season con un punto di vantaggio su Trento dopo il successo netto contro Grottazzolina, gli uomini di Angelo Lorenzetti hanno esportato il dominio anche in Champions League col 3-0 nell’ultima trasferta in Francia. 34° duello per queste due formazioni; il bilancio è favorevole ai Block Devils con 24 successi a 9, anche se le vittorie dei meneghini ai Play Off di due anni fa hanno avuto un peso specifico importante.

Da non perdere infine Rana Verona-Gas Sales Bluenergy Piacenza. I padroni di casa sono sesti a quota 12 e vengono da tre sconfitte: al tie break in casa con Modena, in quattro set a Trento e a Monza. Gli ospiti sono terzi con 17 punti, a -4 dal secondo posto e tallonati dall’arrembante Civitanova, responsabile del primo scivolone in campionato della Gas Sales, lo 0-3 all’Eurosuole Forum e arrivano anche dallo stop casalingo per 3-1 con Trento, con un infermeria sempre piena per i piacentini (alla lista di assenti si sono aggiunte le condizioni precarie dell’ex Verona Stephen Maar oltre ad un altro ex scaligero Uros Kovacevic).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.