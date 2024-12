Andiamo a vedere cosa ci aspetta nel fine settimana di volley, maschile con la Superlega, e femminile con la Serie A1. Si gioca il 30 novembre e l’1 dicembre. Big match Civitanova-Trento di pallavolo maschile e Conegliano-Novara nel femminile. Pronostici Pallavolo 10a giornata Superlega.

Propostici Pallavolo: il programma del fine settimana (30 nov-1 dic)

Questo fine settimana si gioca la penultima giornata del girone d’andata di regular season per il campionato di volley maschile col big match Lune-Trentino; e si gioca anche la 10° giornata di Serie A1 di pallavolo femminile con la super sfida Conegliano-Novara in chiusura domenica sera. Ecco il programma del weekend di volley italiano, con tutti i match dei campionati.

Pronostici Pallavolo 10a giornata Superlega: le sfide del weekend

La 10° giornata di Superlega inizia sabato alle ore 18.00 con l’anticipo Piacenza-Grottazolina. Non vince da un mese la Gas Sales Bluenergy Piacenza che vuole risollevare la testa e riprendere la rincorsa ad uno dei primi quattro posto della classifica ospitando il fanalino di coda Yuasa Grottazzolina, che finora ha sempre perso e che non muove la classifica dal 20 ottobre scorso quando strappт due set e un punto a Padova.

A Civitanova la Lube, che mercoledì ha vinto il derby sul campo di Grottazzolina riprendensosi dopo la sconfitta di Taranto, ospita la capolista Itas Trentino, che occupa il primo posto dopo il successo nell’anticipo della 11ma giornata con Padova. Sfida imprevedibile che è il remake della finale scudetto di due anni fa.

Trasferta non semplice anche per la Sir Susa Vim Perugia che sarа di scena sul campo della Mint Monza che ha interrotto a a Trento la serie vincente di quattro incontri consecutivi che le aveva permesso di risalire qualche posizione in classifica e di raggiungere il primo posto nel girone di Champions. Perugia è l’unica squadra imbattuta in campionato e arriva dall’ennesima prova di grande sostanza della sua prima parte di stagione, la vittoria sul campo di Milano.

Sfida interessante a Taranto tra Prisma Gioiella, reduce dalla bella impresa con Civitanova e la Valsa Group Modena che domenica scorsa ha piegato la resistenza di Padova ottenendo la quarta vittoria stagionale che ha permesso ai gialloblù di salire al settimo posto in classifica. Le due squadre arrivano col morale alto a questa sfida che è una sorta di prova del nove soprattutto per Modena che con un successo avvicinerebbe le zone che contano della classifica, mentre Taranto и a caccia di punti che la allontanino ulteriormente dalla zona retrocessione.

Completa il quadro la sfida delle 20.30 di domenica, il derby veneto tra Sonepar Padova-Rana Verona, le due sorprese di questa prima parte di stagione. Verona ha ripreso la marcia vincente sette giorni fa demolendo con un secco 3-0 Piacenza, è quinta in classifica e vuole fare un altro passo verso la top 4 anche in chiave Coppa Italia, Padova ha vinto solo una delle ultime ciunque partite disputate, è scesa al nono posto e ha bisogno di punti per non farsi risucchiare dalle squadre in lotta per non retrocedere.

Serie A1 Femminile: il 10° turno di regular season

L’anticipo del sabato della 10° giornata di Serie A1 Femminile metterà di fronte l’Eurotek Uyba Busto Arsizio, a punti da ben sei gare consecutive, e Il Bisonte Firenze, scivolata fuori dalla zona Coppa Italia a tre punti di distanza dall’ottavo posto (ma con una partita in meno).

Domenica 1 dicembre gli altri sei confronti, a partire da un match nei piani alti della classifica tra la Savino Del Bene Scandicci, terza con 21 punti, e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, quinta a 17. La Numia Vero Volley Milano sarà chiamata a rialzarsi dopo i pesanti k.o. del Forum contro Conegliano e di Istanbul contro il VakifBank facendo visita a Bergamo, in piena corsa per la Coppa Italia grazie al suo settimo posto (15 punti).

In chiave Coppa Italia la Megabox Ondulati Savio Vallefoglia, ottava con 12 punti, sfida la Wash4Green Pinerolo, subito dietro a -2, con in palio punti importanti. Punti in palio pesanti anche per la salvezza con la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 8 punti grazie a due successi pieni consecutivi, che ospiterà la Smi Roma Volley, penultima a quota 4, mentre la Cda Volley Talmassons FVG, 5 punti ma anche la notizia del prezioso innesto di Maja Storckda Vallefoglia, accoglierà l’Honda Olivero Cuneo, ultima con gli stessi punti delle giallorosse (ma una partita in meno di capitoline e friulane e due in meno delle umbre).

Il turno sarà chiuso dal big match del fine settimana di volley femminile italiano in diretta Rai Play dalle 18: con l’invincibile Prosecco Doc Imoco Conegliano, ancora imbattuta in stagione, contro l’Igor Gorgonzola Novara. Dieci punti separano al momento le due squadre tra il primo e il quarto posto della classifica (le trevigiane hanno già giocato il 13° turno). Lo scorso aprile fu la formazione piemontese a infliggere la prima delle uniche due sconfitte stagionali alle gialloblu.

