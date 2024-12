Conegliano si è laureata campione d’inverno e continua a dominare il campionato di pallavolo femminile, la Serie A1, che torna in campo mercoledì 4 dicembre per un turno infrasettimanale valido per l’11° giornata di regular season, con tutte le squadre in gioco. Pronostici Volley SerieA1 Femminile giornata 11.

Pronostici Volley SerieA1 Femminile giornata 11: squadre in campo mercoledì 4 dicembre

Nessun big match spicca nel turno infrasettimanale del campionato di pallavolo femminile in Italia, la Serie A1 Femminile che gioca l’11° giornata mercoledì 4 dicembre, ma i match importanti non mancano, visto che la motivazione è alta per le squadre in corsa per il piazzamento in Coppa Italia, e per cercare di ritagliarsi la posizione migliore.

La Prosecco Doc Imoco Conegliano vince ininterrottamente dall’inizio della stagione ed è già arrivata a 15 successi consecutivi. Difficile pensare che si possa fermare sul campo di una Honda Olivero Cuneo che comunque arriva da una vittoria fondamentale sul campo del Talmassons, e ha vinto due delle ultime quattro partite. Santarelli continuerà col turnover.

La Numia Milano ospita la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. A differenza di Santarelli, nessun turnover per Lavarini, che è forzato dalle assenze di Orro, Pietrini e Marinova. Dall’altra parte le marchigiane arrivano da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali subita tra le mura amiche contro Pinerolo nella partita che poteva metterla al sicuro da sorprese per centrare uno dei primi otto posti che portano alla Coppa Italia.

Trasferta piemontese anche per la Savino del Bene Scandicci che va a caccia della sua quinta vittoria a fila in campionato sul campo della Wash4Green Pinerolo. La formazione toscana sembra aver trovato la quadratura del cerchio con Mingardi nel ruolo di schiacciatrice e viaggia spedita al terzo posto in classifica, mentre Pinerolo ha ancora qualche possibilità di rientrare nelle prime otto. Si potrebbe assistere ad una partita divertente e da Over su punti totali e Set.

Ci aspettiamo grande spettacolo anche a Novara dove si affrontano la quarta e la settima forza del campionato: da una parte la Igor Gorgonzola, molto sfortunata e limitata dai tanti infortuni; Bernardi domenica, e presumibilmente anche oggi, ha dovuto fare a meno di Tolok, Aleksic e Fersino, tutte alle prese con problemi fisici. Le piemontesi sono reduci dalla netta sconfitta di Conegliano e sono attese dalla sfida contro Bergamo che occupa la settima posizione in classifica, arriva dalla sconfitta casalinga subita contro Milano e ha bisogno dell’ultimo sforzo per assicurarsi un posto nei quarti di finale di Coppa Italia.

Gli ultimi match in programma per l’11° giornata di Serie A1 Femminile

L’Eurotek Busto Arsizio cerca la settima vittoria in campionato, la quarta consecutiva, ospitando la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Le lombarde stanno vivendo un momento straordinario, sono salite al quinto posto in classifica e non si vogliono fermare; le umbre hanno vista interrotta domenica in casa contro Roma la mini-serie positiva di due vittorie che le aveva spinte fuori dalla zona retrocessione.

Vuole riprendersi il quinto posto in classifica la Reale Mutua Fenera Chieri che affronta tra le mura amiche, dopo la sconfitta di domenica a Firenze contro Scandicci, una Smi Roma che ha interrotto a Perugia la serie negativa di otto sconfitte consecutive in campionato. Potrebbe essere un anticipo di Europa visto che entrambe le squadre sono ad un passo dai quarti di finale di Challenge Cup.

Il programma si completa con la sfida del PalaWanny che mette di fronte due squadre che hanno assoluto bisogno di punti. Il Bisonte Firenze arriva da due sconfitte consecutive e cerca di invertire la rotta per provare a sperare nella conquista di un posto fra le prime otto, e il Talmassons ultimo in classifica a cui servono punti per tenere alimentata la fiammella della speranza nella salvezza.

Quote antepost: domina sempre Conegliano

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale della Serie A1 Femminile 2024-2025 di volley in Italia, dove è sempre Conegliano a dominare, con Monza prima avversaria, ma molto staccata.

