Come ogni weekend andiamo a vedere il menu della pallavolo maschile, con l’11° giornata di regular season in Superlega di volley maschile, mentre la Serie A1 Femminile torna subito in campo, dopo il turno infrasettimanale, per la 12° giornata di stagione regolare. Pronostici Pallavolo 6-8 dicembre 2024.

Pronostici Pallavolo 6-8 dicembre 2024: il menu del weekend di volley italiana

Vediamo cosa ci attende in questo fine settimana di Pallavolo in Italia, con l’ultima giornata d’andata della Superlega maschile e anche il 12° turno della Serie A1 Femminile che ha giocato anche qualche giorno fa il turno infrasettimanale.

Superlega 11° giornata: definiti i quarti di Coppa Italia

Ultima giornata del girone d’andata per l’11° giornata di Superlega di pallavolo maschile, già iniziata con i due anticipi Grottazzolina-Civitanova 0-3 e Trento-Padova di un paio di settimane fa e il terzo anticipo in programma venerdì 6 dicembre che mette di fronte Verona-Taranto. La Rana Verona cerca di fare bottino pieno contro la Gioiella Prisma Taranto che va a caccia di punti salvezza. I veronesi arrivano a questa sfida dopo 2 vittorie mentre Taranto ha mosso la classifica con una vittoria e una sconfitta al tie break nelle ultime due settimane.

Domenica si giocano le altre tre sfide e il campo centrale è sicuramente quello di Perugia con la capolista e campione d’inverno che ha messo in fila 15 successi consecutivi e che ospita la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Bella sfida anche alle 19.00 tra Valsa Group Modena-Allianz Milano, con gli ospiti che stanno procedendo con alti e bassi. La squadra di Piazza arriva dalla sconfitta in Champions contro la capolista del campionato polacco lo Zawiercie. I modenesi arrivano a questo match casalingo con due vittorie a fila, mentre l’Allianz ha perso anche in campionato domenica scorsa a Perugia la serie positiva che durata da tre giornate.

Completa il quadro la sfida delle 18.00 tra Cisterna-Monza, scontro salvezza con i laziali che arrivano da tre successi a fila, mentre la Mint Monza paga un avvio di stagione problematico e ora si trova solitario al penultimo posto a quota 17 punti.

Serie A1 Femminile: 12° giornata di regular season

Dopo il turno infrasettimanale torna subito in campo la pallavolo femminile con la 12° giornata di Serie A1 al via con l’anticipo di sabato alle ore 18:00, Vallefoglia-Novara. L’altro anticipo del sabato si gioca alle ore 19, Conegliano-Firenze, con le capoliste e dominatrici del campionato di volley, nettamente favorite per un altro successo in una stagione in cui finora hanno sempre vinto cedendo in tutto soli 2 set, un altro livello!

Alla domenica il resto delle partite, e si inizia con Talmassons-Perugia, quote in netto equilibrio con le padroni di casa che tornando alla vittoria mercoledì, hanno riacceso la corsa salvezza e hanno agganciato proprio Perugia (che arriva da 2 sconfitte) con 8 punti. Ci aspettiamo un match combattuto e da Over punti totali.

Alle ore 17.00 si gioca Bergamo-Cuneo con le lombarde che devono difendere la 7° posizione in classifica e potranno fare bottino pieno in casa contro il fanalino di coda Cuneo. Alla stessa ora sono in campo anche Chieri-Pinerolo, con le padrone di casa messe meglio in classifica e anche in migliora forma con 3-1 nelle ultime 4 partite (rispetto al 1-3 di Pinerolo scesa al 9° posto).

Alle 17.00 si gioca anche nella capitale con Roma-Busto Arsizio. Le capitoline sono nettamente sfavorite quasi @3 volte la posta, e sono penultime con 7 punti (4 sconfitte nelle ultime 4) mentre la UYBA è in netta rimonta al 6° posto dopo le ultime 4 vittorie consecutive.

Il turno si chiuderà alle ore 18.00 di domenica con Scandicci-Vero Volley, big match di questo turno tra 3° e 2° in classifica. Scandicci ha sempre vinto nelle ultime 5 e gioca in casa (dove ha un perfetto 5-0 con 1 solo set concesso agli avversari qui), Vero Volley è 4-1 nelle ultime 5 giornate (anche se ha sempre vinto in trasferta, 5 su 5 con 6 set concessi). Ci aspettiamo una battaglia da Over punti anche qui, che potrebbe perfino finire al 5° set.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.