Il girone d’andata del campionato di pallavolo maschile si è chiuso con i match di Santo Stefano (dove è stata in campo anche la Serie A1 Femminile), e ora è tempo di pensare alla Coppa Italia che inizia questo fine settimana con i quarti di finale. Vediamo il tabellone completo, gli scontri che ci attendono, le quote e i consigli per le scommesse sulla pallavolo italiana, con un consiglio antepost nel maschile e una giocata in singola su uno dei match nel femminile. Pronostici Quarti Coppa Italia volley.

Pronostici Quarti Coppa Italia volley: il tabellone maschile

Le migliori otto squadre al termine del girone d’andata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile, si sono qualificate per la Coppa Italia 2025. La competizione prevede la disputa dei quarti di finale tra il 29 e il 30 dicembre sul campo delle quattro formazioni meglio piazzate, le quattro vincitrici di quelle partite secche staccheranno il biglietto per la Final Four, in programma nel weekend del 25-26 gennaio alla Unipol Arena di Bologna, dove verrа assegnato il trofeo.

Perugia ha chiuso da imbattuta il girone d’andata di Superlega, vincendo le prime undici partite e meritandosi cosм la sfida contro l’ottava compagine della graduatoria, ovvero Modena: non sarа un impegno semplice per i Block Devils, che partiranno comunque con i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico. I Campioni d’Italia punteranno a raggiungere la semifinale, dove incrocerebbero la vincente della sfida tra Verona e Piacenza.

Trento e Civitanova, che hanno chiuso la prima metа di campionato rispettivamente al secondo e al turno posto, sono dall’altra parte del tabellone e in casa incroceranno la settima e la sesta forza: per i dolomitici l’impegno non cosм proibitivo contro la comunque agguerrita Cisterna, mentre la Lube dovrа fare i conti con la temibile Milano.

CALENDARIO COMPLETO E GUIDA TV

[1] Perugia vs [8] Modena[4] Verona vs [5] Piacenza[2] Trento vs [7] Cisterna[3] Civitanova vs [6] Milano

Domenica 29 dicembre

Ore 16.00 Quarti di finale: Trento-Cisterna – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 Quarti di finale: Civitanova-Milano – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.30 Quarti di finale: Verona-Piacenza – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV

Lunedì 30 dicembre

Ore 20.30 Quarti di finale: Perugia-Modena – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV

SEMIFINALI:

Sabato 25 gennaio

Ore 16.15 Semifinale 1

Ore 18.30 Semifinale 2

FINALE:

Domenica 26 gennaio

Ore 15.15 Finale Coppa Italia 2025

Quote Antepost: Perugia favorita su Trento

Sono Perugia e Trento le due grandi favorite dalle quote antepost per la vittoria della Coppa Italia 2024-2025 della pallavolo maschile. Più staccata Piacenza che proverà a sorprendere, e se dovessimo fare una puntata a quota alta la proveremmo proprio con PIACENZA VITTORIA COPPA ITALIA @7.00.

Pronostici Quarti Coppa Italia volley: il tabellone femminile

Coppa Italia anche per il volley femminile con i quarti di finale al via dal 29 dicembre. Le prime a scendere in campo domenica 29 dicembre alle ore 16, saranno la Savino Del Bene Scandicci e Bergamo. La scorsa stagione, le toscane arrivarono ad un soffio dalla finale, perdendo al tie-break in Semifinale contro Milano. Un precedente che sicuramente deve mettere in guardia le ragazze di coach Gaspari è il secco 3-0 della settima giornata di campionato, anche se lascia il tempo che trova visto che la Coppa Italia fa, da sempre, storia a sé.

Alle 17, altro quarto di finale che promette scintille, dallo stesso lato del tabellone di Scandicci-Bergamo: Numia Vero Volley Milano contro Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Il precedente di questa stagione sorride alle meneghine, fresche medaglia di bronzo al Mondiale per Club e finaliste delle ultime due edizioni di Coppa Italia: 3-1 nell’anticipo della tredicesima giornata giocato a metà ottobre.

Dal lato opposto del tabellone, si preannuncia altrettanto equilibrato il confronto tra l’Igor Gorgonzola Novara e l’Eurotek UYBA Busto Arsizio. L’ultimo derby del Ticino, giocato all’E-Work Arena, ha visto la netta affermazione delle ragazze di coach Barbolini, cadute lo scorso weekend contro Bergamo dopo una serie lunghissima di risultati utili e ottime prestazioni, con cui ha dovuto fare i conti anche la formazione di coach Bernardi. Tutti i confronti in Coppa Italia hanno sempre visto trionfare le zanzare, avanti 22-8 nei precedenti contro le bustocche. Noi ci aspettiamo match equilibrato e combattuto più di quanto dicano le quote tutte per Novara, e consigliamo OVER 172,5 PUNTI TOTALI @1.85.

Prima partecipazione in Coppa Italia Frecciarossa per la Megabox Ond. Savio Vallefoglia che, sulla sua strada, lunedì 30 dicembre alle ore 19, troverà l’ostacolo più grande di tutti: la Prosecco Doc Imoco Conegliano detentrice del trofeo e campionessa italiana, europea e mondiale in carica. L’unico precedente stagionale ha visto le pantere di coach Santarelli dominare la sfida del PalaMegabox per 0-3. In generale, le biancoverdi non hanno mai vinto nei sette incontri fin qui disputati contro le trevigiane che sanno solo vincere, in Italia e nel mondo.

Quote Antepost: Conegliano senza avversarie anche in Coppa Italia

Le campionesse di tutto di Conegliano potranno prendersi anche la Coppa Italia, continuando la loro incredibile striscia vincente e di successi, con una quota antepost @1.36 che stacca tutte, con Monza principale avversaria @5.50, poi staccata c’è Novara @12 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.