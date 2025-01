Un fine settimana pieno di pallavolo che torna in campo dopo la Coppa Italia, con la 15° giornata di regular season per la Superlega maschile, e anche la 16° giornata di Serie A1 Femminile che sarà chiusa dal big match Novara-Monza su cui vi diamo anche uno spunto per i migliori Pronostici Pallavolo 4-6 gennaio 2025.

Pronostici Pallavolo 4-6 gennaio 2025: il menu del volley italiano nel weekend

Ecco i calendari della 15° giornata di Superlega maschile in campo il 5 e 6 gennaio e la 16° di Serie A1 Femminile che invece inizierà con l’anticipo di sabato, per giocare poi il resto del turno alla domenica, rimanendo ferma per l’Epifania. Ecco tutti i match con orari e guida tv.

CALENDARIO SUPERLEGA 15° GIORNATA

Domenica 5 gennaio 2025, ore 15.20

Cucine Lube Civitanova – Rana Verona

Diretta Rai 2 e VBTV

Domenica 5 gennaio 2025, ore 15.30

Gioiella Prisma Taranto – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta VBTV

Domenica 5 gennaio 2025, ore 17.00

Sonepar Padova – Yuasa Battery Grottazzolina

Diretta VBTV

Domenica 5 gennaio 2025, ore 18.30

Cisterna Volley – Sir Susa Vim Perugia

Diretta DAZN e VBTV

Lunedì 6 gennaio 2025, ore 18.30

Valsa Group Modena – Itas Trentino

Diretta Rai Sport e VBTV

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE 16° GIORNATA

04.01 – 20:30 Perugia-Scandicci

05.01 – 16:00 Conegliano-Roma

05.01 – 17:00 Firenze-Chieri

05.01 – 17:00 Talmassons-Bergamo

05.01 – 17:00 Busto Arsizio-Vallefoglia

05.01 – 18:00 Cuneo-Pinerolo

05.01 – 20:30 Novara-Vero Volley

Superlega 15° giornata: programma completo e big match

Il 5 e 6 gennaio si gioca la 15° giornata della regular season di Superlega maschile, la 4° giornata di ritorno, subito dopo i quarti di Coppa Italia che ci hanno fatto scoprire chi saranno le squadre che si sfideranno nelle Final 4 di fine gennaio.

Tra le sfide più interessanti di domenica 5 c’è la Cucine Lube Civitanova che sfiderà per la 54° volta nella storia la Rana Verona. Il gruppo di Giampaolo Medei scenderà in campo contro gli uomini di Radostin Stoytchev per il 4° turno di ritorno della Regular Season in SuperLega Credem Banca. Il bilancio globale dei precedenti vede i biancorossi avanti con 43 successi contro i 10 dei veneti. Le vittorie interne della Lube con Verona sono 23 su 27 incontri, con 72 set conquistati e 22 persi. L’ultimo successo casalingo di Civitanova contro il collettivo guidato da Radostin Stoytchev risale a Gara 5 dei Quarti Play Off nella stagione 2022/23. Nel campionato in corso la Lube ha ceduto in quattro set la sfida del girone di andata al Pala Agsm Aim.

Gennaio si preannuncia ricco di emozioni al Palasport di Viale delle Provincie, teatro di due sfide di grande prestigio per il Cisterna Volley. Il primo appuntamento è fissato per domenica 5, quando i padroni di casa affronteranno la Sir Susa Vim Perugia, autentica corazzata guidata dall’esperto coach Angelo Lorenzetti e ancora imbattuta in stagione. A distanza di una settimana, il pubblico cisternese avrà nuovamente l’occasione di vivere un grande spettacolo sportivo: la formazione di coach Guillermo Falasca ospiterà la Lube Civitanova di coach Medei. Entrambe le avversarie, semifinaliste della Del Monte Coppa Italia, saranno un banco di prova importante per i pontini, prima di partire il 19 gennaio per lo scontro contro Sonepar Padova.

Nel giorno dell’Epifania sarà un grande classico ad inaugurare il nuovo anno per la MINT Vero Volley Monza. Lunedì 6 gennaio alle ore 17:00 (diretta VBTV e DAZN), i brianzoli scenderanno in campo nel posticipo della quarta giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca per l’atteso derby contro l’Allianz Milano. Rinvigoriti dal successo al tie-break contro Civitanova, che ha chiuso in bellezza il 2024, Beretta e compagni puntano ora a consolidare questo momento positivo per allontanarsi dalla temibile zona retrocessione. Milano, invece, si presenta a questa sfida dopo aver sfiorato la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia a Bologna nel match proprio contro i marchigiani e deciso sempre al quinto set. La gara d’andata all’Opiquad Arena non era stata favorevole ai monzesi, usciti sconfitti per 1-3, e che proveranno dunque tra le mura del PalaLido di Milano a riscattarsi dall’ultimo confronto. I 26 precedenti sorridono ai meneghini, che annoverano quattro successi in più rispetto ai brianzoli.

Serie A1 Femminile: 16° giornata di regular season

Prima giornata del 2025 per la Serie A1 femminile e il primo match del nuovo anno si giocherà sabato al PalaBarton di Perugia tra Bartoccini Mc Restauri-Savino del Bene Scandicci. La squadra umbra ha vinto una sola delle ultime cinque partite disputate, e occupa la quart’ultima posizione con 11 punti all’attivo. Scandicci, invece, ha perso una sola delle ultime cinque gare disputate in campionato, arriva dal successo non semplice nei quarti di finale di Coppa contro Bergamo e ha bisogno dei tre punti per proseguire la sua marcia al secondo posto.

Sfida molto interessante a Busto Arsizio dove la Eurotek vuole invertire la tendenza dopo due sconfitte a fila che ne hanno un po’ rallentato la marcia, in campionato con Bergamo e in Coppa Italia a Novara, ospita la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia nella sfida molto importante tra 7° e 8° in classifica.

Punti importanti in chiave play-off a Firenze dove sempre domenica alle 17.00 sono di fronte Il Bisonte Firenze-Reale Mutua Fenera Chieri. La squadra toscana, due vittorie nelle ultime quattro sfide di campionato. Dall’altra parte c’è Chieri che in campionato ha vinto tre delle ultime quattro gare disputate.

Bergamo non vuole fermare la sua marcia vincente e sarа di scena domenica alle 17.00 sul campo del Talmassons a caccia di punti salvezza.

Stessa cosa per la Honda Olivero Cuneo ultima in classifica che domenica alle 18.00 ospita la Wash4Green Pinerolo in un derby fra squadre che non stanno attraversando un buon periodo: cinque sconfitte consecutive per Cuneo ultimo in classifica e tre nelle ultime quattro gare per un Pinerolo che ancora non puт dormire sonni tranquilli.

Il big match più atteso è però quello che chiuderà il turno, in campo domenica sera con Igor Gorgonzola Novara-Numia Milano, rispettivamente terza e quarta (ma con una gara in meno) forza del campionato. Novara arriva da un dicembre da incorniciare, iniziato con una sconfitta a Conegliano e poi fatto di sole vittorie, cinque a fila in campionato, una in Cev Cup e una in Coppa Italia che ha regalato alla squadra di Lorenzo Bernardi la Final Four di Bologna. La Igor Gorgonzola, dunque, arriva con lo spirito giusto alla sfida di domenica alle 20.30 contro la Numia Milano che, come le piemontesi, ha centrato l’accesso alla Final Four di Coppa Italia ma arriva da un dicembre un po’ piщ tormentato con qualche battuta d’arresto che è costata il quarto posto in campionato. Difficile prevedere questo match che presenta sfide individuali di altissimo livello, una su tutte: quella tra le opposte Egonu e Tolok. Un consiglio però lo diamo: OVER PUNTI visto che ci aspettiamo un match combattuto che potrebbe andare anche al 5° set. Aspettiamo che esca la linea sui punti totali per questo big match.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.