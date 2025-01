Archiviati i quarti di finale, abbiamo gli accoppiamenti delle squadre qualificate alle Final 4 di Coppa Italia per il volley maschile e femminile, che si giocheranno tra fine gennaio e inizio febbraio alla Unipol Arena di Bologna. Anteprima Final 4 Coppa Italia Pallavolo.

Anteprima Final 4 Coppa Italia Pallavolo: le finaliste di volley maschile

Si sono appena conclusi i quarti, quindi abbiamo i nomi delle squadre che raggiungono le Final Four della Coppa Italia 2025 di volley maschile. Si tratta di Trento, Civitanova, Verona e Perugia che si ritroveranno alla Unipol Arena di Bologna nel weekend del 25-26 gennaio.

Trento ha archiviato la pratica Cisterna battuta 3-1 di fronte al proprio pubblico della ilT quotidiano Arena, i marchigiani l’hanno spuntata su Milano al tie-break tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum, gli scaligeri hanno avuto la meglio su Piacenza per 3-2 nella propria tana dell’AGSM Forum, gli umbri hanno liquidato Modena per 3-0 in casa.

Trento e Civitanova si fronteggeranno in semifinale, mentre l’altra semifinale sarа tra Verona e Perugia. Le due formazioni che riusciranno a spuntarla nel dentro o fuori di sabato 25 gennaio si contenderanno il trofeo nella finale in programma domenica 26 gennaio.

TABELLONE E CALENDARIO FINAL FOUR COPPA ITALIA MASCHILE

Perugia (1) vs Verona (4)

Trento (2) vs Civitanova (3)

Sabato 25 gennaio

Ore 16.15 Semifinale 1: Perugia vs Verona

Ore 18.30 Semifinale 2: Trento vs Civitanova

Domenica 26 gennaio

Ore 15.15 Finale Coppa Italia volley

Quote Antepost: Perugia favorita per la vittoria finale

Andiamo a vedere anche le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Coppa Italia 2025 di pallavolo maschile, dove domina Perugia, la squadra da battere.

Le finaliste per le semifinali di Coppa Italia volley femminile

Le Final Four della Coppa Italia di volley femminile andranno in scena alla Unipol Arena di Bologna nel weekend dell’8-9 febbraio e le squadre qualificate sono: Scandicci, Milano, Novara e Conegliano. Le toscane hanno regolato Bergamo per 3-1 di fronte al proprio pubblico del PalaWanny, le meneghine hanno liquidato Chieri per 3-0 tra le mura amiche della Opiquad Arena di Monza, le piemontesi hanno dettato legge contro Busto Arsizio per 3-0 nella tana del PalaIgor, le venete hanno travolto Vallefoglia con il massimo scarto.

Scandicci e Milano si fronteggeranno in semifinale, mentre l’altra semifinale sarа tra Novara e Conegliano. Le due formazioni che riusciranno a spuntarla nel dentro o fuori di sabato 8 febbraio si contenderanno il trofeo nella finale in programma domenica 9 febbraio.

Conegliano, ancora imbattuta dopo 14 giornate di regular season in campionato, si presenta alla Final Four con l’obiettivo di vincere la sesta Coppa Italia consecutiva (la settima in totale) dopo un 2024 semplicemente perfetto in cui ha conquistato ben cinque titoli a livello nazionale e internazionale. Le venete affronteranno Novara nella prima semifinale, mentre Scandicci e Milano si contenderanno l’altro posto in palio per la finale.

TABELLONE E CALENDARIO FINAL FOUR COPPA ITALIA FEMMINILE

[1] Conegliano vs [4] Novara[2] Scandicci vs [3] Milano

Sabato 8 febbraio

Orario da definire Semifinale 1: Conegliano vs Novara

Orario da definire Semifinale 2: Scandicci vs Milano

Domenica 9 febbraio

Orario da definire Finale Coppa Italia volley femminile

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, VBTV.

