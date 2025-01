Nel fine settimana in Italia si gioca la 17° giornata della regular season di Superlega per il volley maschile, ma torna nuovamente in campo anche la Serie A1 Femminile con la 19° giornata, dopo il turno infrasettimanale che abbiamo visto mercoledì scorso. Conegliano-Scandicci il big match, ma vediamo tutte le analisi, calendario completo, quote, guida tv e i consigli per le scommesse. Pronostici Pallavolo 18-19 gennaio 2025.

Pronostici Pallavolo 18-19 gennaio 2025: il menu del weekend di volley italiano

Nel fine settimana si torna in campo nei palazzetti per la 17° giornata di regular season della Superlega maschile e anche la 19° giornata di Serie A1 femminile, che abbiamo analizzato con calendario, big match, guida tv e quote.

Superlega 17° giornata: programma completo e big match

La 17° giornata di Superlega di pallavolo maschile inizia sabato 18 gennaio con l’anticipo Sonepar Padova-Cisterna Volley con gli ospiti di scena alla Kioene Arena per la seconda volta nella loro storia, provano a sfatare il tabù trasferta contro i veneti. La squadra pontina punta a trovare il primo successo del girone di ritorno, per muovere la classifica e continuare a cullare le ambizioni playoff. Cisterna occupa attualmente l’ultima posizione utile per accedervi, ma l’ottavo posto è insidiato tra le altre proprio dai veneti, a una sola lunghezza di distanza dalla squadra di coach Falasca. All’andata fu proprio il successo per 3-1 contro Sonepar Padova.

Il resto delle partite si giocano tutte domenica, tra le 16 e le 19.30. Si inizia con Gioiella Prisma Taranto-MINT Vero Volley Monza con la squadra di coach Eccheli sarà di scena al PalaMazzola in un match importante per entrambe visto che sia Monza che Taranto non stanno attraversando un periodo felice e questa stagione le vede relegate nelle retrovie della massima Serie. Sono otto i precedenti tra le due squadre (7 vittorie per Vero Volley e 1 per Taranto). All’andata tra le mura dell’Opiquad Arena i brianzoli e i tarantini avevano messo in scena una vera e propria battaglia, risolta soltanto al quinto set e che aveva riportato al successo Beretta e compagni. Anche per questo match di ritorno ci aspettiamo una sfida combattuta da OVER 183.5 PUNTI @1.76.

Interessante alle ore 17:00 anche Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza. I padroni di casa hanno migliorato il proprio gioco e hanno iniziato il 2025 con tre vittorie per 3-0 contro Monza, Verona e Roeselare, dall’altra parte della rete, la squadra di Andrea Anastasi non si può permettere passi falsi per tenere il terzo gradino del podio, con Civitanova che le fa sentire il fiato sul collo e ha pure una gara da recuperare. La striscia positiva degli emiliani dura da oltre un mese (15 dicembre) ma nell’ultimo 3-2 con Padova non si è certo vista la migliore Piacenza. Allianz Milano dovrà valutare le condizioni dei suoi due senatori, Matteo Piano e Matey Kaziyski, entrambi indisponibili per la partita di Champions. All’andata un 3-0 per Piacenza in un’ora e mezza di gioco con solo 56 palloni messi a terra al PalaBanca Sport, ovvero la sconfitta peggiore della stagione di Milano (gli altri 3-0 subiti sono stati con Trento, Civitanova e Taranto), ma era un altra Allianz quella di inizio novembre e la scorsa stagione Milano riuscì a escludere Piacenza sia dalla semifinale playoff scudetto sia dalla Final Four di Coppa Italia.

Domenica 19 Gennaio alle ore 17 Grottazzolina entrerà per la prima volta nella tana dei Campioni d’Europa, l’Itas Trentino. La piccola matricola dopo gli ultimi risultati è tornata a sperare in una salvezza anche se il pronostico resta inevitabilmente sbilanciato in favore dei trentini. Il solo precedente tra le due formazioni è sin qui legato alla gara di andata, dove l’Itas (priva di Lavia) dovette sudare per avere la meglio al PalaSavelli, mettendo però in mostra un sontuoso Michieletto, protagonista di giocate straordinarie.

Alle ore 18:00 ci spostiamo per Valsa Modena-Verona Volley. Dopo 6 sconfitte consecutive Modena è tornata al successo nel netto 3-0 a Monza, rimanendo al 7° posto con 18 punti, ben 9 in meno di Verona che è al 5° posto, anche se è reduce da 2 sconfitte contro Lube e Milano. All’andata 3-2 corsaro della Valsa, con Modena che aveva sempre perso nei 3 precedenti scontri con i veneti.

Il big match si gioca alle ore 19:00 con Cucine Lube Civitanova-Sir Susa Vim Perugia all’Eurosuole Forum. Il team di Giampaolo Medei, ancora imbattuto tra le mura amiche ospita il collettivo di Angelo Lorenzetti, che nell’ultimo turno, sul proprio campo, ha incassato la prima sconfitta ufficiale e cercherà di riscattarsi nello scontro diretto numero 67 tra queste due squadre. I Block Devils hanno la testa avanti con due vittorie in più nel bilancio dei 66 precedenti: la Lube si è imposta 32 volte, mentre i perugini hanno avuto la meglio in 34 occasioni, per un totale di 132 set vinti dai cucinieri con 5931 punti realizzati e 132 set vinti dai bianconeri con 5941 punti siglati a testimoniare l’equilibrio tra i due Club. La Lube si è imposta 21 volte su 35 sfide interne. Nella stagione in corso, all’andata, i cucinieri hanno vinto i primi due set al PalaBarton, ma hanno poi subito il rientro dei padroni di casa prima di reagire e tornare a lottare al tie break cedendo solo in volata.

Serie A1 Femminile: le analisi della 19° giornata di regular season

Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì, nel weekend è nuovamente in campo la Serie A1 Femminile con la 19° giornata di regular season il 18 e 19 gennaio. Si parte subito forte sabato con un doppio anticipo, e ovviamente ruba la scena il big match al vertice tra Conegliano Prosecco Doc Imoco- Scandicci Savino del Bene. Conegliano va a caccia del successo numero 30 in una stagione dove non ha ancora conosciuto sconfitte, mentre Scandicci arriva a questa sfida con sette successi alle spalle ed и imbattuto da oltre un mese (ultima sconfitta contro Novara). Si tratta di un remake della finale scudetto dello scorso anno fra due delle tre squadre che rappresentano l’Italia in Champions League.

Il secondo anticipo di sabato sera alle 20.30 vede di fronte al PalaLido Allianz Milano-Bartoccini Mc-Restauri Perugia con obiettivi diversi, una per centrare la top-4, l’altra per evitare la retrocessione, con Milano che ovviamente parte con i favori del pronostico ma Perugia, quart’ultima assieme a Firenze e Cuneo, non va sottovalutata, anche se ha vinto una sola delle ultime cinque partite disputate e arriva dalla sconfitta contro Pinerolo. Milano, invece, arriva dalla vittoria di Firenze e l’obiettivo и cercare di avvicinare Scandicci.

Domenica si parte alle 16.00 con la sfida in programma a Chieri: la squadra piemontese ha ripreso la sua corsa vincendo la non facile trasferta di Busto Arsizio mercoledì scorso, e non si vuole fermare ma dovrаà fare i conti con un Talmassons ultimo in classifica ma non certo rassegnato alla retrocessione. La squadra friulana arriva dai quattro set con Scandicci.

Lotta salvezza anche per Smi Roma-Honda Olivero Cuneo. Roma condivide l’ultima posizione con Talmassons, arriva da quattro sconfitte consecutive e nel mercato ha appena perso la schiacciatrice francese Rotar, trasferita in Romana all’Alba Blaj. Cuneo arriva invece dalla convincente vittoria a sorpresa nel derby contro Novara che fa il paio con quella ottenuta una settimana fa con Pinerolo e che conferma la crescita della formazione piemontese.

Vuole riscattarsi l’Igor Gorgonzola Novara che dopo la sconfitta nel derby di Cuneo ospita Il Bisonte Firenze, che è stata raggiunta da Perugia prima e da Cuneo poi a quota 14 ed è solo a +4 sulla zona retrocessione. Anche le novaresi sono state raggiunte al terzo posto da Milano e sono attese da una settimana molto importante che inizia con questa sfida, proseguirа con il ritorno dei quarti di finale di Cev Cup.

La Pinerolo Wash4Green, 9° con 21 punti in classifica e reduce da due vittorie consecutive contro Firenze e Perugia, sfida l’Eurotek Busto Arsizio che sembra essere in calo dopo la grande seconda parte del girone di andata ed attualmente è in settima posizione con 29 punti nonostante le tre sconfitte subite nelle ultime quattro partite di campionato.

Chiudiamo con la sfida delle 18.00 a Pesaro tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Bergamo. Anche in questo caso si preannuncia un bello spettacolo tra due formazioni in salute. Le bergamasche occupano la quinta posizione, arrivano dal successo convincente con Roma e hanno vinto quattro delle ultime cinque partite giocate, mentre Vallefoglia vuole difendere l’ottavo posto e ha vinto due delle ultime quattro.

