Dopo le Final Four di Coppa Italia maschile (alle ragazze toccherà il prossimo fine settimana sempre a Bologna) torna il campionato con la 18° giornata di Superlega maschile mentre le donne giocano la 21° giornata di Serie A1 Femminile. Pronostici Pallavolo 1-2 febbraio 2025.

Pronostici Pallavolo 1-2 febbraio 2025: il menu del weekend di volley italiano

Nel fine settimana si torna in campo nei palazzetti per la 18° giornata di regular season della Superlega maschile e anche la 21° giornata di Serie A1 femminile, che abbiamo analizzato con calendario, big match, guida tv e quote.

Superlega 18° giornata: programma completo e big match

Squadre tutte in campo domenica 2 febbraio per la 18° giornata di regular season Superlega volley maschile. Archiviata la pausa per la Coppa Italia, tra i match più interessanti segnaliamo la Sonepar Padova che torna in campo nella sfida valida per settima giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca; i bianconeri affronteranno in trasferta Mint Vero Volley Monza all’OpiquadArena, un match importante per entrambe le formazioni. Monza rimane all’ultimo posto con un record di 4-13 ma Padiva arriva da 3 sconfitte, è 4-12 e in trasferta si gioca da sfavorita @2.40.

Il big match è però Cucine Lube Civitanova-Gas Sales Bluenergy Piacenza che si affrontano per la 15°. Il bilancio dei precedenti è favorevole al team marchigiano, capace di avere la meglio in 12 dei 14 incontri aggiudicandosi 38 set e cedendo ai rivali 17 parziali. Lo scorso anno le squadre si sono sfidate 5 volte con 4 vittorie della Lube e solo 1 dei piacentini che però in questo match sono favoriti @1.57 contro gli ospiti @2.25.

Il Cisterna Volley si prepara ad affrontare la Valsa Group Modena al Palasport di Viale delle Provincie in un match cruciale per la classifica. La sfida, in programma domenica alle ore 19:00 (trasmessa in diretta su DAZN e VBTV), vedrà opposte la settima e l’ottava forza del campionato, con Modena che precede i pontini di un solo punto. Reduci dalla vittoria contro Sonepar Padova, gli uomini di coach Falasca cercheranno di dare continuità ai risultati positivi. La gara di andata si concluse al tie-break, regalando a Cisterna il secondo successo stagionale. Sabato il Cisterna Volley vivrà in mattinata un evento significativo con l’inaugurazione della “Cisterna Volley Home”. Tornando al campo, i bookmakers non credono ai padroni di casa sfavoriti @2.25 contro Modena @1.57.

Serie A1 Femminile: le analisi della 21° giornata di regular season

In settimana si sono giocati i recuperi della 14° giornata dove arrivano le conferme di Prosecco DOC Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano che permettono alle due formazioni di consolidare le loro posizioni in classifica. Le venete viaggiano a punteggio pieno grazie alla vittoria in trasferta contro la Eurotek UYBA Busto Arsizio; la Numia Vero Volley Milano concede un solo set alla Wash4Green Pinerolo e trova tre punti importanti per staccarsi dalla Igor Gorgonzola Novara, sua diretta inseguitrice.

Con meno di tre giorni di riposo le atlete della Serie A1 Tigotà ritorneranno in campo per la 21° Giornata di Regular Season, con tre gustosi anticipi fissati per Sabato 1 Febbraio: su DAZN e VBTV, dalle ore 18:00 la sfida che metterà di fronte Novara e Busto Arsizio, mentre Milano andrà in scena all’Opiquad Arena di Monza per giocare la 3° partita in 7 giorni, contro la CDA Volley Talmassons FVG (diretta VBTV). Il trittico di anticipi terminerà con il match tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Bergamo, trasmesso in diretta su Rai Sport e VBTV.

Domenica attenzione al match salvezza di domenica 2 febbraio, alle ore 17, al Palazzetto dello Sport di Roma con Smi Roma Volley–Il Bisonte Firenze che si giocano una buona fetta di salvezza. Le Wolves, infatti, attualmente in ultima posizione a quota 13 insieme alla Cda Volley Talmassons Fvg, hanno la possibilità di uscire dalla zona rossa nello sconto diretto contro Il Bisonte Firenze, terzultima con 15 punti. All’andata, dopo oltre due ore di autentica battaglia, furono le toscane ad imporsi al tie-break. Anche per questa sfida regna l’equilibrio, come vediamo dalle quote alla pari @1.85 per la vittoria di entrambe. Noi consigliamo OVER PUNTI o OVER SET (al momento non sono disponibili le quote su queste giocate).

CALENDARIO COMPLETO E GUIDA TV 8° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 1 febbraio 2025, ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara – Eurotek Uyba Busto Arsizio

Diretta DAZN e VBTV

Sabato 1 febbraio 2025, ore 20.45

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Bergamo

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 2 febbraio 2025, ore 16.00

Honda Olivero Cuneo – Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 2 febbraio 2025, ore 17.00

Wash4green Pinerolo – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Diretta VBTV

Domenica 2 febbraio 2025, ore 17.00

Smi Roma Volley – Il Bisonte Firenze

Diretta VBTV

Domenica 2 febbraio 2025, ore 17.00

Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Diretta VBTV

CLASSIFICA SERIE A1 FEMMINILE 2024-2025

Prosecco Doc Imoco Conegliano 60, Savino Del Bene Scandicci 48, Numia Vero Volley Milano 47, Igor Gorgonzola Novara 42, Reale Mutua Fenera Chieri ’76 35, Bergamo 33, Eurotek Uyba Busto Arsizio 32, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 29, Wash4green Pinerolo 21, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 16, Honda Olivero Cuneo 16, Il Bisonte Firenze 15, Smi Roma Volley 13, Cda Volley Talmassons Fvg 13.

Quote Antepost Superlega: Perugia al comando su Trentino

Chiudiamo tornando a parlare di pallavolo maschile con gli aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dello scudetto di Superlega di volley. Due squadre su tutte: Perugia di poco avanti su Trentino e poi Piacenza da terzo incomodo. Più staccate in seconda fascia ci sono Civitanova e Verona.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.