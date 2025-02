Fine settimana importante per la pallavolo italiana visto che tra l’8 e il 9 febbraio 2025 si gioca la 19° giornata della regular season di Superlega maschile, e si torna a Bologna per giocare le Final Four di Coppa Italia, questa volta al femminile, con Conegliano sempre super favorita. Pronostici Pallavolo 8-9 febbraio 2025.

Pronostici Pallavolo 8-9 febbraio 2025: il menu del weekend di volley italiano

Nel fine settimana si torna in campo nei palazzetti per la 19° giornata di regular season della Superlega maschile mentre nel femminile si ferma la Serie A1 per lasciare spazio alle Final Four di Coppa Italia 2024-2025, si torna a giocare a Bologna.

Superlega 19° giornata: programma completo e big match

Torna in campo la pallavolo maschile con la 19° giornata di regular season di Superlega in campo nel weekend del 8 e 9 febbraio 2025. Si tratta del 8° giornata di ritorno, con la corsa apertissima a quattro turni dal termine della stagione regolare.

Si inizia sabato con la sfida delle 20.30 in diretta su Rai Sport tra Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza, rispettivamente seconda forza del torneo (con una gara ancora da recuperare) e 4a in classifica con quattro lunghezze di ritardo dal gradino più basso del podio. I dolomitici dominano 16-6 nei precedenti contro gli emiliani, compreso il successo dell’andata a Piacenza in 4 set.

Il resto del turno si gioca domenica, e si inizia con la Sir Susa Vim Perugia che ospita la squadra del momento, la Yuasa Battery Grottazzolina, che ha totalizzato 15 dei suoi 17 punti dopo il giro di boa. Le squadre si ritrovano per la seconda volta dopo il match di andata vinto in tre set dai campioni d’Italia al PalaBarton.

Alla stessa ora di domenica (16:00) è in campo anche la Rana Verona, che ha annunciato l’ingaggio dello schiacciatore statunitense Jordan Matthew Ewert, e vuole riavvicinarsi al quarto posto. In casa al Pala AGSM AIM Forum (diretta DAZN) ospita la rediviva Mint Vero Volley Monza, che ha agganciato Taranto a 13 punti lasciando agli ionici l’ultima posizione per numero di vittorie. Scaligeri vittoriosi 15 volte contro le 9 dei brianzoli, che si imposero all’andata, ma Monza è rivitalizzata dal 3-1 interno inflitto a Padova.

Alle 18.00, con diretta Rai Sport, la Gioiella Prisma Taranto è costretta a fare punti, sfruttando anche il fattore campo del PalaMazzola contro Cisterna Volley, che gravita in zona Play Off con una gara da recuperare. Taranto, relegata all’ultimo posto in coabitazione con Monza (ma con una vittoria in meno dei brianzoli) cerca il suo primo successo al quarto tentativo contro Cisterna

Sempre alle 18.00, con live streaming sulla piattaforma DAZN, torna il “classico” al PalaPanini tra Valsa Group Modena-Cucine Lube Civitanova che si sono sfidati 110 volte nella loro storia, in 30 anni di grande volley in Italia. I padroni di casa, ottavi, vengono dalla sconfitta choc a Cisterna, gli ospiti tornano in Emilia per consolidare il terzo posto dopo la vittoria della Coppa Italia a Bologna e la prova maiuscola in campionato a Piacenza. Modena deve difendere la permanenza in zona Play Off, gli ospiti vogliono tutelare la terza piazza, entrambe sperano di raccogliere anche di più da un incontro ricco di ex di spessore.

Il turno si chiude alle 19.00 con Allianz Milano – Sonepar Padova, in esclusiva su VBTV. Sulla carta milanesi nettamente favoriti, anche dall’alto dei loro 15 punti in più rispetto a Padova, ma attenzione a sottovalutare gli avversari che hanno bisogno di punti visto che i ragazzi di Jacopo Cuttini hanno perso in quattro set a Monza, scendendo al 10° posto, a -2 da Grottazzolina e a -4 dalla zona Play Off. Le squadre si sfidano per la 24a volta tra massima serie e A2. Sono 16 le vittorie dei meneghini negli scontri diretti, compreso il 3-0 corsaro dell’andata, 7 i successi dei patavini.

PROGRAMMA COMPLETO E GUIDA TV SUPERLEGA VOLLEY

Sabato 8 febbraio 2025, ore 20.30

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Cesare Stefano, Carcione Vincenzo (De Nard Andrea)

Video Check: Crivellaro Mirco

Segnapunti: Fellin Matteo

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 9 febbraio 2025, ore 16.00

Rana Verona – Mint Vero Volley Monza

Arbitri: Piana Rossella, Curto Giuseppe (Cecconato Luca)

Video Check: Spiazzi Ivan

Segnapunti: Ferrara Federico

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 9 febbraio 2025, ore 16.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Sir Susa Vim Perugia

Arbitri: Verrascina Antonella, Puecher Andrea (Pasquali Fabio)

Video Check: Petterini Giulia

Segnapunti: Cetraro Matteo

Diretta VBTV

Domenica 9 febbraio 2025, ore 18.00

Gioiella Prisma Taranto – Cisterna Volley

Arbitri: Simbari Armando, Giardini Massimiliano (Di Bari Pierpaolo)

Video Check: Galiuti Sara

Segnapunti: Monteleone Antonella

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 9 febbraio 2025, ore 18.00

Valsa Group Modena – Cucine Lube Civitanova

Arbitri: Zanussi Umberto, Cappello Gianluca (Jacobacci Sergio)

Video Check: Mutti Riccardo

Segnapunti: Bergonzini Eleonora

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 9 febbraio 2025, ore 19.00

Allianz Milano – Sonepar Padova

Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Cerra Alessandro (Russo Roberto)

Video Check: Fumagalli Gianluca

Segnapunti: Viscardi Renato

Diretta VBTV

CLASSIFICA SUPERLEGA 2024-2025

Sir Susa Vim Perugia 45, Itas Trentino 43, Cucine Lube Civitanova 39, Gas Sales Bluenergy Piacenza 35, Rana Verona 30, Allianz Milano 30, Cisterna Volley 19, Valsa Group Modena 19, Yuasa Battery Grottazzolina 17, Sonepar Padova 15, Mint Vero Volley Monza 13, Gioiella Prisma Taranto 13.

Final Four Coppa Italia Volley Femminile del 8-9 febbraio 2025

Nel fine settimana del 8 e 9 febbraio 2025 si ferma la regular season di Serie A1 Femminile, per lasciare spazio alle Final Four di Coppa Italia 2024-2025 per le ragazze, un paio di settimane dopo le Final Four maschili. Anche in questo caso si torna a giocare all’Unipol Arena di Bologna con la Prosecco Doc Imoco Conegliano che si presenta da super favorita. La squadra veneta va a caccia del diciassettesimo trofeo consecutivo in Italia. L’ultima finale persa fu proprio la Coppa Italia del 2019 contro Novara, che è l’avversaria della squadra di Santarelli in semifinale.

Conegliano arriva a questa Final Four avendo alzato i trofei degli ultimi sei tornei a cui ha partecipato (ultima sconfitta la Champions 2022-2023), avendo vinto tutte e 33 le partite disputate in questa stagione, dove ha giа conquistato la Supercoppa Italiana e il Mondiale per club. La Prosecco Doc Imoco, inoltre, ha vinto le ultime cinque Coppa Italia consecutive e ha alzato la coppa sei volte in assoluto.

La Igor Gorgonzola Novara, allenata da Lorenzo Bernardi e guidata in campo dalla schiacciatrice russa Tatiana Tolok, potrà cercare di dar filo da torcere all’armata di Conegliano, anche se non sembra così a vedere le quote dei primi match di semifinale, con Conegliano che si gioca @1.07.

In stagione, finora, le due squadre si sono incontrate solo una volta e la vittoria è andata a Conegliano con il punteggio di 3-0, ma dall’1 dicembre Novara ha fatto passi in avanti e in settimana e ha vinto il quarto di finale di CEV Cup battendo 3-0 le bulgare del Maritza Plovdiv.

Da una parte Santarelli si affiderà alla squadra tipo: Wolosz in regia, Haak opposta, Fahr e Chirichella, la ex più attesa, al centro, Zhu e Gabi in banda e De Gennaro libero. Dall’altra parte Bernardi si dovrebbe affidare a Bosio in regia, Mims opposta, le bande Tolok e Ishikawa, le centrali Bonifacio e Aleksic con Fersino libero. Squadre in campo alle 15.30.

Più equilibrata l’altra semifinale con la Numia Milano che è comunque favorita @1.61 rispetto alla Savino del Bene Scandicci che si gioca oltre la pari @2.20. In campionato c’è stato appena il sorpasso al secondo posto con Milano che ha scavalcato Scandicci dopo una lunga rincorsa. Le due squadre, che non hanno mai vinto la Coppa Italia prima d’ora, arrivano a questa finale con stati d’animo opposti.

Da una parte c’è una Numia Milano che ha svoltato dopo un avvio stagionale complicato anche per colpa degli infortuni di Paola Egonu ed Elena Pietrini su tutte. Una volta recuperati tutti gli effettivi, le ragazze di Lavarini sono salite di qualità e ora hanno una striscia di vittorie aperta che è arrivata a quota nove, con il successo nell’andata dei play-off di Champions, ottenuto mercoledì scorso sul campo dello Schwerin.

Dall’altra parte c’è una Savino del Bene Scandicci che ha conquistato il primo posto nel girone di Champions, e fino a una settimana fa viaggiava al secondo posto in classifica alle spalle di Conegliano, ma domenica scorsa è incappata in una brutta sconfitta casalinga contro il Vallefoglia.

Da una parte Lavarini schiererа Orro in regia, Egonu opposta, le bande Sylla e Daalderop, i centrali Heyrman e Kurtagic con Fukudome libero. Scandicci risponderа con Ognjenovic in regia, Antropova opposta, le bande Mingardi e Herbots, e le centrali Carol e Nwakalor con Castillo libero.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti sul volley

Vediamo le quote antepost aggiornate per la vittoria finale del campionato di Superlega maschile, ma vediamo anche le quote antepost per la Coppa Italia Femminile 2024-2025.

