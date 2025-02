Archiviate le Final Four di coppa italia, la pallavolo azzurra torna in campo nel fine settimana con i campionati. Si giocheranno infatti la 20° giornata di Superlega maschile e una 23° giornata di Serie A1 Femminile che ci presenta una serie di big match da non perdere, anche se la regular season è già matematicamente vinta dalla armata di Conegliano che appare infermabile. Pronostici Pallavolo 15-16 febbraio 2025.

Pronostici Pallavolo 15-16 febbraio 2025: il menu del weekend di volley italiano

Nel fine settimana si torna in campo nei palazzetti per la 20° giornata di regular season della Superlega maschile e anche la 23° giornata di Serie A1 femminile, che abbiamo analizzato con calendario, big match, guida tv e quote.

Superlega 20° giornata: programma completo e big match

La 20° giornata di regular season di Superlega si apre con il confronto tra Vero Volley Monza–Itas Trentino, che si affronteranno alle 20:30 all’OpioquadArena di Monza. Monza, che ha faticato in questa stagione, cercherà di sfruttare il fattore campo per risalire una classifica che al momento la vede in fondo. Trentino arriva in buona forma e non vuole perdere terreno dalla vetta.

Cisterna Volley sfida la Yuasa Battery Grottazzolina al Palasport di Latina. Per Cisterna, che si trova nella zona bassa della classifica, ogni punto è importante. Grottazzolina, pur con un cammino irregolare, avrа l’opportunitа di fare risultato e consolidare una posizione tranquilla, mantenendo la distanza dalle zone pericolose della classifica.

Sir Safety Conad Perugia–Allianz Milano al PalaBarton di Perugia. La squadra umbra continua a dominare la Superlega e si sta confermando una delle principali favorite per il titolo. Milano cerca di portare a casa punti preziosi per consolidare la propria posizione tra le prime squadre della Superlega anche se la sorpresa in trasferta a Perugia si gioca @5.50 volte la posta.

Sonepar Padova–Valsa Group Modena al Kioene Arena. La formazione veneta non sta vivendo un momento facile, e in casa è sfavorita in quota @2.50 su Modena @1.48, che sta attraversando un altra stagione difficile, ben lontana dai fasti del passato.

A Civitanova, la Lube ospiterа Gioiella Prisma Taranto al Eurosuole Forum. Civitanova è una delle formazioni più forti e viaggia nelle posizioni di vertice, puntando a vincere ogni gara in vista dei playoff. Taranto, d’altro canto, sarа chiamata a una prova difficile ma non impossibile, e cercherа di fare il colpaccio contro una delle squadre piщ accreditate per la vittoria finale.

In serata, un altro match interessante vedrа protagoniste Gas Sales Bluenergy Piacenza–Rana Verona, che si sfideranno al PalaBancaSport. Piacenza ha avuto un inizio di stagione altalenante, ma vuole a tutti i costi tornare alla vittoria per rimanere nella corsa alle prime posizioni. Verona, invece, con una stagione piщ equilibrata, cercherа di sfruttare il proprio slancio per ottenere punti fondamentali e avvicinarsi ulteriormente alla parte alta della classifica.

Serie A1 Femminile 23° giornata: programma completo e big match

La 23° giornata di Serie A1 Femminile, la quartultima di campionato mette di fronte sei delle prime sette squadre della classifica in tre big match spettacolari e da non perdere.

A Novara per esempio va in scena il rematch della semifinale di Coppa Italia con Igor Gorgonzola-Prosecco Doc Imoco Conegliano. La squadra piemontese in quell’occasione è riuscita a mettere in difficoltа le venete, arrendendosi comunque in tre set. Conegliano, invece, sta proseguendo a suon di vittorie e ha già in tasca il successo di regular season. Tolok contro Haak, sfida tra bomber vere, anche se attualmente ricoprono due ruoli diversi. Si gioca domenica alle 16.00.

Nell’unico anticipo di sabato 15 febbraio, alle 18.00, sono di fronte Reale Mutua Fenera Chieri-Savino del Bene Scandicci. Le piemontesi, con la vittoria sul campo del Vallefoglia mercoledì, hanno messo al sicuro il sesto posto e possono pensare a questa sfida e alla semifinale di Challenge Cup. Scandicci, invece, si è ripresa il secondo posto in classifica, ha un punto di vantaggio su Milano e non può permettersi distrazioni. Ospiti maggiormente motivate e questo lo notiamo anche in quota da favorite @1.45.

Domenica alle 19.00 ci sarа anche uno spettacolare derby lombardo che mette di fronte Numia Milano-Bergamo. La squadra di Lavarini arriva dalla doppia sconfitta con Conegliano. Milano deve fare i conti con qualche acciacco ma deve invertire la tendenza dopo le due sconfitte con le venete che hanno fermato una serie positiva che durava da nove gare. Momento non facile anche per Bergamo che arriva da quattro sconfitte consecutive che non dovrebbero però compromettere la partecipazione delle orobiche ai playoff (9 punti di vantaggio sulla nona a 4 giornate dalla fine sono abbastanza rassicuranti). La sconfitta casalinga con Pinerolo di mercoledì scorso ha lasciato interrogativi sulla condizione delle bergamasche alla vigilia della sfida con Egonu e compagne che sono favorite @1.10 per la vittoria interna.

Non solo big match perchè a completare il turno ci sono match importanti anche nella parte bassa della classifica con Roma campo centrale. Di fronte la Smi, 16 punti, terz’ultima in classifica, e attualmente in zona salvezza, e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 19 punti, reduce dalla vittoria nello scontro diretto con Firenze. Per Roma, di mezzo, c’è anche la semifinale di Challenge Cup che è un appuntamento molto importante, ma deve mantenere l’attenzione alta anche su questo match che ci aspettiamo molto combattuto, quindi valutate Over punti.

L’altra sfida importante in chiave salvezza è quella di Cuneo, dove la Honda Olivero ha la possibilità di vincere in casa, domenica alle 18.00, con ospite il Talmassons. Cuneo, reduce dalla sconfitta di Busto Arsizio, parte dai 19 punti in classifica mentre le friulane sono all’ultima spiaggia: 13 punti in classifica e un match che potrà rilanciarle o affossarle nella rincorsa ad una salvezza.

Interessante in chiave salvezza, ma anche playoff, la sfida in programma a Busto Arsizio, dove la Eurotek, che ha interrotto la serie negativa battendo Cuneo in settimana, e rilanciandosi nella rincorsa al sesto posto, ospita Il Bisonte Firenze, reduce da ben otto sconfitte consecutive in campionato e penultimo in classifica ad una sola lunghezza dalla zona salvezza.

Chiudiamo il turno a Pinerolo nel match tra due formazioni che arrivano da un mercoledì convincente. La Wash4Green ha saputo espugnare il campo di Bergamo nel turno infrasettimanale, e ora ospita la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che arriva dalla battaglia persa al tie-break contro Chieri che le ha comunque permesso di fare un passo avanti verso la conquista dei playoff.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti di Superlega

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale di Superlega 2024-2025 maschile. Continua il testa a testa tra Perugia e Trento, rispettivamente @2 e @3 volte la posta, poi il vuoto fino a Piacenza offerta @10 di quota.

