Siamo agli sgoccioli della regular season di volley femminile, e si gioca un importante turno infrasettimanale dove vanno in scena sfide importanti per i piazzamenti playoffs e anche per la salvezza delle varie squadre. In particolare Milano-Scandicci è la sfida più attesa tra due formazioni che si giocano un importante 2° posto, dietro l’armata imbattibile di Conegliano che aprirà le danze nell’anticipo di martedì sera a Firenze. Pronostici Serie A1 giornata 25.

Pronostici Serie A1 giornata 25: anticipo del martedì

La 25° giornata di Serie A1 Femminile inizia martedì alle 20.30 con la Prosecco Doc Imoco Conegliano che va a caccia della vittoria numero quaranta della sua stagione ma attenzione alle motivazioni de Il Bisonte Firenze (+2 rispetto alla zona salvezza) che arriva dal successo sul campo di Talmassons, anche se i valori in campo sono tutte per Conegliano.

Le venete inizieranno un tour de force dalla prossima settimana con l’andata dei quarti di Champions League, la fine della regular season e l’inizio dei playoff; con Santarelli che potrebbe dare spazio a qualche seconda linea che finora in questo match.

Le sfide di mercoledì di volley femminile

Sfida salvezza a Busto Arsizio dove l’Eurotek ospita la Smi Roma. Le lombarde hanno il compito di blindare il sesto posto (+5 su Bergamo) e sperare ancora nel quinto (Chieri al momento a +4). Dall’altra parte a Roma serve solo la vittoria.

A Novara si trovano di fronte due squadre che sono giа certe di partecipare ai playoffs: Igor Gorgonzola Novara, quarta con 4 punti di ritardo sul terzo posto; Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che, dopo aver fatto soffrire Milano, potrebbe mettere in difficoltà anche la squadra di Bernardi. L’obiettivo per le marchigiane è evitare l’ottavo posto che le metterebbe subito di fronte a Conegliano.

Bergamo fa visita alla Honda Olivero Cuneo e potrebbe festeggiare la salvezza matematica. Bergamo, che arriva dalla battaglia senza quartiere con Novara (persa al tie break) arriva da cinque sconfitte consecutive e vorrebbe invertire la rotta, Cuneo ha bisogno di 2 punti per avere la certezza di essere in Serie A1 anche la prossima stagione.

Sempre per la salvezza basta un punto alla Bartoccini-Mc Restauri che mercoledì alle 20.00 ospita il Talmassons che invece gioca solo per la gloria visto che è già certo della retrocessione. La squadra di Giovi ha invece la possibilità di festeggiare la permanenza nella massima serie tra le mura amiche.

A completare il quadro delle sfide di questo turno infrasettimanale c’è il derby piemontese con la Wash4Green Pinerolo che saluta il proprio pubblico (non ci sono piщ possibilità di agganciare la zona playoff) nella sfida interna contro la Reale Mutua Fenera Chieri che si deve difendere dall’assalto di Busto Arsizio nella corsa al quinto posto finale. Per la formazione di Bregoli saranno sufficienti 3 punti nelle ultime due partite per mettere al sicuro la terza piazza.

Milano-Scandicci, big match per il secondo posto

Milano e Scandicci si giocano il secondo posto in classifica in quello che è senza dubbio il match più interessante del turno infrasettimanale di Serie A1 femminile, in campo mercoledì alle ore 20:30. e due squadre che sono giа qualificate anche per i quarti di Champions League, si sfidano appunto per un 2° posto importante anche in chiave griglia playoffs, visto che potrebbe facilitare l’approdo alle semifinali.

Scandicci parte da 57 punti e Milano da 55. Le due partite fin qui giocate in stagione hanno detto che le due squadre, di fatto, si equivalgono: all’andata Scandicci prevalse al tie break, mentre nella semifinale di Coppa Italia fu Milano ad avere la meglio 3-2 al termine di un match tiratissimo e spettacolare.

Paola Egonu contro Ekaterina Antropova, le due opposte campionesse olimpiche si scontreranno sotto rete in una sfida nella sfida. Antropova è la migliore realizzatrice del campionato, Egonu и un po’ staccata ma solo perchй ha saltato le prime otto giornate della stagione. Se si guarda il trend Antropova arriva da uno dei migliori match della sua stagione, i 32 punti messi a segno domenica nel match contro Pinerolo, mentre Paola Egonu ha faticato sul campo di Vallefoglia, chiudendo con soli 20 punti.

Anche in regia sfida stellare tra Orro, che sembra aver smaltito il problema che si era palesato proprio durante la semifinale contro Scandicci a Bologna, e Ognjenovic, mentre in banda i fari saranno puntati su Myriam Sylla che pare destinata il prossimo anno a vestire la maglia proprio delle toscane.

Quote Antepost: Conegliano domina le lavagne di volley femminile

Vediamo anche la lavagna per le quote antepost sulla vittoria finale di Serie A1 Femminile 2024-2025 che è sempre nettamente dalla parte di Conegliano che domina @1.18.

