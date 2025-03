Nel fine settimana inizia ufficialmente la post-season di volley in Italia con i playoffs della Superlega maschile e della Serie A1 Femminile. Pronostici Pallavolo 8-9 marzo 2025.

Pronostici Pallavolo 8-9 marzo 2025: il menu del weekend di volley italiano

Nel fine settimana inizia la post-season della pallavolo in Italia con i quarti di finale playoffs per la Superlega maschile e anche per la Serie A1 Femminile, in campo nel weekend del 8 e 9 marzo 2025.

Classifica finale Regular Season 2024/25

Itas Trentino 57

Sir Susa Vim Perugia 57

Cucine Lube Civitanova 46

Rana Verona 41

Gas Sales Bluenergy Piacenza 39

Allianz Milano 36

Valsa Group Modena 29

Cisterna Volley 24

Sonepar Padova 19

Yuasa Battery Grottazzolina 18

Mint Vero Volley Monza 15

Gioiella Prisma Taranto 15

Superlega maschile: i quarti di finale playoffs

Si è chiusa la Regular Season della SuperLega Credem Banca 2024-2025 ed è tutto pronto per i Play Off Scudetto, giunti alla 43° edizione per la pallavolo maschile Italiana. I Quarti di Finale si giocheranno al meglio delle 5 sfide con le 4 teste di serie che possono contare sul fattore campo di gara 1, e 3 e dell’eventuale bella a gara 5. Il primo turno dei Play Off è identico a quello dei Quarti di Del Monte Coppa Italia SuperLega, ma questa volta non saranno incontri unici da dentro o fuori.

Si inizia sabato con le prime 2 sfide. Alle 16.00, con diretta Rai Sport, la Sir Susa Vim Perugia, campione in carica, è scesa al secondo posto al termine della Regular Season per un set, ospita la Valsa Group Modena, settima in un altra stagione travagliata e di alti e bassi per gli emiliani anche se il gruppo di Alberto Giuliani ha lanciato segnali più che incoraggianti espugnando Milano in tre set nell’ultima gara disputata in campionato. Sarà la 52° sfida nella storia tra queste due formazioni e il bilancio è dalla parte degli umbri che hanno vinto 31 volte perdendo in 20 occasioni con i canarini e secondo le quote gli umbri non dovrebbero aver problemi a vincere ancora, con una micro quota @1.07 su Betway rispetto al @7.50 per il successo in esterna dei modenesi. Simone Giannelli e compagni, che attendono il derby italiano con Monza nei Quarti di CEV Champions League, devono rispondere dopo il fastidioso secondo posto subito all’ultimo in Regular Season ad opera di Trento.

Proprio Trento è l’altra squadra impegnata sabato alle 20.30, con live streaming su DAZN. L’Itas Trentino vicecampione del mondo e forte del primato in Regular Season, ospita il Cisterna Volley, ai Play Off con l’ultimo slot disponibile. Trento si presenta per la 22° volta ai Play Off Scudetto ed inizia da testa di serie #1. Cisterna è alla prima volta ai playoffs conquistati all’ultimo. Ovviamente tutte le quote sono dalla parte di Trento @1.05 su Vincitu, con i laziali (che si giocano fino @9 volte la posta per la vittoria in gara 1) che sono sempre stati sconfitti nelle cinque sfide disputate contro il collettivo gialloblù nei Quarti di Coppa Italia e in Regular Season.

Domenica 9 marzo, alle 17.00, con diretta Rai Play, aell’Eurosuole Forum giocano la Cucine Lube Civitanova, formazione vincitrice della Coppa Italia e terza testa di serie, e l’Allianz Milano, sesta a fine stagione regolare. La Lube partecipa per la 28° nella propria storia ai playoffs scudetto e sfida per la 31° volta Milano che ha sempre battuto nei primi 2 scontri stagionali (3-0 nel girone di ritorno e al tie break nei Quarti di Coppa Italia) arrivando a 22-8. Milano è alla post-season per la 7° volta hanno incrociato i cucinieri nella Semifinale Scudetto 2022/23 mettendo in difficoltà i marchigiani che però passarono a gara 5. Gli uomini di Giampaolo Medei vengono dal trionfo nel derby e il 12 marzo scenderanno in campo per l’andata della Finale di Challenge Cup in Polonia, mentre la formazione di Roberto Piazza vuole congedare il capitano Matteo Piano con un grande playoffs, anche se anche se è stata eliminata dalla Champions e battuta in casa da Modena nell’ultimo turno. Le quote per gara 1 parlano chiaro anche qui, con la Lube favorita @1.50 e Milano @2.50 su William Hill.

L’ultima partita che completa il quadro dei quarti di finale alle 19.30, con live streaming su DAZN, nello scontro più equilibrato tra la testa di serie numero 4 e la 5, in Rana Verona-Gas Sales Bluenergy Piacenza che è anche una grande sfida in panchina tra due maestri come Radostin Stoytchev e Ljubomir Travica. Verona è alla 14° presenza in post-season e ha condannando Taranto alla Serie A2 dopo aver espugnato il PalaMazzola al tie-break nell’ultima di campionato. Piacenza accede per la quinta volta alla seconda fase e si ritrova contro i veneti a due soli giorni dal 18° scontro tra le due squadre, con gli emiliani avanti con 11 vittorie a fronte di 7 sconfitte, tra cui il tie-break nei Quarti di Finale della Coppa Italia che nell’annata in corso ha mandato alla Final Four dell’Unipol Arena gli scaligeri, mentre ai Play Off Scudetto le due formazioni non si erano mai affrontate prima. Anche le quote per questa sfida sono più equilibrate, sebbene Verona in casa rimanga favorita @1.60 su Piacenza @2.25, e occhio agli ospiti sopra la pari in un match che non vediamo tanto lontano da un 50-50. Considerate quindi VITTORIA PIACENZA @2.25 su SISAL per questo primo turno di playoffs.

Programma completo playoffs Superlega

Gara 1 Quarti di Finale – Play Off SuperLega Credem Banca

Sabato 8 marzo 2025, ore 16.00

Sir Susa Vim Perugia – Valsa Group Modena

Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Luciani Ubaldo (Venturi Giuliano)

Video Check: Petterini Giulia

Segnapunti: Ambrosi Irene

Diretta Rai Sport e VBTV

Sabato 8 marzo 2025, ore 20.30

Itas Trentino – Cisterna Volley

Arbitri: Canessa Maurizio, Cerra Alessandro (Jacobacci Sergio)

Video Check: Danieli Roberto

Segnapunti: Fellin Matteo

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 9 marzo 2025, ore 17.00

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

Arbitri: Brancati Rocco, Cesare Stefano (Marotta Michele)

Video Check: Perotti Marco

Segnapunti: Cetraro Matteo

Diretta Rai Play e VBTV

Domenica 9 marzo 2025, ore 19.30

Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Carcione Vincenzo, Zavater Marco (Nava Stefano)

Video Check: Bassetto Nicola

Segnapunti: Dalle Vedove Carla

Diretta DAZN e VBTV

Quarti di Finale: 9, 16, 23, 26 e 30 marzo 2025

Semifinali: 6, 13, 16, 19-21 e 24 aprile 2025

Finale: 27, 30 aprile, 4, 7 e 11 maggio 2025

Serie A1 Femminile: inizia la post-season

Post-season anche per la Serie A1 di pallavolo femminile dopo una regular season letteralmente dominata da Conegliano che ha sempre vinto, concedendo in tutto 7 set in 26 partite, impressionante! Inoltre Conegliano ha fatto parlare di se anche in settimana in Europa, con una clamorosa rimonta da 3-14 nel terzo set sul campo del Resovia che ha permesso di segnare la 42 vittoria stagionale su 42 partite. La Prosecco Doc Imoco Conegliano inizia domenica alle 16.00 al PalaVerde il suo cammino per lo scudetto, ospitando Bergamo che ha chiuso in affanno la stagione con 5 sconfitte di fila che l’hanno fatta scendere dal 6° al 8° posto che costringe le orobiche al match più difficile e infatti nelle quote Lottomatica una vittoria esterna si gioca fino @12 volte la posta contro il simbolico @1.02 per Conegliano.

Facciamo però un passo indietro visto che i playoffs di Serie A1 inizieranno il giorno prima, sabato alle ore 18.00 a Novara col derby piemontese tra Igor Gorgonzola Novara-Fenera Reale Mutua Chieri, il remake della sfida dello scorso anno che promosse le novaresi e la squadra di casa arriva bella carica anche a questo appuntamento playoff, con anche mezza finale di CEV Cup in tasca dopo la vittoria dell’andata con il Thy Istanbul. Chieri, invece, sta attraversando un momento non facile per colpa degli infortuni che hanno limitato la squadra di Bregoli, e mercoledì nell’andata della finale di Challenge le piemontesi si sono arrese al tie break a Roma. Su Unibet le quote sono tutte per Novara @1.25 mentre la vittoria esterna viaggia intorno @4 volte la posta.

Domenica alle 17.00, la Savino del Bene Scandicci (che arriva dalla vittoria in trasferta sul campo del Budowlani Lodz nell’andata dei quarti di Champions League) che ha perso le ultime 2 di campionato, ospita al PalaWanny di Firenze la vera rivelazione di questa stagione, l’Europtek Busto Arsizio, che ha qualche punto a favore visto che ha potuto preparare con calma questo match, è più riposata e le padroni di casa non potranno contare quasi certamente sulla centrale Graziani, alle prese con un problema a una mano. I bookmakers come NetBet non ci credono visto che danno le ospiti @5.25 volte la posta mentre la quota per la vittoria di Scandicci si gioca @1.15.

In chiusura domenica c’è la sfida delle 19.00, con la Numia Milano, reduce dal miglior match della stagion (la netta vittoria casalinga contro l’Eczacibasi di Istanbul nell’andata dei quarti di Champions), che ospita la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che arriva da una stagione in cui si sta togliendo delle belle soddisfazioni e spera di avanzare ancora. I due precedenti stagionali si sono chiusi entrambi, ed entrambi sono stati vinti dalle lombarde che sono favorite @1.11 anche questa volta, con Vallefoglia offerta @5.60.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne della pallavolo italiana

Andiamo a vedere le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale di Superlega maschile e di Serie A1 femminile. Se nel femminile c’è un dominio assoluto con la corazzata Conegliano @1.15, per la vittoria dello scudetto maschile si profila un testa a testa tra Perugia di poco avanti su Trento, ma possono inserirsi anche Civitanova, Piacenza e Verona in seconda fila. Ecco le lavagne di Bet365 per la vittoria finale dello scudetto di volley maschile e femminile.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.