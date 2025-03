Domenica 16 marzo tutta in campo la pallavolo italiana con le gare 2 dei quarti di finale playoffs sia per la Superlega maschile che per la Serie A1 femminile. Vediamo il programma completo, guida tv, analisi, quote e consigli per le scommesse con i Pronostici Pallavolo 16 marzo 2025.

Pronostici Pallavolo 16 marzo 2025: il menu del weekend e le quote del volley italiano

Domenica tutti in campo per le gare 2 dei playoffs con i quarti di finale sia di Superlega maschile che di Serie A1 femminile del 16 marzo 2025. Vediamo il programma completo con le quote principali di Sisal su tutti i match in programma:

Superlega maschile: gare 2 Quarti di finale

Continuano i playoffs di Superlega di volley maschile con le gare 2 dei quarti di finale questa domenica. Tre delle quattro partite disputate nello scorso week end sono state equilibrate con 2 vittorie interne e 2 successi in trasferta, tra cui Piacenza che ha vinto gara 1 a Verona da sfavorita, come avevamo consigliato.

Domenica si parte proprio con la sfida tra GasSales Bluenergy Piacenza–Rana Verona. Rado Stiytchev spera di recuperare anche solo uno dei suoi schiacciatori titolari, in particolare Keita (migliore attaccante della Superlega), che in gara1 ha fatto solo una breve entrata nel finale. e possibilitа per Verona per raddrizzare la serie ci sono anche se Ljubo Travica sembra aver rimesso a posto qualche meccanismo in casa Piacenza che è favorita @1.57 per un altro successo rispetto al @2.30 di Verona chiamata a pareggiare la serie in questa difficile trasferta dove comunque ci aspettiamo un altro match combattuto e probabilmente da OVER PUNTI TOTALI, ma siamo ancora in attesa della linea che non è ancora disponibile nelle lavagne scommesse di pallavolo dei bookmakers italiani. Considerate questa giocata quando usciranno le quote.

All’Allianz Cloud si gioca la sfida tra Allianz Milano–Luce Civitanova con gli ospiti che arrivano da una settimana terribile: sconfitta in casa in gara1 contro la squadra di Roberto Piazza e sconfitta a Lublino nella finale di andata della Challenge Cup contro la squadra di Leon e Massimo Botti. Dall’altra parte Porro e compagni sono sicuramente carichi dopo l’impresa di domenica scorsa e in casa hanno la grossa opportunità di portarsi sul 2-0 nella serie; lo credono anche i book che quotano i milanesi favoriti @1.70, ma la Lube @2.05 non è così indietro.

Trento sarà di scena sul campo di Cisterna con l’Itas che è reduce da una battaglia epocale, al limite delle tre ore di gioco contro lo Ziraat Bankasi di Clevenot e Anderson nell’andata della semifinale della Cev Cup quindi i dolomitici potrebbero essere col fittone e soprattutto con la testa già al match di ritorno in Europa, probabilmente un altra lunga battaglia. Proverà ad approfittarne Cisterna, anche se in gara1 non è riuscita ad impensierire gli avversari e quest’anno ha perso tutte le quattro sfide contro Trento, favorita con una micro quota @1.12 per la vittoria anche in questa trasferta, aldilà di tutto.

Si chiude al PalaPanini di Modena. Da una parte una Valsa Group che sabato scorso ha giocato bene per diversi tratti dell’incontro e dall’altra la Sir Susa Vim Perugia che alla fine ha portato a casa gara1 pur soffrendo, e nel frattempo si è portata a due set dalla final four di Champions League battendo 3-1 nell’andata dei quarti la Mint Monza. I canarini sono sfavoriti @4.50 anche per questa sfida in casa contro Perugia offerta @1.17.

Serie A1 Femminile: gare 2 Quarti di finale

Continuano anche i playoffs di Serie A1 Femminile con le gare 2 dei quarti di finale, anche in questo caso tutte in campo domenica pomeriggio.

Iniziamo da Bergamo-Conegliano nella nuova ChorusLife Arena. L’imbattibile Conegliano ha vinto gara 1 in casa con un netto 3-0 e secondo le quote dei book (@1.13) potrebbe vincere anche il big match di gara 2 a Bergamo; e intanto è arrivato anche il successo in Europa per una formazione che appare davvero imbattibile mentre le bergamasche arrivano al momento più importante della stagione col fiatone, visto che in campionato hanno sempre perso nelle ultime 9 partite tra gara 1 e finale di regular season. Il ritorno alla vittoria di Bergamo non sarà facile e lo vediamo dalla quota @10 per il successo.

Prima si giocherà Busto Arsizio-Scandicci dalle ore 15:30. In gara 1 Scandicci ha difeso il fattore campo con un 3-1 sulla UYBA e in settimana è arrivato anche il 3-0 in Champions che la qualifica alle semifinali. Busto ha perso 5 delle ultime 6 sfide contro Scandicci che è favorita @1.22 per la vittoria anche in questa trasferta.

Alle ore 16:30 toccherà a Vallefoglia-Vero Volley, con le milanesi che hanno vinto 3-0 in gara 1 in casa contro Vallefoglia, e in settimana hanno replicato con un perentorio 3-0 anche sul campo dell’Eczacibasi che vale anche per la Vero Volley la semifinale di Champions. Vallefoglia ha portato a casa solo 1 vittoria nelle ultime 6 di campionato e ha sempre perso negli ultimi 3 precedenti contro la Vero Volley favorita @1.15 per un altro successo mentre i padroni di casa si giocano @5 volte la posta.

In chiusura alle ore 18:00 ci sono Chieri ’76-Novara con le ospiti favorite @1.40 contro il @2.80 delle avversarie, in quello che di fatto è il match più equilibrato, anche se in gara 1 non c’è stata storia col 3-0 di Novara che ha così vinto 4 degli ultimi 5 precedenti contro Chieri e ha vinto anche in CEV arrivando a 7 successi consecutivi tra tutte le competizioni, mentre Chieri è in crisi con 5 sconfitte di fila, compreso l’1-3 in una finale tutta azzurra di Challenge Cup vinta a sorpesa da Roma che nella stessa stagione retrocede in campionato ma vince in Europa.

Quote Antpeost: gli ultimi aggiornamenti sulla pallavolo italiana

Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost sulle lavagne Bet365 per la vittoria finale del titolo in Superlega maschile (Perugia di poco avanti su Trento) e in Serie A1 Femminile (domina come sempre l’imbattibile Conegliano).

