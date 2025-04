Abbiamo le protagoniste della finale scudetto della Serie A1 Femminile di volley, Milano e Conegliano, che però inizieranno ad affrontarsi solo dal 16 aprile. Nel weekend però si giocano le gare 2 delle semifinali di Superlega maschile con Lube-Perugia e Piacenza-Trentino. Pronostici Pallavolo 12-13 aprile 2025.

Pronostici Pallavolo 12-13 aprile 2025: il menu del weekend di volley

Vediamo cosa ci attende per il fine settimana di pallavolo in Italia dove continuano i playoffs ma questa settimana è ferma la Serie A1 Femminile che però ha già le protagoniste della finale scudetto che saranno Conegliano (ovviamente) e Milano. Continua invece la Superlega maschile con le gare 2 delle semifinali tra Lube-Perugia e Piacenza-Trento.

Superlega Maschile: gara 2 delle semifinali playoffs

Continuano i playoffs di Superlega maschile di volley e nel fine settimana si giocheranno le Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca con le gare 2.

Sabato 12 aprile, alle 18.00, in diretta su Rai Sport, la Cucine Lube Civitanova cerca la vittoria per pareggiare la serie con la Sir Susa Vim Perugia tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum dopo la netta sconfitta esterna della settimana scorsa con il massimo scarto. Forti di una sola sconfitta casalinga, i marchigiani puntano sul fattore campo. Questa sarà la sfida numero 69 tra le due compagini, con la Lube indietro di due vittorie complessive nei precedenti contro Perugia.

Gas Sales Bluenergy Piacenza, che alle 18.00 di domenica vuole rialzarsi in un PalaBancaSport sold out contro l’Itas Trentino in diretta su Rai Sport e DAZN. La formazione emiliana nel primo match alla ilT quotidiano Arena ha sprecato i palloni della vittoria e ora si è ritrova sotto 1-0. L’equilibrio tra le due rivali lascia potrebbe far presagire un lungo faccia a faccia e occhio ad OVER PUNTI in questa gara 2. I precedenti sono però per i trentini, con gli emiliani che hanno battuto solo 6 volte i gialloblù in 25 scontri.

Serie A1 Femminile: il programma della finale scudetto Conegliano-Milano

Conegliano e Milano si affronteranno nella finale scudetto di volley femminile con le venete che vanno a caccia del 7° successo consecutivo nel campionato di Serie A1 Femminile mentre la formazione lombarda inseguirа la sua prima affermazione. Le Pantere non hanno mai perso un atto conclusivo, mentre le meneghine sono state sconfitte proprio dall’Imoco nei precedenti del 2022 e del 2023.

Conegliano ha vinto tutti i precedenti stagionali: finale di Coppa Italia, finale di Supercoppa Italiana, semifinale del Mondiale per Club, i due incroci della regular season di Serie A1. Milano proverа a sovvertire il pronostico della vigilia e sembra essere in ottima forma dopo essere imposta nelle tre partite disputate contro Scandicci, mentre le Campionesse d’Europa hanno dovuto sudare per chiudere la serie contro Novara in quattro incontri, perdendo anche l’imbattiblità stagionale e interrompendo una striscia clamorosa di 50 vittorie.

Si preannuncia un grande scontro diretto tra gli opposti Paola Egonu e Isabelle Haak. Grandi duelli anche tra le palleggiatrici Alessia Orro e Joanna Wolosz, le schiacciatrici Myriam Sylla e Gabi, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr.

Le due formazioni si affronteranno anche nella semifinale della Champions League in programma sabato 3 maggio a Istanbul, ma prima la finale scudetto di volley femminile al via da mercoledì 16 aprile (ore 20.30) con la gara-1 al PalaVerde di Treviso mentre sabato 19 aprile (ore 16.00) ci sarà gara-2 all’Allianz Cloud. Conegliano ospiterà la gara-3 prevista martedì 22 aprile (ore 20.30), mentre l’eventuale gara-4 si giocherà venerdì 25 aprile nel capoluogo lombardo. L’eventuale bella di spareggio andrа in scena domenica 27 aprile in casa Imoco.

