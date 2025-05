Tre squadre italiane su quattro alle Final Four di Champions League 2024-2025 di Volley femminile, un vero dominio della pallavolo italiana che continua anche con l’atto conclusivo della Superlega maschile con gara 3 della finale tra Trento-Civitanova. Pronostici Pallavolo 3-4 maggio 2025.

Pronostici Pallavolo 3-4 maggio 2025: final four Champions League femminile

La Final Four della Champions League di volley femminile andrа in scena nel weekend del 3-4 maggio presso la Ulker Sports Arena di Istanbul dove sabato si disputeranno le semifinali, mentre domenica si giocherà l’atto conclusivo di questa importante competizione europea con forti tinte azzurre visto che saranno ben 3 su 4 le squadre italiane.

Imperdibile derby in semifinale tra Milano-Conegliano, rivincita della finale dello scorso anno vinta dalle Pantere. Le riconfermate Campionesse d’Italia, reduci dal dominio contro le meneghine in campionato, andranno a caccia del quinto trionfo di questa stagione, dopo aver giа alzato al cielo Mondiale per Club, Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Paola Egonu e compagne cercheranno di mettergli i paletti tra le ruote anche se hanno perso tutti gli scontri diretti di questa stagione contro l’armata di Conegliano.

Scandicci sarà invece chiamata a fronteggiare la corazzata VakifBank Istanbul allenata da coach Giovanni Guidetti e fresca di titolo nazionale. La formazione toscana, guidata da Ekaterina Antropova, e che ha superato Milano in semifinale di campionato, è alla sua prima Final Four di Champions League, e dovrà essere perfetta o quasi per provare a dare vita ad un derby azzurro da sogno nella finalissima.

Calendario completo e Guida TV Champions League F

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv.

Sabato 3 maggio

Ore 15.00 Semifinale 1: Numia Vero Volley Milano vs A. Carraro Imoco Conegliano

Ore 18.00 Semifinale 2: VakifBank Istanbul vs Savino Del Bene Scandicci

Domenica 4 maggio

Ore 15.00 Finale per il terzo posto

Ore 18.00 Finale Champions League 2025 volley femminile

Quote Champions League Femminile, Final Four

Vediamo le lavagne delle quote antepost Final Four di Champions League femminile 2024-2025 per la pallavolo, sia le quote principali dei match di semifinale, sia le quote antepost per la vittoria del trofeo dove Conegliano domina @1.35 anche qui.

Superlega maschile: gara 3 della finale scudetto tra Trento-Civitanova

Domenica tocca alla pallavolo maschile con gara 3 della finale scudetto di Superlega tra Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova, serie al momento sul 1-1. Trento aveva vinto gara 1, dominando in casa con un netto 3-0 nonostante l’assenza di Rychlicki, ben sostituito da Gabi Garcia, e con un Michieletto in grande forma.

La Lube però quest’anno non è mai doma, l’abbiamo vista nella rimonta vincente in semifinale, e in gara 2 a Civitanova ha risposto dominando questa volta lei per 3-0 con un Mattia Bottolo decisivo in attacco e al servizio, dopo una prova poco convincente in gara 1. Il match sarà in Diretta tv su Raidue e diretta streaming a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn.

Dopo il doppio 3-0 per questa gara 3 ci aspettiamo un match molto più equilibrato, dove a spostare l’ago della bilancia potrebbe essere il fondamentale della battuta. Trento proverа a difendere il proprio campo, come successo in gara 1, per portarsi sul 2-1 e tornare a Civitanova con il vento a favore ma la Lube ha dimostrato in semifinale contro Perugia di saper colpire anche in trasferta. Come scommessa consigliamo OVER PUNTI TOTALI (al momento quote non an cosa disponibili).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.