Tempo di turni infrasettimanali per il volley italiano visto che tra mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre si giocano sia la 3° giornata di regular season per la Superlega maschile che la 6° giornata di Serie A1 Femminile. Big match Civitanova-Trento, con la nostra free pick. Pronostici Pallavolo 29-30 ottobre 2025.
Pronostici Pallavolo 29-30 ottobre 2025: il programma completo
Ecco il programma completo dei prossimi impegni di pallavolo italiana per i turni infrasettimanali con la 3° giornata di Superlega maschile e la 6° giornata di Serie A1 Femminile.