Dopo un turno infrasettimanale incandescente, il campionato di pallavolo maschile torna in campo nel weekend con la 10° giornata di Superlega 2025-2026 che si concluderà al lunedì dell’immacolata com Padova-Monza, mentre le ragazze sono in campo con la 13° giornata di Serie A1 Femminile, ultima volata prima della Coppa Italia. Pronostici Pallavolo 6-8 dicembre 2025.
Pronostici Pallavolo 6-8 dicembre 2025: programma completo
Ecco il programma completo dei prossimi impegni di pallavolo italiana con la 10° giornata di Superlega maschile e la 13° giornata di Serie A1 Femminile.