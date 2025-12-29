La pallavolo italiana non si ferma mai e dopo il turno di campionato di Santo Stefano, si torna subito in campo tra lunedì 29 e martedì 30 dicembre per i quarti di finale in gara secca della Coppa Italia, sia di volley maschile che di volley femminile. Vediamo il programma completo, prime quote, analisi, guida tv e Pronostici Coppa Italia 2025.

Pronostici Coppa Italia 2025: i quarti di finale volley maschile

Le migliori otto squadre al termine del giornata di andata della Superlega si sono qualificate alla Coppa Italia di pallavolo maschile che inizierà con i quarti di finale a match singolo in campo tra lunedì 29 e martedì 30 dicembre. La prima in classifica ospiterà l’ottava, la seconda riceverà la visita della settima, la terza dovrà fare i conti con la sesta di fronte al proprio pubblico, la quarta incrocerà la quinta piazzata. Le quattro vincitrici accederanno alla Final Four, che andrà in scena nel weekend del 7-8 febbraio a Bologna.

Si incomincerà lunedì 29 dicembre (ore 20.30) con il match tra Trento e Monza: i Campioni d’Italia dovranno stare attenti contro i brianzoli, nel remake immediato del match di campionato giocato appena quattro giorni prima e vinto nettamente dai dolomitici per 3-0. Trento arriva da capolista al giro di boa, con 32 punti e un cammino fatto di continuità, solidità e grande efficienza offensiva.

Si preannuncia molto avvincente il derby emiliano tra Piacenza e Modena, che andrà in scena il 30 dicembre (ore 19.30) e che promette equilibrio. Piacenza arriva a questa sfida da settima in classifica, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro. Modena, quarta al termine dell’andata, ha invece trovato continuità e solidità, come confermato dal netto 3-0 su Cuneo.

Sempre martedì 30 dicembre (ore 19.00), il match tra Verona e Milano: dopo un impeccabile girone d’andata, gli scaligeri cercano di andare avanti anche in Coppa. Verona ha chiuso il girone di andata al terzo posto, mostrando grande equilibrio tra fase break e cambio palla, come evidenziato anche dal 3-0 su Grottazzolina dell’ultima giornata. Milano, sesta, arriva con entusiasmo dopo il successo su Padova e con un attacco guidato da Reggers capace di accendersi nei momenti chiave.

In chiusura riflettori puntati sul big match tra Perugia e Civitanova, previsto martedì 30 dicembre (ore 20.30): i Campioni d’Europa avranno il sostegno del pubblico del PalaBarton, ma la Lube ha tutti i mezzi per imporsi in trasferta in una classica del volley italiano. Perugia ha chiuso seconda a pari punti con Trento e arriva lanciatissima dopo il 3-0 a Cisterna, forte di un sistema di gioco ormai rodato. Civitanova, ora quinta, ha invece ritrovato fiducia e ritmo battendo Piacenza con una prestazione offensiva di alto livello, trascinata da Nikolov e Loeppky.

Le sfide femminili di Coppa Italia di pallavolo

In campo anche le migliori 8 squadre al termine del girone d’andata del campionato di pallavolo femminile per la Coppa Italia, con i quarti di finale che in questo caso si giocano tutti martedì 30, mentre le Final Four andranno in scena nel weekend del 24-25 gennaio a Torino.

Si incomincerà alle ore 19.00 con la sfida tra Scandicci e Vallefoglia: le Campionesse del Mondo partiranno con tutti i favori del pronostico contro le marchigiane.

Alle ore 20.00, invece, spazio al big match tra Novara e Milano. Paola Egonu e compagne proveranno a espugnare la tana delle Zanzare nella sfida sulla carta più equilibrata dei quarti tra 3° e 6°. Milano si presenterà all’appuntamento dopo la grande vittoria contro Conegliano, mentre Novara ha prevalso contro Bergamo al tie-break. Coach Stefano Lavarini avrà la possibilità di schierare l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva, la palleggiatrice Francesca Bosio, le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic. A guidare Novara saranno la bomber Tatiana Tolok, i martelli Britt Herbots e Mayu Ishikawa, le centrali Federica Squarcini e Sara Bonifacio, la regista Carlotta Cambi.

Alla stessa ora sono in campo anche Conegliano e Bergamo con le detentrici del trofeo che non dovranno sottovalutare le orobiche in un match più interessante di quanto dicano le classifiche attuali, nello scontro tra 1° e 8°. Le Campionesse d’Europa si presenteranno da capolista della Serie A1, ma con alle spalle le dolorose sconfitte contro Scandicci (nell’atto conclusivo del Mondiale per Club) e Milano (nell’ultima giornata di campionato). Le ragazze di coach Daniele Santarelli (che dovrebbe affidarsi al sestetto tipo con l’opposto Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, le centrali Marina Lubian e Cristina Chirichella), che hanno perso in regular season dopo più di tre anni, dovranno vedersela con un’avversaria reduce da tre ko di fila e desiderosa di riprendersi. Bergamo si affida a Kendall Kipp, Alessia Bolzonetti, Linda Manfredini, Michaela Mlejnkova e Denise Meli.

Alle ore 20.30, invece, l’incerto match tra Chieri e Busto Arsizio che prevede equilibrio e che potrebbe andare per le lunghe, quindi valutate OVER PUNTI in questo caso. Le squadre si sono affrontate da pochi giorni, proprio nell’ultimo turno di campionato a Santo Stefano, e a Busto ha vinto Chieri per 3-1, in un match comunque combattuto da 200 punti totali precisi precisi.

Calendario completo e guida tv Coppa Italia volley

Nel maschile Trento-Monza e Perugia-Civitanova saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD, tutti gli incontri potranno essere seguiti in diretta streaming su VBTV. Nel femminile invece tutti gli incontri potranno essere seguiti in diretta streaming su VBTV, non sono previste dirette televisive sui canali Rai per questa fase del torneo.

PROGRAMMA COPPA ITALIA MASCHILE

Lunedì 29 dicembre

Ore 20.30 Itas Trentino vs Vero Volley Monza – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV

Martedì 30 dicembre

Ore 19.00 Rana Verona vs Allianz Milano – Diretta streaming su VBTV

Ore 19.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Valsa Group Modena – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Sir Susa Scai Perugia vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY MASCHILE

QUARTI DI FINALE

[1] Trento vs [8] Monza [4] Piacenza vs [5] Modena [2] Verona vs [7] Milano [3] Perugia vs [6] Civitanova

SEMIFINALI

Semifinale 1: Vincente Trento-Monza vs Vincente Piacenza-Modena

Semifinale 2: Vincente Verona-Milano vs Vincente Perugia-Civitanova

FINALE

Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

PROGRAMMA COPPA ITALIA FEMMINILE

Martedì 30 dicembre

Ore 19.00 Savino Del Bene Scandicci vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.00 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.00 Igor Gorgonzola Novara vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Reale Mutua Fenera Chieri vs Eurotek Laica Uyba – Diretta streaming su VBTV

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE

[1] Conegliano vs [8] Bergamo [4] Novara vs [5] Milano [2] Scandicci vs [7] Vallefoglia [3] Chieri vs [6] Busto Arsizio

