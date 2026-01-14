Pronostici Pallavolo: turno infrasettimanale con la 16° giornata di Superlega maschile del 14-15 gennaio 2025

14 Gennaio 2026

Mercoledì e giovedì torna in campo il campionato di volley maschile con un importante turno infrasettimanale, valido per la 16° giornata di regular season di Superlega 2025-2026, in cui spicca il big match Modena-Trento, ma non solo. Pronostici Pallavolo 14-15 gennaio 2026.

Pronostici Pallavolo 14-15 gennaio 2026: programma completo

Turno infrasettimanale per la 16° giornata di Superlega volley maschile, in campo tutta mercoledì 14, ad eccezione di Cisterna-Monza che chiuderanno il turno nel posticipo di giovedì sera, ore 20:30. Ecco il programma dei match del mercoledì, e dove vederli in diretta tv e streaming.

Ore 19.30 – Allianz Milano vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta streaming su DAZN e VBTV
Ore 20.30 – Rana Verona vs Sonepar Padova – Diretta streaming su DAZN e VBTV
Ore 20.30 – Valsa Group Modena vs Itas Trentino – Diretta tv su Rai Sport e streaming su VBTV
Ore 20.30 – Yuasa Battery Grottazzolina vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su VBTV
Ore 20.30 – MA Acqua S.Bernardo Cuneo vs Sir Susa Scai Perugia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Big match Modena-Trento

La sfida più attesa è quella del PalaSport G. Panini, con Valsa Group Modena-Itas Trentino. Una classica del volley italiano che arriva pochi giorni dopo due risultati molto significativi per entrambe. Modena è reduce dalla sconfitta per 3-1 a Perugia, maturata al termine di una gara combattuta e intensa. I 19 punti di Porro, i 16 di Buchegger e i 13 di Davyskiba non sono bastati per strappare punti alla capolista, ma la prestazione ha confermato la crescita della squadra di Giuliani, soprattutto sul piano offensivo.

Situazione diversa, ma altrettanto delicata, per Trento, reduce dal ko interno al tie break contro Verona. I dolomitici avevano messo le mani sulla partita vincendo i primi due set, trascinati da Faure e Michieletto, entrambi a quota 15 punti, e da una buona presenza a muro. La rimonta subita, però, ha lasciato scorie evidenti, soprattutto dal punto di vista mentale.

Le altre sfide di mercoledì

Grande attesa anche per il derby veneto tra Rana Verona-Sonepar Padova. Verona arriva al Pala AGSM AIM con entusiasmo e fiducia dopo l’impresa di Trento, firmata da uno straordinario Keita, MVP con 29 punti. I gialloblù sono secondi in classifica e non possono permettersi rallentamenti. Padova, invece, è reduce dal 3-0 subito a Civitanova e continua a faticare sul piano della continuità, con una classifica che resta preoccupante.

Sfida di grande interesse anche all’Allianz Cloud, con Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza. Milano arriva dal successo per 3-1 su Cisterna, costruito grazie ai 23 punti di Reggers e ai 19 di Recine, mentre Piacenza è reduce dal netto 3-0 su Monza, con Bovolenta MVP grazie ai suoi 16 punti. Due squadre vicine in classifica, entrambe alla ricerca di continuità e punti pesanti per consolidare la zona playoff.

Al comando resta Sir Susa Scai Perugia, chiamata a una trasferta insidiosa sul campo della MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Gli umbri arrivano dal successo su Modena che ha rafforzato il primato, ma Cuneo ha mostrato segnali di vitalità battendo Grottazzolina per 3-0, con Zaytsev top scorer e Sala MVP. 

Completa il programma di mercoledì la sfida tra Yuasa Battery Grottazzolina-Cucine Lube Civitanova. La Lube è reduce dal convincente successo su Padova, con Nikolov top scorer a quota 16, e punta a restare agganciata alla zona alta. Grottazzolina, ultima in classifica, è chiamata a un’altra prova di orgoglio.

