Weekend importante per il volley azzurro visto che a Torino si giocano le fasi finali della Coppa Italia di pallavolo femminile mentre nel maschile continua la regular season del campionato con la 18° giornata di Superlega. Pronostici Pallavolo 24-25 gennaio 2026.

Pronostici Pallavolo 24-25 gennaio 2026: programma completo

Ecco il programma completo dei prossimi impegni di pallavolo italiana con la 18° giornata di Superlega maschile e le Final Four di Torino per la Coppa Italia di volley femminile, in campo nel weekend del 24 e 25 gennaio 2026.

I big match della 18° giornata di SuperLega maschile

Nel fine settimana si torna in campo con la 18° giornata di regular season per la Superlega, il campionato italiano di volley maschile. Andiamo a vedere i match più interessanti, iniziando dall’anticipo di sabato sera al Palapanini, Modena-Piacenza, derby emiliano che è ormai un grande classico della pallavolo azzurra. Battuta da Piacenza sia all’andata che nel quarto di finale di Coppa Italia, mentre Modena cerca un riscatto che le varrebbe il quarto posto in classifica in uno scontro che inizia con le due formazioni divise da un solo punto. Perdendo 3-0 sul campo di Monza, Modena ha rimediato la seconda sconfitta in tre turni ed è scivolata in quinta posizione con 34 punti. Liquidando 3-0 Grottazzolina, Piacenza, che mercoledì si è imposto 3-1 in casa degli spagnoli del Rio Duero Soria nell’andata degli ottavi di CEV Cup, ha centrato il quarto successo di fila e si è portata a quota 35: i ragazzzi di Dante Boninfante sono quarti. 23 i precedenti, con Piacenza di poco avanti 13-10 sui gialloblu. Lo scontro più recente è stato il quarto di Coppa Italia di fine dicembre a Piacenza, con la Gas Sales Bluenergy che si impose per 3-1 sulla Valsa Group.

Domenica alle ore 16:00 dall’Allianz Cloud segnaliamo invece Milano-Civitanova. Perdendo 3-0 a Trento, Milano ha rimediato la terza sconfitta in quattro turni ed è rimasta in settima posizione con 26 punti, anche se i ragazzi di Roberto Piazza si sono imposti 3-0 sul campo della Stella Rossa di Belgrado nell’andata degli ottavi di finale di Challenge Cup. Reduce dal terzo successo in altrettante partite della fase a gironi di Champions League, Civitanova si rituffa in campionato con l’obiettivo di mettere in archivio la sconfitta interna con Perugia e portarsi a quota 34 (migliorando magari il sesto posto). I precedenti sono 35, con Civitanova che domina 26-9. Nel match d’andata la Lube faticò ma vinse 3-2.

Chiudiamo alle ore 18:00, sempre di domenica, dal Palasport di Cuneo con la sfida MA Acqua S. Bernardo Cuneo-Vero Volley Monza. Si tratta di un match delicato; separate in classifica da tre lunghezze, Cuneo e Monza sono impegnate nella corsa all’ottavo posto, l’ultimo utile per accedere ai play-off per il titolo. Perdendo 3-0 a Verona, Cuneo ha bissato la sconfitta interna con Perugia ed è scivolata in decima posizione con 12 punti. Battendo 3-0 Modena, Monza ha interrotto una serie di cinque ko (Coppa Italia compresa) e si è portata a quota 15: i lombardi sono ottavi. Un solo precedente, quello dell’andata a Monza, vinto dai padroni di casa per 3 set a 1.

Final Four Coppa Italia volley femminile

Nel weekend del 24 e 25 gennaio si giocano anche le Finali di Coppa Italia Frecciarossa 2026 di pallavolo femminile a Torino, dalla Inalpi Arena con le 4 big del volley azzurro che si sfideranno in semifinali sabato.

Il primo incrocio del sabato (ore 15.30) mette di fronte le campionesse in carica della Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano e la Igor Gorgonzola Novara, una sfida che profuma di “classica” recente e che ripropone la semifinale della scorsa edizione. Conegliano, che ha appena confermato per la prossima stagione Gabi e Haak, arriva da capolista in Serie A1 (57 punti in 21 gare, 20 vittorie) ed è reduce dal netto 3-0 su Vallefoglia e dal 3-0 a Bergamo. In più, in stagione l’Imoco ha già incrociato Novara in campionato imponendosi 3-1 (4 gennaio) ma lo scorso anno Novara fu l’unica squadra che riuscì ad infliggere una sconfitta alle venete. Novara, quinta in classifica (43 punti), si presenta a Torino dopo un periodo altalenante: la sconfitta al tie-break a Scandicci e quella a Conegliano, ma in Coppa ai quarti ha già fatto fuori una corazzata come Milano (3-1) e nell’ultimo turno si è rilanciata con un netto 3-0 su Perugia.

Alle ore 18.00 la seconda semifinale vede la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che gioca praticamente “in casa”, a pochi chilometri dal proprio palazzetto, contro la Savino Del Bene Scandicci. Scandicci è seconda in A1 (54 punti, 19 vittorie) e arriva dal 3-0 a Bergamo oltre alla solidità mostrata in Champions, pur con lo stop contro il VakifBank. Chieri è quarta (47 punti) e si è guadagnata la fase finale di Torino passando in un match molto combattuto nei quarti, vinto al tie-break contro Busto Arsizio. L’incrocio diretto in regular season è stato un 3-0 interno per Scandicci il 12 novembre scorso, ma da allora sono cambiate molte cose, soprattutto nella maturità con cui Chieri gestisce i finali dei set e nella capacità di tenere il cambio palla anche quando la ricezione fatica.

