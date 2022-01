Pronostici Volley Superlega: 19a giornata di pallavolo maschile e 17° turno di Serie A Femminile

Superlega Volley Giornata 19 in campo domenica 30 gennaio, ma prima, sabato, si gioca anche Cisterna-Verona, recupero del 16° turno in questo campionato di pallavolo maschile italiana che continua con le complicazioni del Covid. Vediamo anche l’aggiornamento e le quote antepost della Serie A1 di volley femminile, in campo a sua volta nel fine settimana con la 17a giornata

Superlega Volley Giornata 19: Cisterna-Verona, recupero del sabato

Sabato 29 gennaio alle 18:00 si recupera Top Volley Cisterna-Verona Volley, valida per la terza giornata di ritorno e a sua volta rinviata per Covid. Entrambe le compagini, rispettivamente con 17 e 16 punti, hanno la possibilità, vincendo, di agguantare la zona playoff. All’andata, vittoria esterna per Cisterna, che ha interrotto una striscia positiva dei veneti di ben 11 vittorie consecutive negli scontri diretti.

In contemporanea si sarebbe dovuto disputare il big match tra la Leo Shoes PerkinElmer Modena e i campioni d’Italia della Lube Civitanova, ma l’incontro è stato rinviato a sabato 5 marzo, nello stesso giorno delle semifinali di Coppa Italia da cui entrambe le compagini sono escluse, alle ore 20.30.

Superlega Volley Giornata 19: le partite di domenica

Domenica alle 15:30 si inizia con Padova-Taranto, che si stanno contendendo l’ultimo posto valido per i playoff (pugliesi in vantaggio di un punto sui veneti). Un solo precedente tra i due team, quello dell’andata vinto da Taranto per 3-0. Entrambe le formazioni non stanno vivendo uno dei periodi migliori della stagione: nei più recenti 5 incontri di campionato, solo una vittoria per i padroni di casa, 2 per i tarantini.

Sono due le gare in programma alle ore 18:00. Milano-Perugia, l’attuale capolista del campionato che nell’ultimo impegno risalente al 2 gennaio ha perso in casa di Trento per 3-2. I meneghini sono reduci da un filotto di 4 vittorie consecutive con cui sono saliti al 5° posto con 26 punti. All’andata, vittoria netta degli umbri (3-0), che hanno così collezionato la sesta affermazione negli ultimi 7 incroci contro Milano.

In contemporanea, si gioca a Ravenna la sfida tra Porto Robur Costa-Tonno Callipo Vibo Valentia. La situazione delle due squadre è assai delicata, poiché occupano le ultime due posizioni della classifica, quelle che portano alla retrocessione in A2. Ovviamente, i Calabresi hanno più speranze dei ravennati di salvarsi, ma devono iniziare a fare punti dopo aver vinto solo una gara nelle ultime 5 uscite. All’andata, vittoria dei vibonesi, che hanno così pareggiato lo score delle ultime 6 sfide (3 vittorie a testa).

Superlega Volley Giornata 19: posticipo serale Monza-Trento

Chiude il programma del turno il posticipo delle 20:30 tra Monza-Trento. I brianzoli rischiano seriamente di subire il ritorno dalle retrovie dopo le ultime due sconfitte consecutive (4 ko in 5 gare), mentre Trento è reduce da tre successi di fila che le hanno consentito di difendere il 3° posto dalla rimonta di Modena.

Le due compagini si sono già affrontate il 16 gennaio per i quarti di Coppa Italia, quando Trento ha ottenuto la quarta vittoria di fila (inclusa quella dell’andata in campionato per 3-1) contro Monza conquistando le semifinali nella competizione.

SuperLega: le quote antepost aggiornate

Vediamo anche le quote antepost aggiornate sul campionato di pallavolo maschile

Superlega A1 Maschile 2021/2022

Perugia 2,00

Modena 3,50

Civitanova 4,50

Trentino 10

Piacenza 15

Monza 25

Milano 25

Cisterna 250

Padova 250

Verona 500

Taranto 500

Vibo Valentia 500

Ravenna 1.000

Serie A1 Pallavolo Femminile

Nel fine settimana è in campo anche il volley femminile con la 17a giornata di Serie A1. Andiamo a vedere il programma e a seguire le quote antepost aggiornate per la vittoria finale.

Giornata 17

29-01-2022

Trentino-Scandicci

Cuneo-Firenze

30-01-2022

Conegliano-Casalmaggiore

Novara-Monza

Roma-Perugia

UYBA Busto Arsizio-Chieri ’76

Vallefoglia-Bergamo

Serie A1 Femminile 2021/2022

Conegliano 1,15

Monza 10

Novara 12

Scandicci 12

Busto Arsizio 18

Chieri 100

Firenze 100

Casalmaggiore 100

Cuneo 100

Trentino 150

Roma 250

Vallefoglia 250

Bergamo 250

Perugia 250

