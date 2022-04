Pronostici Volley Superlega: continuano i playoffs con gara 2 dei quarti di finale

Superlega Playoffs Gara 2, continua la post-season del volley maschile con gara 2 dei quarti di finale nel weekend. Vediamo la 26a giornata del campionato di Serie A1 Pallavolo Femminile.

Superlega Playoffs Gara 2: Monza-Lube Civitanova

Monza proverà a portare la Cucine Lube Civitanova a gara-3, ma servirà un’impresa ai brianzoli che hanno perso la prima sfida con un netto 3-0 (27-25, 25-16, 25-17) nel quale la formazione di coach Massimo Eccheli è stata in partita solo nel primo set contro i campioni d’Italia con un Ivan Zaytsev migliore in campo.

In stagione, le due compagini si sono già affrontate 4 volte con tre vittorie di Civitanova in Superlega e una di Monza nella semifinale di Coppa Italia, poi persa dai brianzoli in finale contro Trento. Buone notizie per coach Blengini dopo gli ultimi allenamenti: lo schiacciatore cubano Marlon Yant, rimasto in panchina in gara-1, è pronto per giocare.

Superlega Playoffs Gara 2: Cisterna-Perugia

Domenica la Sir Safety Conad Perugia proverà a chiudere la pratica in casa di Cisterna dopo aver vinto gara-1 con il punteggio di 3-1 (25-15, 19-25, 25-17, 26-24). L’Mvp del match è stato Matthew Anderson, ma tra i top individuali spicca anche Wilfredo Leon Venero con 27 punti.

Quella di domenica sarà la quarta sfida stagionale tra i due team, con i 3 precedenti tutti appannaggio degli umbri. In totale, sono 20 le vittorie di Perugia e una sola per Cisterna, nel primissimo incrocio risalente al 2012.

Superlega Playoffs Gara 2: Milano-Modena

Può chiudere la pratica anche la Leo Shoes PerkinElmer Modena, che in gara-1 ha passeggiato nel primo set contro l’Allianz Milano, trovando maggiore opposizione nel secondo e terzo parziale (25-13, 25-22, 25-23). Il migliore in campo è stato Nimir Abdel-Aziz. In gara 1 i meneghini hanno avuto l’alibi di qualche assenza importante.

In stagione sono già 3 le vittorie di Modena contro Milano, 4 successi consecutivi nei precedenti recenti, dopo 3 successi di fila per i lombardi.

Superlega Playoffs Gara 2: Piacenza-Trentino

Chiude il programma di gara-2 la sida di Piacenza Gas Sales Bluenergy-Itas Trentino. Il primo confronto in questa fase due della stagione ha visto prevalere Trento in tre set (27-25, 25-20, 25-16), con una gara iniziata in salita, ma che nel mezzo del cammino si è messa in discesa. Merito soprattutto di Alessandro Michieletto e dei muri vincenti (4) di Giulio Pinali.

Grazie alle 3 vittorie conseguite in questa stagione, Trento è arrivata a ben 12 successi consecutivi contro gli emiliani, la cui ultima vittoria contro i trentini risale al novembre del 2016.

Tutte le quote sulla pallavolo maschile

Monza – Civitanova 3,20 1,30

Gas Sales Piacenza – Trentino 2,70 1,40

Latina – Perugia 8,50 1,01

Milano – Modena 2,95 1,35

Superlega A1 Maschile 2021/2022

Perugia 1,50

Civitanova 4,50

Modena 6,50

Trentino 7,50

Monza 50

Piacenza 50

Milano 50

Cisterna 250

Serie A1 Pallavolo Femminile: la 26a giornata

Bergamo-Conegliano

Casalmaggiore-Perugia

Chieri ’76-Novara

Cuneo-UYBA Busto Arsizio

Scandicci-Firenze

Trentino-Monza

Vallefoglia-Roma

Serie A1 Pallavolo Femminile 2021/2022

Conegliano 1,40

Novara 3,50

Monza 7,50

Scandicci 12

Busto Arsizio 25

Firenze 100

Cuneo 100

Chieri 100

