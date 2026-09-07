Dopo il secondo posto dolce-amaro delle ragazze del volley femminile, è già tempo di guardare agli Europei di Pallavolo Maschile 2026 al via questa settimana, con l’Italia anche qui tra le favorite, dietro solo alla Polonia. Vediamo calendario, guida tv, gironi, le sfide dell’Italia e l’analisi del match d’esordio dei nostri in questa Anteprima Europei Pallavolo 2026.

Anteprima Europei Pallavolo 2026: inizia il torneo maschile

In programma dal 9 al 26 settembre in Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania, i Campionati europei di pallavolo maschile 2026 coinvolgono 24 nazionali suddivise in quattro gruppi di sei squadre ciascuno. Agli ottavi di finale della trentaquattresima edizione della rassegna continentale accedono le prime quattro di ogni girone. Si tratta dell’appuntamento più importante della stagione e avrà un’importanza doppia, visto che verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

L’Italia è stata inserita nel gruppo A e giocherà sempre di fronte al proprio pubblico: esordio il 10 settembre contro la Svezia in Piazza del Plebiscito a Napoli, poi il trasferimento al PalaPanini di Modena per gli incroci con Grecia (12 settembre), Slovacchia (13 settembre), Cechia (15 settembre) e Slovenia (17 settembre). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si presenteranno all’appuntamento da Campioni del Mondo, con il chiaro intento di festeggiare in casa, ampliando la bacheca e tornando sul trono continentale dopo il trionfo del 2021 e il secondo di tre anni fa.

Il girone dell’Italia si incrocerà agli ottavi con il gruppo C (prima contro quarta, seconda contro terza), le vincitrici si fronteggeranno ai quarti di finale e dunque ci potrebbero essere dei replay di match già visti nella fase a gironi. All’orizzonte ci potrebbero dunque essere Serbia, Belgio, Olanda o Finlandia. La Francia dovrà riscattare i pessimi Mondiali giocherà in Romania contro i padroni di casa, la Germania, la Turchia, la Svizzera e la Lettonia. La Polonia inizierà la difesa del titolo in Bulgaria, incrociando i padroni di casa, Ucraina, Portogallo, Israele e Macedonia del Nord.

Il girone degli azzurri e il match d’esordio contro la Svezia

Gruppo A (Napoli / Modena)

Cechia: numero 20 World Ranking

Medagliere europeo (come Cecoslovacchia): 3-4-0

Grecia: numero 23 World Ranking

Medagliere europeo: 0-0-1

Italia: numero 2 World Ranking

Medagliere europeo: 7-5-3

Slovacchia: numero 43 World Ranking

Medagliere europeo (come Cecoslovacchia): 3-4-0

Slovenia: numero 4 World Ranking

Medagliere europeo: 0-3-1

Svezia: numero 33 World Ranking

Medagliere europeo: 0-1-0

L’Italia debutta giovedì 10 settembre alle 21.05 contro la Svezia negli Europei 2026 e Ferdinando De Giorgi chiede subito risposte a una squadra chiamata a ritrovare i propri equilibri. Gli azzurri hanno chiuso al quarto posto la fase preliminare della VNL, con otto vittorie, ma la Final Eight è terminata bruscamente nei quarti con lo 0-3 contro gli Stati Uniti.

La grande novità rispetto alla VNL è il ritorno di Alessandro Michieletto, costretto dall’infortunio a saltare buona parte dell’estate. L’MVP dell’ultimo Mondiale restituisce a Simone Giannelli un riferimento fondamentale non soltanto in attacco, ma anche per gli equilibri di ricezione. Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro e Francesco Sani completano un reparto che offre a De Giorgi caratteristiche differenti, mentre sulla diagonale del palleggiatore il CT può scegliere tra Yuri Romanò e Kamil Rychlicki.

La Svezia torna alla fase finale dell’Europeo dopo 33 anni e lo fa affrontando i campioni del mondo. Un incrocio che riporta inevitabilmente al 1989, quando proprio Italia e Svezia disputarono la finale continentale a Stoccolma: vinsero 3-1 gli azzurri, dando il via all’epopea della Generazione di Fenomeni. In quella squadra giocava anche l’attuale CT Ferdinando De Giorgi.

La Svezia di Gido Vermeulen, nona nella European League 2026, arriva senza il capitano Viktor Lindberg, fermato da un infortunio al ginocchio e inserito nello staff. In regia ci sono Alfred Brink, che gioca nel Ludwigsburg in Germania, e Oskar von Sydow, al Waremme in Belgio. Al centro Vermeulen dispone di Carl Berkefelt del Ried, Jacob Ekman dell’AS Cannes, Måns Eriksson dello Spartak Myjava e Patrik Johansson del Näfels. Il reparto offensivo presenta diversi giocatori impegnati nei campionati stranieri. Hampus Ekstrand milita nell’Aalst in Belgio, Axel Enlund nel Lüneburg in Germania, mentre Johan Gruvaeus gioca in Italia con Corigliano. Completano il gruppo degli attaccanti Axel Algulin, Jacob Link e Olle Leijon, quest’ultimo chiamato al posto dell’infortunato Erik Ask. I due liberi sono invece Joel Andersson, del Dukla Liberec, e Alfred Fransson.

Il fischio d’inizio è in programma a Piazza Plebiscito di Napoli alle 21.05. E’ prevista la diretta Tv gratis su Rai Due e a pagamento su Sky Sport Arena, canale 204 della piattaforma Sky, e su Dazn 1, canale 214 della piattaforma Sky, entrambi a pagamento, la diretta streaming gratis su RaiPlay e su DAZN, Sky Go, Now Tv e Eurovolley Tv, tutti a pagamento.

Guida TV Pallavolo, il calendario completo della manifestazione

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di volley maschile. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e Sky, prevista una selezione degli altri incontri su Rai, Sky, DAZN; tutti i match potranno essere seguiti in diretta streaming su Euro Volley Tv. Gli orari sono italiani (a Sòfia, Tampere e Cluj-Napoca sono un’ora avanti rispetto a noi).

GIRONI EUROPEI VOLLEY 2026

POOL A (a Napoli e Modena, Italia): Italia, Svezia, Slovenia, Cechia, Grecia, Slovacchia.

POOL B (a Sòfia, Bulgaria): Bulgaria, Macedonia del Nord, Polonia, Ucraina, Portogallo, Israele.

POOL C (a Tampere, Finlandia): Finlandia, Estonia, Serbia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca

POOL D (a Cluj-Napoca, Romania): Romania, Lettonia, Francia, Germania, Turchia, Svizzera.

ACCOPPIAMENTI FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

OTTAVI DI FINALE

Ottavo 1: A1 vs C4

Ottavo 2: A2 vs C3

Ottavo 3: A3 vs C2

Ottavo 4: A4 vs C1

Ottavo 5: B1 vs D4

Ottavo 6: B2 vs D3

Ottavo 7: B3 vs D2

Ottavo 8: B4 vs D1

QUARTI DI FINALE

Quarto 1: Vincente Ottavo 1 vs Vincente Ottavo 4

Quarto 2: Vincente Ottavo 2 vs Vincente Ottavo 3

Quarto 3: Vincente Ottavo 5 vs Vincente Ottavo 8

Quarto 4: Vincente Ottavo 6 vs Vincente Ottavo 7

SEMIFINALI:

Semifinale 1: Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 4

Semifinale 2: Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 3

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY 2026

Mercoledì 9 settembre

18.00 Bulgaria vs Macedonia del Nord (a Sòfia)

19.00 Romania vs Lettonia (a Cluj-Napoca)

Giovedì 10 settembre

15.00 Polonia vs Portogallo (a Sòfia)

16.00 Francia vs Svizzera (a Cluj-Napoca)

18.00 Israele vs Ucraina (a Sòfia)

19.00 Finlandia vs Danimarca (a Tampere)

19.00 Turchia vs Germania (a Cluj-Napoca)

21.05 Italia vs Svezia (a Napoli)

Venerdì 11 settembre

15.00 Ucraina vs Macedonia del Nord (a Sòfia)

16.00 Cechia vs Grecia (a Modena)

16.00 Paesi Bassi vs Belgio (a Tampere)

16.00 Germania vs Lettonia (a Cluj-Napoca)

18.00 Portogallo vs Bulgaria (a Sòfia)

19.00 Serbia vs Estonia (a Tampere)

19.00 Svizzera vs Romania (a Cluj-Napoca)

21.00 Slovacchia vs Slovenia (a Modena)

Sabato 12 settembre

14.00 Danimarca vs Paesi Bassi (a Tampere)

15.00 Polonia vs Israele (a Sòfia)

16.00 Svezia vs Cechia (a Modena)

16.00 Francia vs Turchia (a Cluj-Napoca)

17.00 Belgio vs Finlandia (a Tampere)

18.00 Bulgaria vs Ucraina (a Sòfia)

19.00 Romania vs Germania (a Cluj-Napoca)

21.05 Italia vs Grecia (a Modena)

Domenica 13 settembre

14.00 Estonia vs Danimarca (a Tampere)

15.00 Portogallo vs Israele (a Sòfia)

16.00 Slovenia vs Svezia (a Modena)

16.00 Svizzera vs Turchia (a Cluj-Napoca)

17.00 Finlandia vs Serbia (a Tampere)

18.00 Macedonia del Nord vs Polonia (a Sòfia)

19.00 Lettonia vs Francia (a Cluj-Napoca)

21.05 Italia vs Slovacchia (a Modena)

Lunedì 14 settembre

15.00 Ucraina vs Portogallo (a Sòfia)

16.00 Slovacchia vs Cechia (a Modena)

16.00 Serbia vs Paesi Bassi (a Tampere)

16.00 Germania vs Svizzera (a Cluj-Napoca)

18.00 Bulgaria vs Israele (a Sòfia)

19.00 Estonia vs Belgio (a Tampere)

19.00 Romania vs Turchia (a Cluj-Napoca)

21.00 Slovenia vs Grecia (a Modena)

Martedì 15 settembre

15.00 Macedonia del Nord vs Portogallo (a Sòfia)

16.00 Grecia vs Svezia (a Modena)

16.00 Belgio vs Danimarca (a Tampere)

16.00 Lettonia vs Svizzera (a Cluj-Napoca)

18.00 Polonia vs Ucraina (a Sòfia)

19.00 Paesi Bassi vs Finlandia (a Tampere)

19.00 Francia vs Germania (a Cluj-Napoca)

21.05 Italia vs Cechia (a Modena)

Mercoledì 16 settembre

15.00 Israele vs Macedonia del Nord (a Sòfia)

16.00 Svezia vs Slovacchia (a Modena)

16.00 Danimarca vs Serbia (a Tampere)

16.00 Turchia vs Lettonia (a Cluj-Napoca)

18.00 Polonia vs Bulgaria (a Sòfia)

19.00 Paesi Bassi vs Estonia (a Tampere)

19.00 Francia vs Romania (a Cluj-Napoca)

21.00 Cechia vs Slovenia (a Modena)

Giovedì 17 settembre

16.00 Slovacchia vs Grecia (a Modena)

16.00 Serbia vs Belgio (a Tampere)

19.00 Finlandia vs Estonia (a Tampere)

21.05 Italia vs Slovenia (a Modena)

Sabato 19 settembre

Orari da definire Ottavi di finale (due partite a Sòfia)

Domenica 20 settembre

Orari da definire Ottavi di finale (due partite a Sòfia e due partite a Torino)

Lunedì 21 settembre

Orari da definire Ottavi di finale (due partite a Torino)

Martedì 22 settembre

Orari da definire Quarti di finale (due partite a Sòfia)

Mercoledì 23 settembre

Orari da definire Quarti di finale (due partite a Torino)

Venerdì 25 settembre

Orari da definire Semifinali (a Milano)

Sabato 26 settembre

Orari da definire Finali (a Milano)

Quote Antepost: solo la Polonia è davanti all’Italia

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo europeo di pallavolo maschile. Solo la Polonia @2.75 è davanti all’Italia @3, e parliamo di uno scarto minimo secondo analisti e bookmakers che vedono nella Francia @7 il possibile terzo incomodo in questo testa a testa.

POLONIA @2.75

ITALIA @3.00

FRANCIA @7.00

SLOVENIA @9.00

BULGARIA @11.00

BELGIO @15.00

TURCHIA @19.00

GERMANIA @21.00

UCRAINA @31.00

SERBIA @41.00

FINLANDIA @51.00

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