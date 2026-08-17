Dal 21 agosto iniziano gli Europei di Pallavolo Femminile 2026 e l’ItalVolley di Velasco si candida come la nazionale da battere secondo le quote antepost, davanti alle padroni di casa della Turchia. Vediamo tutti i gironi, il calendario completo con la guida tv e le quote antepost per la vittoria finale. Pronostici Europei Pallavolo 2026.

Pronostici Europei Pallavolo 2026: calendario e guida tv

Gli Europei 2026 di volley femminile si disputeranno dal 21 agosto al 6 settembre e andranno in scena in ben quattro Paesi diversi: la Turchia ospiterà un girone, quattro ottavi di finale, due quarti di finale, semifinali e finali a Istanbul; la Cechia sarà il teatro di un girone, quattro ottavi e due quarti in quel di Brno; un raggruppamento sarà protagonista a Göteborg (Svezia) e un altro terrà banco a Baku (Azerbaijan). In questo torneo verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2026 di volley femminile. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e Sky, prevista una selezione degli altri incontri su Rai e Sky; tutti i match potranno essere seguiti in diretta streaming su Euro Volley Tv. Gli orari sono italiani (a Istanbul sono un’ora avanti rispetto a noi, a Baku sono due ore avanti).

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2026

Venerdì 21 agosto

13.00 Francia vs Slovacchia (a Goteborg)

14.00 Austria vs Serbia (a Brno)

16.00 Croazia vs Italia (a Goteborg)

17.00 Bulgaria vs Ucraina (a Brno)

17.00 Azerbaijan vs Portogallo (a Baku)

18.00 Turchia vs Lettonia (a Istanbul)

19.00 Svezia vs Montenegro

20.00 Cechia vs Grecia (a Brno)

Sabato 22 agosto

13.30 Belgio vs Spagna (a Baku)

15.00 Italia vs Montenegro (a Goteborg)

15.00 Germania vs Slovenia (a Istanbul)

16.00 Ucraina vs Grecia (a Brno)

16.30 Romania vs Paesi Bassi (a Baku)

18.00 Slovacchia vs Svezia (a Goteborg)

18.00 Ungheria vs Polonia (a Istanbul)

19.00 Austria vs Cechia (a Brno)

Domenica 23 agosto

13.30 Portogallo vs Belgio (a Baku)

15.00 Francia vs Croazia (a Goteborg)

15.00 Lettonia vs Germania (a Istanbul)

16.00 Grecia vs Bulgaria (a Brno)

16.30 Spagna vs Azerbaijan (a Baku)

18.00 Svezia vs Italia (a Goteborg)

18.00 Slovenia vs Turchia (a Istanbul)

19.00 Cechia vs Serbia (a Brno)

Lunedì 24 agosto

13.30 Paesi Bassi vs Portogallo (a Baku)

15.00 Polonia vs Lettonia (a Istanbul)

16.00 Croazia vs Slovacchia (a Goteborg)

16.00 Ucraina vs Austria (a Brno)

16.30 Azerbaijan vs Romania (a Baku)

18.00 Turchia vs Ungheria (a Istanbul)

19.00 Montenegro vs Francia (a Goteborg)

19.00 Serbia vs Bulgaria (a Brno)

Martedì 25 agosto

13.30 Romania vs Belgio (a Baku)

15.00 Ungheria vs Germania (a Istanbul)

16.00 Italia vs Slovacchia (a Goteborg)

16.00 Grecia vs Austria (a Brno)

16.30 Paesi Bassi vs Spagna (a Baku)

18.00 Polonia vs Slovenia (a Istanbul)

19.00 Svezia vs Croazia (a Goteborg)

19.00 Cechia vs Ucraina (a Brno)

Mercoledì 26 agosto

13.30 Spagna vs Romania (a Baku)

15.00 Slovenia vs Lettonia (a Istanbul)

16.00 Francia vs Italia (a Goteborg)

16.00 Austria vs Bulgaria (a Brno)

16.30 Belgio vs Azerbaijan (a Baku)

18.00 Germania vs Turchia (a Istanbul)

19.00 Slovacchia vs Montenegro (a Goteborg)

19.00 Serbia vs Grecia (a Brno)

Giovedì 27 agosto

13.30 Paesi Bassi vs Belgio (a Baku)

15.00 Polonia vs Germania (a Istanbul)

16.00 Croazia vs Montenegro (a Goteborg)

16.00 Ucraina vs Serbia (a Brno)

16.30 Portogallo vs Romania (a Baku)

18.00 Lettonia vs Ungheria (a Istanbul)

19.00 Svezia vs Francia (a Goteborg)

19.00 Cechia vs Bulgaria (a Brno)

Venerdì 28 agosto

13.30 Spagna vs Romania (a Baku)

15.00 Slovenia vs Ungheria (a Istanbul)

16.30 Azerbaijan vs Paesi Bassi (a Baku)

18.00 Turchia vs Polonia (a Istanbul)

Domenica 30 agosto

Ottavi di finale a Brno, due partite in orari da definire

Lunedì 31 agosto

Ottavi di finale a Brno, due partite in orari da definire

Ottavi di finale a Istanbul, due partite in orari da definire

Martedì 1° settembre

Ottavi di finale a Istanbul, due partite in orari da definire

Mercoledì 2 settembre

Quarti di finale a Brno, due partite in orari da definire

Giovedì 3 settembre

Quarti di finale a Istanbul, due partite in orari da definire

Sabato 5 settembre

Semifinali a Istanbul, in orari da definire

Domenica 6 settembre

Finali a Istanbul, in orari da definire

Analisi Gruppo A europei di volley femminile

La Turchia difenderà il titolo di fronte al proprio pubblico, in una Pool A che prevede due incroci decisamente probanti contro la Polonia e la Germania. Il sestetto di Daniele Santarelli dovrà prestare la massima attenzione contro le biancorosse di Stefano Lavarini e alle arrembanti tedesche.

Gruppo A – Istanbul (Turchia)

Turchia: numero 3 World Ranking

Medaglie agli Europei: 1 (2023)-2-3

Lettonia: numero 65 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-0-0

Polonia: numero 5 World Ranking

Medaglie agli Europei: 2 (2003, 2005)-4-5

Germania: numero 12 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-2-2

Slovenia: numero 19 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-0-0

Ungheria: numero 26 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-1-3

Analisi Gruppo B europei di volley femminile

La Serbia sarà la favorita nel girone B con Bulgaria, Cechia, Austria, Ucraina e Grecia.

Gruppo B – Brno (Repubblica Ceca)

Cechia: numero 14 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-0-1

Austria: numero 43 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-0-0

Serbia: numero 10 World Ranking

Medaglie agli Europei: 3 (2011, 2017, 2019)-3-1

Ucraina: numero 18 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-0-1

Grecia: numero 29 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-0-0

Bulgaria: numero 31 World Ranking

Medaglie agli Europei: 1 (1981)-0-2

Analisi Gruppo C europei di volley femminile

Paesi Bassi e Belgio dovrebbero contendersi il primo posto nella Pool C, partendo favorite rispetto ad Azerbaijan, Portogallo, Romania e Spagna.

Gruppo C – Baku (Azerbaigian)

Azerbaigian: numero 48 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-0-0

Portogallo: numero 47 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-0-0

Paesi Bassi: numero 8 World Ranking

Medaglie agli Europei: 1 (1995)-4-2

Belgio: numero 16 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-0-1

Romania: numero 27 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-0-1

Spagna: numero 30 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-0-0

Analisi Gruppo D europei di volley femminile

L’Italia è stata inserita nel gruppo D e giocherà la fase a gironi in quel di Goteborg con i padroni di casa della Svezia padrona di casa potrà contare sul talento della fenomenale Isabelle Haak e la Francia è in enorme ascesa come ha dimostrato durante l’ultima rassegna iridata, mentre Croazia, Slovacchia e Montenegro sono ampiamente inferiori a livello tecnico. Le ragazze del CT Julio Velasco si presenteranno all’appuntamento per completare la Tripla Corona, dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e aver vinto i Mondiali 2025.

Gruppo D – Göteborg (Svezia)

Italia: numero 1 World Ranking

Medaglie agli Europei: 3 (2007, 2009, 2021)-2-3

Montenegro: numero 46 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-0-0

Svezia: numero 21 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-0-0

Francia: numero 15 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-0-0

Slovacchia: numero 35 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-0-0

Croazia: numero 40 World Ranking

Medaglie agli Europei: 0-3-0

Prima giornata: l’Italia inizia contro la Croazia

Inserita nel gruppo D, l’Italia inizia gli Europei 2026 sfidando la Croazia. Guidata da Igor Arbutina la nazionale balcanica ha staccato il biglietto per la fase finale della rassegna continentale vincendo un mini girone di qualificazione con Romania e Kosovo. In programma venerdì 21 agosto allo Scandinavium di Göteborg, in Svezia, Croazia-Italia inizia alle 16:00.

Il bilancio degli 11 confronti diretti è sul 10-1 per l’Italia. I cinque confronti diretti giocati agli Europei hanno premiato tutti l’Italia, che si è imposta quattro volte 3-0 e in un’occasione al tie-break. L’ultimo confronto diretto è del agosto 2023 con un netto 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) per le azzurre.

Quote Antepost europei di volley femminile 2026

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale degli europei di pallavolo femminile con l’Italia @1.66 che parte davanti a tutti. La prima avversaria delle azzurre è la Turchia @3.50 padrona di casa, poi arriva la Serbia @6.00 mentre con la Polonia @10.00 si sale in doppia cifra.

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