La VNL femminile è già nel vivo e ne abbiamo parlato settimane fa, ma ora tocca alla Volleyball Nations League 2026 maschile al via dal 10 giugno, con gli azzurri grandi protagonisti. L’Italia è nel pool 1 con Francia, Germania, Turchia e USA, e la squadra di Fefè De Giorgi è dietro solo alla Polonia nelle quote antepost per la vittoria finale. Anteprima VNL 2026 maschile.

Anteprima VNL 2026 maschile: il girone degli azzurri

Parte da Ottawa l’avventura dell’Italia maschile nella Volleyball Nations League 2026, banco di prova importante in vista degli europei di pallavolo a settembre. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sono arrivati in Canada per affrontare una settimana inaugurale che offrirà immediatamente scontri importanti per testare il potenziale azzurro.

Il girone 1 di Ottawa mette infatti subito l’Italia di fronte a sfide di alto profilo. Il debutto sarà contro la Francia il 10 giugno, seguito dagli incontri con Germania, Turchia e Stati Uniti. Tra tutte le partite spicca inevitabilmente quella contro la Francia, campione olimpica in carica e da tempo protagonista ai vertici della pallavolo mondiale. Il pensiero corre inevitabilmente alla semifinale dei Giochi di Parigi, quando i transalpini riuscirono a fermare la corsa degli azzurri verso la finale olimpica. Pur con diversi cambiamenti rispetto a quell’estate, il confronto conserva un fascino particolare e rappresenta un esame immediato per valutare lo stato di crescita del nuovo gruppo italiano.

Grande interesse anche per il match contro la Germania, una formazione che negli ultimi anni ha acquisito solidità e continuità, diventando una presenza stabile nelle zone alte delle competizioni internazionali. Da non perdere nemmeno il confronto con la Turchia, avversaria che pochi giorni fa ha superato nettamente l’Italia nell’ultimo test amichevole prima della Nations League.

L’ultima uscita della settimana sarà contro gli Stati Uniti, altra sfida che riporta alla mente ricordi ancora freschi. Furono infatti gli americani a conquistare la medaglia di bronzo olimpica ai danni dell’Italia nella finale per il terzo posto di Parigi, anche se i roster saranno molto diversi da allora.

Le scelte del ct De Giorgi per l’Italia di pallavolo

Per questa prima tappa stagionale il ct Fefè De Giorgi ha deciso di puntare su un gruppo giovane ma estremamente interessante. In regia agiranno Paolo Porro e Mattia Boninfante, mentre al centro saranno impegnati Mati Pardo, Giovanni Sanguinetti, Giovanni Gargiulo e Leandro Mosca.

Nel reparto degli schiacciatori trovano spazio Mattia Bottolo, Francesco Sani, Luca Porro e Mattia Orioli, chiamati a ritagliarsi un ruolo importante all’interno del nuovo progetto tecnico. In posto due le responsabilità offensive saranno affidate a Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta, mentre il reparto dei liberi sarà composto da Gabriele Laurenzano e Domenico Pace.

Il calendario completo e guida tv delle partite dell’Italia

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della prima settimana di gare della Nations League maschile a Ottawa

Mercoledì 10 giugno

Ore 22.00 – Italia-Francia – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Giovedì 11 giugno

Ore 22.00 – Italia-Germania – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Domenica 14 giugno

Ore 01.30 – Italia-Turchia – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Lunedì 15 giugno

Ore 0.00 – Italia-USA – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Quote Antepost: chi vincerà la Volley Nations League?

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Volley Nations League 2026 dove solo la Polonia @4.50 è di poco avanti sull’Italia @5.00, ma occhio anche agli USA @7.00, al Brasile @8.00 e al Giappone @9.00 che si lascia alle spalle la Francia @10.00.

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