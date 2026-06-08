Pronostici Volley Nations League 2026 maschile. Le avversarie dell’Italia, il programma completo e le quote antepost

Anteprima VNL 2026 maschile
Pronostici di Pallavolo Nazionali
Avatar
di
8 Giugno 2026

La VNL femminile è già nel vivo e ne abbiamo parlato settimane fa, ma ora tocca alla Volleyball Nations League 2026 maschile al via dal 10 giugno, con gli azzurri grandi protagonisti. L’Italia è nel pool 1 con Francia, Germania, Turchia e USA, e la squadra di Fefè De Giorgi è dietro solo alla Polonia nelle quote antepost per la vittoria finale. Anteprima VNL 2026 maschile.

Anteprima VNL 2026 maschile: il girone degli azzurri

Parte da Ottawa l’avventura dell’Italia maschile nella Volleyball Nations League 2026, banco di prova importante in vista degli europei di pallavolo a settembre. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sono arrivati in Canada per affrontare una settimana inaugurale che offrirà immediatamente scontri importanti per testare il potenziale azzurro.

Il girone 1 di Ottawa mette infatti subito l’Italia di fronte a sfide di alto profilo. Il debutto sarà contro la Francia il 10 giugno, seguito dagli incontri con Germania, Turchia e Stati Uniti. Tra tutte le partite spicca inevitabilmente quella contro la Francia, campione olimpica in carica e da tempo protagonista ai vertici della pallavolo mondiale. Il pensiero corre inevitabilmente alla semifinale dei Giochi di Parigi, quando i transalpini riuscirono a fermare la corsa degli azzurri verso la finale olimpica. Pur con diversi cambiamenti rispetto a quell’estate, il confronto conserva un fascino particolare e rappresenta un esame immediato per valutare lo stato di crescita del nuovo gruppo italiano.

Grande interesse anche per il match contro la Germania, una formazione che negli ultimi anni ha acquisito solidità e continuità, diventando una presenza stabile nelle zone alte delle competizioni internazionali. Da non perdere nemmeno il confronto con la Turchia, avversaria che pochi giorni fa ha superato nettamente l’Italia nell’ultimo test amichevole prima della Nations League. 

L’ultima uscita della settimana sarà contro gli Stati Uniti, altra sfida che riporta alla mente ricordi ancora freschi. Furono infatti gli americani a conquistare la medaglia di bronzo olimpica ai danni dell’Italia nella finale per il terzo posto di Parigi, anche se i roster saranno molto diversi da allora.

Anteprima VNL 2026 maschile

Anteprima VNL 2026 maschile

Le scelte del ct De Giorgi per l’Italia di pallavolo

Per questa prima tappa stagionale il ct Fefè De Giorgi ha deciso di puntare su un gruppo giovane ma estremamente interessante. In regia agiranno Paolo Porro e Mattia Boninfante, mentre al centro saranno impegnati Mati Pardo, Giovanni Sanguinetti, Giovanni Gargiulo e Leandro Mosca. 

Nel reparto degli schiacciatori trovano spazio Mattia Bottolo, Francesco Sani, Luca Porro e Mattia Orioli, chiamati a ritagliarsi un ruolo importante all’interno del nuovo progetto tecnico. In posto due le responsabilità offensive saranno affidate a Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta, mentre il reparto dei liberi sarà composto da Gabriele Laurenzano e Domenico Pace.

Il calendario completo e guida tv delle partite dell’Italia

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della prima settimana di gare della Nations League maschile a Ottawa

Mercoledì 10 giugno

Ore 22.00 – Italia-Francia – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Giovedì 11 giugno

Ore 22.00 – Italia-Germania – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Domenica 14 giugno

Ore 01.30 – Italia-Turchia – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Lunedì 15 giugno

Ore 0.00 – Italia-USA – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Quote Antepost: chi vincerà la Volley Nations League?

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Volley Nations League 2026 dove solo la Polonia @4.50 è di poco avanti sull’Italia @5.00, ma occhio anche agli USA @7.00, al Brasile @8.00 e al Giappone @9.00 che si lascia alle spalle la Francia @10.00.

Screenshot 2026-06-08 alle 16.19.30.png

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostici Mondiali Pallavolo Maschile 2025: Italia-Polonia, le scommesse sulla semifinale del 27-09-2025
Pronostici di Pallavolo Nazionali
Pronostici Mondiali Pallavolo Maschile 2025: Italia-Polonia, le scommesse sulla semifinale del 27-09-2025
25 Settembre 2025
Pronostici Pallavolo Maschile 2025: l’anteprima con il girone, i convocati, le quote e il cammino degli azzurri nelle Filippine
Pronostici di Pallavolo Nazionali
Pronostici Pallavolo Maschile 2025: l’anteprima con il girone, i convocati, le quote e il cammino degli azzurri nelle Filippine
10 Settembre 2025
Pronostici Pallavolo: tutto sui Mondiali di Volley Maschile 2025. Calendario, gironi, squadre e quote. Solo la Polonia davanti all’Italia
Pronostici di Pallavolo Nazionali
Pronostici Pallavolo: tutto sui Mondiali di Volley Maschile 2025. Calendario, gironi, squadre e quote. Solo la Polonia davanti all’Italia
8 Settembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.