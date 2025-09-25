Pronostici Mondiali Pallavolo Maschile 2025: Italia-Polonia, le scommesse sulla semifinale del 27-09-2025

Sabato torna in campo l’ItalVolley che sta giocando un mondiale di pallavolo maschile 2025 in crescendo e dopo essersi presa la rivincita sul Belgio battuto 3-0 ai quarti, ora la squadra di Fefè De Giorgi sfida la fortissima Polonia in quella che è una sorta di finale anticipata tra le due grandi nazionali favorite. Volley Italia-Polonia 27 settembre 2025.

Volley Italia-Polonia 27 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere le analisi di Italia-Polonia, sfida valida per la semifinale dei Mondiali di pallavolo maschile 2025 in programma nelle Filippine.

L’Italia arriva a questa semifinale mondiale dopo aver superato 3-0 il Belgio, prendendosi una bella rivincita su un avversario che aveva battuto gli azzurri nel girone, mettendoli un pò in crisi, e costringendoli a vincere contro l’Ucraina. Da allora la squadra di Fefè De Giorgi è andata a crescere e non ha più concesso nemmeno un set agli avversari, trascinata da un Simone Giannelli in totale stato di grazia. 

Ora si riaccende una grande rivalità sportiva con la Polonia, che nella pallavolo è un colosso che spesso ha dato vita a grandi scontri con gli azzurri, e non è un caso che da inizio torneo sino ad oggi queste siano sempre state le due nazionali favorite dalle quote antepost, per quella che molti considerano una finale anticipata. I polacchi arrivano dal netto successo (altro 3-0) contro la Turchia, in un quarto di finale caratterizzato soprattutto dagli acuti del trio Kochanowski-Kurek-Leon. 

Pallavolo

Probabili formazioni Italia-Polonia di pallavolo maschile

ITALIA: Giannelli-Romanò, Bottolo-Michieletto, Anzani-Russo, Balaso (L). All. De Giorgi.

POLONIA: Komenda-Kurek, Leon-Semeniuk, Huber-Kochanowski, Popiwczak (L). All. Grbic.

Guida TV Mondiali Volley 2025: dove vedere Italia-Polonia?

La partita Italia-Polonia valida per le semifinali dei mondiali di pallavolo maschili, si giocherà sabato 27 settembre 2025 (orario ancora da definire) sul taraflex della SM Mall of Asia Arena di Pasay City (Manila, Filippine). Il match sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, ma anche in live-streaming su DAZN, VolleyballWorld TV e RaiPlay. 

Quote e scommesse Italia-Polonia, pallavolo maschile

Per la prima volta in questi mondiali gli azzurri non partono favoriti: il segno 2 vale 2.30 contro l’1.60 del successo polacco. L’Under 184.5 punti è bancato a 1.92, l’Over è a 1.78.

Analizzando il mercato dei risultati esatti, il 3-0 della Polonia vale 4.60, seguito dal 3-1 a 3.80 e dal 3-2 a 4.70. Il successo dei ragazzi di De Giorgi al tie-break è invece a 5.70. Mentre il 3-0 per l’Italia è quotato 7.80. 

Noi abbiamo deciso di puntare su un match che si concluderà al 5° set decisivo e consigliamo OVER 182.5 PUNTI @1.80 su SNAI.

