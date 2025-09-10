Dopo aver visto il calendario completo e le quote nell’anteprima con i vari gironi dei prossimi Mondiali di Pallavolo Maschile, entriamo nel dettaglio con l’analisi del girone dell’Italia, e il cammino che potranno fare gli azzurri per provare a bissare il titolo mondiale appena vinto dalle ragazze in Thailandia. Italia Mondiali Volley 2025.

Italia Mondiali Volley 2025: si inizia dal 12 settembre nelle Filippine

Dopo l’argento alla Volley Nations League, l’Italia di Fefè De Giorgi torna in campo nelle Filippine dove dal 12 al 28 settembre si giocherà la 21° edizione del Mondiale di Volley Maschile 2025, sperando di replicare alla splendida vittoria delle ragazze domenica scorsa, campionesse mondiali in Thailandia.

Saranno ben 32 nazionali partecipanti. Nella prima fase ecco otto gironi da quattro squadre l’uno: le prime due classificate di ogni gruppo accederanno al tabellone a eliminazione diretta, dagli ottavi (20-23 settembre) per arrivare poi alle finali con in palio le medaglie (28 settembre, orari di gioco ancora da definire).

Tutte le partite dell’Italia ai Mondiali maschili 2025 saranno visibili in diretta TV sui canali Rai ma anche in live-streaming su DAZN e VolleyballWorld TV (con abbonamento).

Il girone degli azzurri del volley maschile

L’Italvolley è stata inserita nel Girone F, assieme ad Algeria, Belgio e Ucraina. Rispetto ad altri raggruppamenti, impegni tutt’altro che semplici per gli Azzurri. Tante poi le squadre che ambiscono al podio, oltre ovviamente a quella italiana: Brasile, Francia, Giappone, Polonia, Slovenia e Stati Uniti le più attrezzate.

La Nazionale coltiva chiaramente il sogno di un bis iridato consecutivo, visto che l’ItalVolley è campione in carica dopo che aveva trionfato nell’edizione del 2022 e un altro successo sarebbe la sua sesta medaglia mondiale di sempre. Ecco il girone degli azzurri e tutti gli altri gruppi:

Calendario, convocati e cammino degli azzurri

Qualora l’Italia riuscisse a chiudere il girone nelle prime due posizioni di classifica, accederebbe agli ottavi di finale. La prima partita a eliminazione diretta si giocherebbe contro un’avversaria qualificata dal Gruppo C, comprendente Francia, Argentina, Germania e Corea.

Argentina e Francia sono le due grandi favorite per la qualificazione da tale raggruppamento, perciò agli ottavi si potrebbe disputare una partita Italia-Argentina o Italia-Francia. Per quanto riguarda invece i quarti di finale si resterà all’interno dell’incrocio tra il Gruppo F (quello degli Azzurri) e il già citato Gruppo C. Allora la Nazionale potrebbe sfidare sempre una tra Argentina o Francia, ma anche l’altra qualificata del suo girone iniziale, con Belgio e Ucraina ampiamente favorite sull’Algeria.

Dalle semifinali spazio infine all’intersezione con le squadre provenienti dai gironi B – Polonia, Olanda, Qatar, Romania – e G – Giappone, Canada, Turchia, Libia – con potenziale semifinale (sulla carta) Italia-Giappone oppure Italia-Polonia.

MONDIALI 2025: IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Fase a gironi (Manila, Filippine)

14 settembre 2025, ore 15:30, ITALIA-Algeria

16 settembre 2025, ore 15:30, ITALIA-Belgio

18 settembre 2025, ore 15:30, ITALIA-Ucraina

MONDIALI 2025: GLI AZZURRI PRECONVOCATI

Palleggiatori: Simone Giannelli (#6), Riccardo Sbertoli (#8).

Schiacciatori: Mattia Bottolo (#12), Alessandro Michieletto (#5), Luca Porro (#31), Francesco Sani (#9).

Centrali: Simone Anzani (#17), Gianluca Galassi (#14), Giovanni Gargiulo (#25), Roberto Russo (#19), Giovanni Sanguinetti (#18).

Opposti: Kamil Rychlicki (#11), Yuri Romanò (#16).

Libero: Fabio Balaso (#7), Domenico Pace (#28).

Le quote degli azzurri per il mondiale maschile

I bookmakers danno un posto di riguardo all’ItalVolley su tutta la linea. L’Italia è nettamente favorita @1.11 per la vittoria del girone, mentre per la vittoria finale gli azzurri sono offerti @6 volte la posta, dietro alla Polonia favorita @3.50 si Brasile @4 e Francia @5. Più indietro il Giappone @11.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.