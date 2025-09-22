L’Italia ha superato 3-0 l’Argentina lo scorso turno, e continua la sua corsa in difesa del titolo mondiale di pallavolo maschile dove ora incontrerà il Belgio che ha già battuto i ragazzi di De Giorgi ai quarti di finale. Volley Italia-Belgio 24 settembre 2025.

Volley Italia-Belgio 24 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere le analisi di Italia-Belgio, sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo maschile 2025 in programma nelle Filippine.

L’Italia se desta con il convincente 3-0 sull’Argentina agli ottavi, dopo un girone in cui i ragazzi di Fefè de Giorgi non erano stati perfetti, e avevano pure rischiato l’eliminazione per colpa di una sconfitta proprio contro la nazionale belga che ora l’ItalVolley sfiderà ai quarti. La Nazionale azzurra è rientrata tra le migliori otto squadre di un torneo iridato per l’11ª volta nella sua storia (su 19 partecipazioni).

Trascinata da un incontenibile Ferre Reggers il Belgio come anticipato ha già battuto l’Italia in questo torneo: nella seconda giornata della fase a gironi superando gli azzurri al tie-break, dopo due set totalmente dominati.

Probabili Formazioni Italia-Belgio di pallavolo maschile

ITALIA: Giannelli-Romanò, Bottolo-Michieletto, Anzani-Russo, Balaso (L). All. De Giorgi.

BELGIO: D’Hulst-Reggers, Deroo-Rotty, Coolman-D’Heer, Lantsoght (L). All. Zanini.

Guida TV Mondiali Volley 2025: dove vedere Italia-Belgio?

La partita Italia-Belgio valida per i quarti di finale dei mondiali di pallavolo maschili si disputerà mercoledì 24 settembre 2025 dalle ore 09:30 (orario italiano) sul taraflex della SM Mall of Asia Arena di Pasay City (Manila, Filippine), il match sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai 2, ma anche in live-streaming su DAZN, VolleyballWorld TV e RaiPlay.

Quote e scommesse Italia-Belgio, pallavolo maschile

Nonostante la sconfitta nel girone, l’Italia è favorita @1.17 per la vittoria sul Belgio dato @4.50 volte la posta su Bet365. La linea Over-Under sui punti totali è piazzata a 170.5 su Snai. Analizzando il mercato dei risultati esatti, il 3-0 dell’Italia vale 2.14, seguito dal 3-1 a 2.80. Il successo dei ragazzi di De Giorgi al tie-break è a 5.20. Addirittura il 3-0 per il Belgio è quotato 28.00

Proprio OVER 170.5 PUNTI TOTALI @1.80 è la nostra scelta per le scommesse su questo match.

Aggiornamenti quote antepost: Polonia davanti all’Italia

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del mondiale di pallavolo maschile. La Polonia @2 rimane davanti all’Italia @3.50, più staccata la Bulgaria @8.50 poi gli USA che salgono in doppia cifra @13 volte la posta,

