Abbiamo ancora negli occhi la favolosa affermazione dell’ItalVolley femminile di Velasco ai Mondiali in Thailandia, che è già tempo di spostarci nelle Filippine per il Mondiali di Pallavolo Maschile 2025 dove proviamo la doppietta visto che gli azzurri sono tra i grandi favoriti per la rassegna iridata al via dal 12 settembre. Anteprima Mondiali Volley Maschile 2025.
Anteprima Mondiali Volley Maschile 2025: i gironi e la situazione dell’ItalVolley
Vediamo tutto quello che c’è da sapere sui Mondiali di Volley Maschile 2025 che si disputeranno nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Alla rassegna iridata parteciperanno 32 squadre: la competizione è stata allargata rispetto alle 24 formazioni dell’ultima edizione, sono stati formati otto gironi da quattro compagini ciascuno e le prime due classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.
L’Italia si presenterà per difendere il titolo conquistato tre anni fa. La nostra Nazionale è stata inserita nel girone F con Belgio, Ucraina e Algeria. Se gli azzurri dovessero vincere il loro girone incroceranno la seconda della Pool C, in caso di secondo posto allora se la dovranno vedere con la prima classificata. Salvo clamorose sorprese, l’Italia affronterà una tra Francia e Argentina negli ottavi di finale e in caso di approdo ai quarti di finale incrocerebbe la vincente della sfida tra l’altra qualificata del proprio girone e una tra Francia e Argentina.
GRUPPO A: Filippine, Iran, Egitto, Tunisia.
GRUPPO B: Polonia, Paesi Bassi, Qatar, Romania.
GRUPPO C: Francia, Argentina, Finlandia, Corea del Sud.
GRUPPO D: USA, Cuba, Portogallo, Colombia.
GRUPPO E: Slovenia, Germania, Bulgaria, Cile.
GRUPPO F: Italia, Ucraina, Belgio, Algeria.
GRUPPO G: Giappone, Canada, Turchia, Libia.
GRUPPO H: Brasile, Serbia, Cechia, Cina.
Programma completo e guida tv Mondiali pallavolo
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari e il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di volley maschile. Tutte le partite dell’Italia e una selezione di altri incontri saranno trasmessi sui canali Rai; tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su VBTV.
Venerdì 12 settembre
12.00 Filippine vs Tunisia
Sabato 13 settembre
04.00 USA vs Colombia
04.30 Canada vs Libia
07.30 Cuba vs Portogallo
08.00 Giappone vs Turchia
11.30 Germania vs Bulgaria
12.00 Paesi Bassi vs Qatar
15.00 Slovenia vs Cile
15.30 Polonia vs Romania
Domenica 14 settembre
04.30 Argentina vs Finlandia
07.30 Iran vs Egitto
08.00 Ucraina vs Belgio
11.30 Serbia vs Cechia
12.00 Francia vs Corea del Sud
15.00 Brasile vs Cina
15.30 Italia vs Algeria
Lunedì 15 settembre
04.00 Cuba vs Colombia
04.30 Turchia vs Libia
07.30 Germania vs Cile
08.00 Giappone vs Canada
11.30 Slovenia vs Bulgaria
12.00 Paesi Bassi vs Romania
15.00 USA vs Portogallo
15.30 Polonia vs Qatar
Martedì 16 settembre
04.00 Brasile vs Cechia
04.30 Argentina vs Corea del Sud
07.30 Iran vs Tunisia
08.00 Ucraina vs Algeria
11.30 Filippine vs Egitto
12.00 Francia vs Finlandia
15.00 Serbia vs Cina
15.30 Italia vs Belgio
Mercoledì 17 settembre
04.00 Portogallo vs Colombia
04.30 Qatar vs Romania
07.30 Bulgaria vs Cile
08.00 Canada vs Turchia
11.30 USA vs Cuba
12.00 Polonia vs Paesi Bassi
15.00 Slovenia vs Germania
15.30 Giappone vs Libia
Giovedì 18 settembre
04.00 Brasile vs Serbia
04.30 Finlandia vs Corea del Sud
07.30 Egitto vs Tunisia
08.00 Belgio vs Algeria
11.30 Filippine vs Iran
12.00 Francia vs Argentina
15.00 Cechia vs Cina
21.30 Italia vs Ucraina
Sabato 20 settembre
09.30 Ottavi di finale (B1 vs G2 o G1 vs B2)
14.00 Ottavi di finale (B1 vs G2 o G1 vs B2)
Domenica 21 settembre
09.30 Ottavi di finale (C1 vs F2 o F1 vs C2)
14.00 Ottavi di finale (C1 vs F2 o F1 vs C2)
Lunedì 22 settembre
09.30 Ottavi di finale (D1 vs E2 o E1 vs D2)
14.00 Ottavi di finale (D1 vs E2 o E1 vs D2)
Martedì 23 settembre
09.30 Ottavi di finale (A1 vs H2 o H1 vs A2)
14.00 Ottavi di finale (A1 vs H2 o H1 vs A2)
Mercoledì 24 settembre
09.30 Quarto di finale (B/G vs B/G o C/F vs C/F)
14.00 Quarto di finale (B/G vs B/G o C/F vs C/F)
Giovedì 25 settembre
09.30 Quarto di finale (A/H vs A/H o B/G vs B/G)
14.00 Quarto di finale (A/H vs A/H o B/G vs B/G)
Sabato 26 settembre
08.30 Semifinale 1
12.30 Semifinale 2
Domenica 27 settembre
08.30 Finale per il bronzo
12.30 Finale per l’oro
Quote Antepost: solo la Polonia davanti agli azzurri
Vediamo infine le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dei Mondiali di Pallavolo Maschile, con la Polonia @3.50 che stacca di poco i campioni in carica azzurri, con l’Italia che si gioca vicina @4 volte la posta. Attenzione anche a Brasile @5 e Francia @6 che possono dire la loro, e gli USA @9 tra i possibili contender in seconda fascia assieme al Giappone @12 che apre la serie di squadre in doppia cifra di quota.
