Abbiamo ancora negli occhi la favolosa affermazione dell’ItalVolley femminile di Velasco ai Mondiali in Thailandia, che è già tempo di spostarci nelle Filippine per il Mondiali di Pallavolo Maschile 2025 dove proviamo la doppietta visto che gli azzurri sono tra i grandi favoriti per la rassegna iridata al via dal 12 settembre. Anteprima Mondiali Volley Maschile 2025.

Anteprima Mondiali Volley Maschile 2025: i gironi e la situazione dell’ItalVolley

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sui Mondiali di Volley Maschile 2025 che si disputeranno nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Alla rassegna iridata parteciperanno 32 squadre: la competizione è stata allargata rispetto alle 24 formazioni dell’ultima edizione, sono stati formati otto gironi da quattro compagini ciascuno e le prime due classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta.

L’Italia si presenterà per difendere il titolo conquistato tre anni fa. La nostra Nazionale è stata inserita nel girone F con Belgio, Ucraina e Algeria. Se gli azzurri dovessero vincere il loro girone incroceranno la seconda della Pool C, in caso di secondo posto allora se la dovranno vedere con la prima classificata. Salvo clamorose sorprese, l’Italia affronterà una tra Francia e Argentina negli ottavi di finale e in caso di approdo ai quarti di finale incrocerebbe la vincente della sfida tra l’altra qualificata del proprio girone e una tra Francia e Argentina.

GRUPPO A: Filippine, Iran, Egitto, Tunisia.

GRUPPO B: Polonia, Paesi Bassi, Qatar, Romania.

GRUPPO C: Francia, Argentina, Finlandia, Corea del Sud.

GRUPPO D: USA, Cuba, Portogallo, Colombia.

GRUPPO E: Slovenia, Germania, Bulgaria, Cile.

GRUPPO F: Italia, Ucraina, Belgio, Algeria.

GRUPPO G: Giappone, Canada, Turchia, Libia.

GRUPPO H: Brasile, Serbia, Cechia, Cina.

Programma completo e guida tv Mondiali pallavolo

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari e il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di volley maschile. Tutte le partite dell’Italia e una selezione di altri incontri saranno trasmessi sui canali Rai; tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su VBTV.

Venerdì 12 settembre

12.00 Filippine vs Tunisia

Sabato 13 settembre

04.00 USA vs Colombia

04.30 Canada vs Libia

07.30 Cuba vs Portogallo

08.00 Giappone vs Turchia

11.30 Germania vs Bulgaria

12.00 Paesi Bassi vs Qatar

15.00 Slovenia vs Cile

15.30 Polonia vs Romania

Domenica 14 settembre

04.30 Argentina vs Finlandia

07.30 Iran vs Egitto

08.00 Ucraina vs Belgio

11.30 Serbia vs Cechia

12.00 Francia vs Corea del Sud

15.00 Brasile vs Cina

15.30 Italia vs Algeria

Lunedì 15 settembre

04.00 Cuba vs Colombia

04.30 Turchia vs Libia

07.30 Germania vs Cile

08.00 Giappone vs Canada

11.30 Slovenia vs Bulgaria

12.00 Paesi Bassi vs Romania

15.00 USA vs Portogallo

15.30 Polonia vs Qatar

Martedì 16 settembre

04.00 Brasile vs Cechia

04.30 Argentina vs Corea del Sud

07.30 Iran vs Tunisia

08.00 Ucraina vs Algeria

11.30 Filippine vs Egitto

12.00 Francia vs Finlandia

15.00 Serbia vs Cina

15.30 Italia vs Belgio

Mercoledì 17 settembre

04.00 Portogallo vs Colombia

04.30 Qatar vs Romania

07.30 Bulgaria vs Cile

08.00 Canada vs Turchia

11.30 USA vs Cuba

12.00 Polonia vs Paesi Bassi

15.00 Slovenia vs Germania

15.30 Giappone vs Libia

Giovedì 18 settembre

04.00 Brasile vs Serbia

04.30 Finlandia vs Corea del Sud

07.30 Egitto vs Tunisia

08.00 Belgio vs Algeria

11.30 Filippine vs Iran

12.00 Francia vs Argentina

15.00 Cechia vs Cina

21.30 Italia vs Ucraina

Sabato 20 settembre

09.30 Ottavi di finale (B1 vs G2 o G1 vs B2)

14.00 Ottavi di finale (B1 vs G2 o G1 vs B2)

Domenica 21 settembre

09.30 Ottavi di finale (C1 vs F2 o F1 vs C2)

14.00 Ottavi di finale (C1 vs F2 o F1 vs C2)

Lunedì 22 settembre

09.30 Ottavi di finale (D1 vs E2 o E1 vs D2)

14.00 Ottavi di finale (D1 vs E2 o E1 vs D2)

Martedì 23 settembre

09.30 Ottavi di finale (A1 vs H2 o H1 vs A2)

14.00 Ottavi di finale (A1 vs H2 o H1 vs A2)

Mercoledì 24 settembre

09.30 Quarto di finale (B/G vs B/G o C/F vs C/F)

14.00 Quarto di finale (B/G vs B/G o C/F vs C/F)

Giovedì 25 settembre

09.30 Quarto di finale (A/H vs A/H o B/G vs B/G)

14.00 Quarto di finale (A/H vs A/H o B/G vs B/G)

Sabato 26 settembre

08.30 Semifinale 1

12.30 Semifinale 2

Domenica 27 settembre

08.30 Finale per il bronzo

12.30 Finale per l’oro

Quote Antepost: solo la Polonia davanti agli azzurri

Vediamo infine le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dei Mondiali di Pallavolo Maschile, con la Polonia @3.50 che stacca di poco i campioni in carica azzurri, con l’Italia che si gioca vicina @4 volte la posta. Attenzione anche a Brasile @5 e Francia @6 che possono dire la loro, e gli USA @9 tra i possibili contender in seconda fascia assieme al Giappone @12 che apre la serie di squadre in doppia cifra di quota.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.