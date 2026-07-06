Dal 8 al 12 luglio l’Italia di pallavolo femminile di Julio Velasco torna in campo per la terza e ultima settimana dei preliminari di Volleyball Nations League 2026. Le avversarie delle azzurre saranno Ucraina, Belgio, Canada e Cina. Pronostici VNL Femminile 3° settimana.

Pronostici VNL Femminile 3° settimana: l’Italia torna in campo

L’Italia si prepara ad affrontare l’ultima settimana della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 femminile per cercare di centrare la qualificazione matematica alle Finals di Macao. La formazione guidata da Julio Velasco volerà a Hong Kong, dove dall’8 al 12 luglio disputerà le ultime quattro gare della Pool 8. Il bilancio maturato nelle prime due settimane è decisamente positivo: sei vittorie, due sole sconfitte e terzo posto in classifica con 18 punti, alle spalle soltanto di Stati Uniti e Brasile, le uniche nazionali capaci finora di fermare Danesi e compagne.

La situazione di classifica sorride all’Italia, ma lascia ancora aperti diversi scenari. Stati Uniti e Brasile guidano con 20 punti, mentre alle spalle delle azzurre restano in piena corsa Polonia, Giappone, Turchia, Canada e Cina. Le prime otto squadre accederanno alle Finals di Macao, ma il piazzamento conclusivo avrà un peso importante anche nella composizione del tabellone a eliminazione diretta. L’Italia debutterà mercoledì 8 luglio contro l’Ucraina (ore 11.00 italiane), per poi affrontare Belgio (10 luglio, ore 14.30), Canada (11 luglio, ore 10.30) e infine Cina (12 luglio, ore 14.00).

Per questo appuntamento Velasco ritrova una rosa ricca di qualità e profondità in ogni ruolo. In cabina di regia si alterneranno Alessia Orro e Carlotta Cambi, mentre il reparto delle schiacciatrici offrirà numerose alternative con Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Stella Nervini e Gaia Giovannini. Al centro saranno disponibili Anna Danesi, Sarah Fahr, Linda Nwakalor e Denise Meli, mentre in posto due il commissario tecnico potrà contare sulla straordinaria coppia composta da Paola Egonu ed Ekaterina Antropova. A presidiare la seconda linea ci saranno infine Eleonora Fersino e Ilaria Spirito.

Le avversarie delle azzurre dell’ItalVolley

L’esordio vedrà le azzurre opposte all’Ucraina, formazione quindicesima nella graduatoria generale con 2 successi e 6 punti. Le ucraine hanno raccolto vittorie contro Germania e Thailandia, entrambe conquistate al tie-break, mentre sono uscite sconfitte contro Stati Uniti, Giappone, Francia, Polonia, Paesi Bassi e Bulgaria. Una squadra generosa, capace di rimanere in partita anche nei momenti difficili, ma che ha spesso pagato qualcosa sul piano della continuità contro le nazionali di prima fascia.

Due giorni più tardi toccherà al Belgio, dodicesimo con 3 vittorie e 8 punti. La formazione belga ha superato Thailandia, Serbia e Francia, mentre ha ceduto contro Polonia, Repubblica Ceca, Turchia, Brasile e Germania. I due successi ottenuti al quinto set testimoniano la capacità di restare competitiva anche nelle gare equilibrate, pur evidenziando una certa discontinuità di rendimento nel corso della competizione.

Probabilmente la sfida tecnicamente più delicata sarà quella contro il Canada allenato dall’italiano Giovanni Guidetti. Le nordamericane occupano la settima posizione con 5 vittorie e 15 punti e rappresentano una delle sorprese di questa edizione della VNL. Il loro percorso comprende successi di prestigio contro Stati Uniti, Francia, Paesi Bassi, Bulgaria e Polonia, mentre le sconfitte sono maturate contro Germania, Giappone e Thailandia. Il netto 3-0 inflitto agli USA e il successo al tie-break contro la Polonia certificano il valore di una squadra molto organizzata, fisica e difficile da affrontare.

A chiudere la settimana sarà la sfida contro la Cina, padrona di casa della Pool 8 e attualmente ottava con 5 vittorie e 14 punti. Le asiatiche hanno costruito il proprio cammino imponendosi contro Thailandia, Serbia, Polonia, Germania e Francia, mentre hanno ceduto a Repubblica Ceca, Brasile e Turchia. Si tratta di una formazione che abbina grande tradizione internazionale a un roster molto atletico, capace di esaltarsi soprattutto davanti al proprio pubblico.

Guida TV Volley Nations League: dove vedere l’Italia femminile?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della terza settimana di gare della Nations League femminile a Hong Kong.

Mercoledì 8 luglio

Ore 11.00 – Italia-Ucraina – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Venerdì 10 luglio

Ore 14.30 – Italia-Belgio – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Sabato 11 luglio

Ore 10.30 – Italia-Canada – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Domenica 12 luglio

Ore 14.00 – Italia-Cina – Diretta streaming su Dazn e VBTV

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