Dopo aver visto la nazionale maschile impegnata a sua volta alla VNL, e archiviata una buona prima settimana, anche le ragazze tornano in gioco per la seconda settimana della Volleyball Nations League 2026 che le azzurre di Velasco giocheranno contro Cechia, Serbia, USA e Giappone. Pronostico VNL 2026 Femminile.

Pronostico VNL 2026 Femminile: l’Italia di Velasco torna in campo

Dopo il bilancio positivo della trasferta di Brasilia, l’Italia si prepara ad affrontare una seconda settimana di Volleyball Nations League 2026 femminile. Le azzurre di Julio Velasco saranno impegnate a Pasig City, nell’area metropolitana di Manila, dove le attendono quattro avversarie molto diverse tra loro, ma tutte insidiose.

La prima fase della competizione ha confermato come il gruppo azzurro, pur profondamente rinnovato rispetto a quello che ha conquistato l’oro olimpico, possieda già identità, carattere e qualità tecniche di alto livello, come visto nelle vittorie contro Bulgaria, Paesi Bassi e Turchia, mentre il ko al tie-break contro il Brasile ha dimostrato come l’Italia sia già in grado di competere alla pari con una delle principali potenze mondiali.

Julio Velasco ripartirà da molte delle certezze emerse nella tappa brasiliana. In cabina di regia ci saranno ancora Carlotta Cambi e Francesca Scola, mentre sulle bande proseguirà l’esperimento che vede Ekaterina Antropova impegnata nel ruolo di schiacciatrice-ricevitrice, soluzione che ha già offerto riscontri interessanti. A completare il reparto ci saranno Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini e Stella Nervini. Tra le novità più significative figura l’inserimento di Josephina Obossa, chiamata a prendere il posto di Binto Diop nel gruppo che volerà nelle Filippine.

Al centro torna a disposizione Sarah Fahr, assenza pesante nella prima settimana. Insieme a lei saranno protagoniste Linda Nwakalor, ormai recuperata dal problema fisico accusato a Brasilia, Denise Meli e Linda Manfredini. In seconda linea spazio all’esperienza di Eleonora Fersino e alla novità Ilenia Moro, che prende il posto di Spirito nella lista delle convocate.

VNL 2026: le prossime avversarie dell’Italia

L’esordio della seconda settimana per l’ItalVolley femminile sarà contro la Cechia, probabilmente la nazionale che più ha sorpreso durante la prima settimana della manifestazione. Le ceche hanno raccolto quattro successi di grande valore, imponendosi contro Cina, Belgio e Thailandia e arrendendosi soltanto alla Polonia. Il successo ottenuto all’esordio contro le padrone di casa cinesi ha rappresentato un segnale forte per la crescita di una squadra che negli ultimi mesi ha compiuto enormi passi avanti anche nel ranking mondiale.

Successivamente sarà la volta della Serbia, una delle nazionali più prestigiose del volley internazionale ma impegnata in una fase di ricostruzione. Le balcaniche hanno alternato buone prestazioni a passaggi più complicati, vincendo contro la Thailandia ma uscendo sconfitte contro Polonia, Cina e Belgio. I risultati raccontano una squadra ancora alla ricerca di continuità.

La sfida più impegnativa, almeno sulla carta, potrebbe essere quella contro gli Stati Uniti. Le americane hanno chiuso la prima settimana con tre vittorie e una sola sconfitta, dimostrando una crescita costante nel corso del torneo. Dopo il passo falso contro il Canada, gli USA hanno reagito battendo la Francia al tie-break e dominando la Germania. Una squadra fisica, profonda e ricca di talento che rappresenterà un test importante per misurare le ambizioni dell’Italia.

La chiusura della pool vedrà invece le azzurre opposte al Giappone, una delle squadre più brillanti dell’intera competizione. Le nipponiche hanno conquistato quattro vittorie in quattro partite, superando Francia, Ucraina, Germania e Canada.

Programma completo e Guida TV VNL

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della seconda settimana di gare della Nations League femminile a Manila.

Mercoledì 17 giugno

Ore 10.00 – Italia-Cechia – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Giovedì 18 giugno

Ore 14.00 – Italia-Serbia – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Sabato 20 giugno

Ore 10.00 – Italia-USA – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Domenica 21 giugno

Ore 14.00 – Italia-Giappone – Diretta streaming su Dazn e VBTV

Quote Antepost VNL 2026 Femminile

Secondo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Volley Nations League 2026 femminile l’Italia @2.00 rimane la nazionale da battere, sul Brasile @4.00, poi arriva il sorprendente Giappone @9.00 volte la posta, come la Turchia.

In doppia cifra Stati Uniti @11.00, seguiti dalla Cina @12.00, poi arrivano Polonia @15.00, Serbia @18.00 e Canada @26.00. Più difficile l’affermazione dei Paesi Bassi @51.00 volte la posta.

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