Un sabato di pallavolo da non perdere visto che andranno in scena le due semifinali degli Europei di pallavolo femminile, con Serbia-Turchia ad aprire le danze, e subito dopo tocca alle azzurre di Velasco che se la vedranno contro la Polonia, con Egonu e compagne nettamente favorite secondo le quote dei bookmakers. Semifinali Europei Volley Femminile.

Semifinali Europei Volley Femminile: Italia-Polonia

Tra le migliori 4 nazionali d’Europa, per la 13ª volta nella sua storia, l’Italia di Julio Velasco soffre ma non tradisce le attese battendo 3-1 la Svezia di Isabelle Haak, e qualificandosi alle semifinali degli Europei di Pallavolo Femminile 2026. La Nazionale avrà adesso la possibilità di giocare per mettersi al collo una medaglia, col primo scoglio rappresentato dalla semifinale in programma sabato 5 settembre sul taraflex della Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul (Turchia).

Le azzurre arrivano alla semifinale dopo il sofferto 3-1 sulla Svezia, una partita nella quale si è confermata la soluzione con Ekaterina Antropova in posto 4 al fianco di Paola Egonu. Contro le scandinave Egonu ha realizzato 27 punti con il 51% in attacco, Antropova 22 con il 53% e Myriam Sylla 14 con il 52%. Una batteria offensiva difficilissima da contenere, soprattutto quando Alessia Orro può coinvolgere anche Sarah Fahr e Anna Danesi al centro.

La Polonia presenta però caratteristiche ideali per provare a rallentare la potenza azzurra. Nei quarti contro l’Olanda la squadra di Lavarini ha realizzato 17 muri punto, cinque dei quali con Magdalena Jurczyk e altrettanti con Maja Koput. Il riferimento offensivo resta Magdalena Stysiak, non brillantissima contro le olandesi con 14 punti e il 28%, ma capace negli ottavi di mettere a terra 22 palloni con il 50%. Accanto a lei attenzione a Julita Piasecka e soprattutto al gioco delle centrali quando Katarzyna Wenerska può costruire con ricezione positiva.

Si tratta di un match che rappresenterà una sorta di ideale chiusura del cerchio per il CT Velasco, il quale aveva esordito ufficialmente sulla panchina azzurra proprio contro la Polonia, il 14 maggio 2024 nella prima sfida di VNL. Da allora la Polonia e le azzurre si sono incrociate altre 5 volte (amichevoli incluse) e la nostra Nazionale non ha mai perso. I bookmakers puntano decisamente sull’ItalVolley favorita @1.20 mentre il successo delle polacche sale fino oltre @4.30 volte la posta.

Probabili Formazioni e Guida TV Italia-Polonia, volley

La partita Italia-Polonia, valida per le semifinali si giocherà sabato 5 settembre, dalle ore 18:00 (orario italiano), sul taraflex del Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul (Turchia). La partita Italia-Polonia, semifinale europea, sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Due, ma anche sui canali di Sky Sport (previo abbonamento) oltre che in live-streaming su DAZN, NOW e Sky Go.

ITALIA: Orro-Egonu, Antropova-Sylla, Danesi-Fahr, Fersino (L). CT. Velasco.

POLONIA: Wenerska-Stysiak, Lampkowska-Piasecka, Jurczyk-Koput, Lysiak (L). CT. Lavarini.

L’altra semifinale: Turchia-Serbia

Le semifinali iniziano alle 15.00 con Serbia-Turchia che mette inevitabilmente sotto i riflettori Tijana Bošković e Melissa Vargas, due delle opposte più forti al mondo.

La Serbia di Zoran Terzić si presenta all’appuntamento dopo aver lasciato per strada appena due set nell’intero torneo e nei quarti ha travolto 3-0 la Grecia, attaccando con il 51%. Tijana Bošković ha chiuso quella gara con 17 punti, ma attorno alla fuoriclasse serba sta crescendo soprattutto Aleksandra Uzelac, capace di mettere a terra 15 palloni con il 57%.

La Turchia di Daniele Santarelli risponde con una Melissa Vargas reduce dai 26 punti contro la Germania, accompagnati da cinque ace e quattro muri. Proprio la fase break rappresenta una delle armi principali delle padrone di casa, che nei quarti hanno raccolto 13 muri e sei ace. Fondamentale sarà anche il contributo al centro di Eda Erdem e Zehra Güneş, soprattutto se la ricezione permetterà a Elif Şahin di distribuire con continuità.

Quote Antepost: azzurre sempre dominanti in lavagna

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost sulle quote per la vittoria finale degli Europei di pallavolo femminile, con le azzurre sempre dominanti su tutte le altre nazionali.

ITALIA @1.66

TURCHIA @4.00

SERBIA @6.00

POLONIA @19.00

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