Sarà Italia-Bulgaria la sfida che apre la fase ad eliminazione diretta delle azzurre dell’ItalVolley in questi Europei di pallavolo femminile. Vediamo il possibile cammino delle ragazze di Velasco, tutti i dettagli e le info sul match di lunedì, e le quote antepost aggiornate per la vittoria finale del titolo continentale. Ottavi Europei Pallavolo Femminile.

Ottavi Europei Pallavolo Femminile: Italia-Bulgaria

Inizia la fase a eliminazione diretta degli Europei di Pallavolo Femminile 2026. Dopo aver dominato il suo girone (quello D), con 5 vittorie in altrettante partite e un solo set concesso alle avversarie (o, meglio, alla Francia), l’Italia di Velasco vola a Brno per gli ottavi di finale. Grazie al primo posto nel girone, le Azzurre potranno così sfidare la 4ª classificata del Girone B, che comprendeva Austria, Bulgaria, Cechia, Grecia, Serbia e Ucraina. L’avversaria della Nazionale sarà la Bulgaria allenata da Marcello Abbondanza.

Le avversarie si affidano all’opposta Iva Dudova: classe 2006 appena trasferitasi in Turchia, all’Eczacibasi, la formazione bulgara ha ottenuto 2 vittorie nelle sue prime 5 sfide del torneo: netto e perentorio 3-0 all’esordio contro l’Ucraina, successo sofferto (ma decisivo) al tie-break contro l’Austria nel day-6.

Probabili Formazioni Italia-Bulgaria

ITALIA: Orro-Egonu, Antropova-Sylla, Danesi-Fahr, Fersino (L). CT. Velasco.

BULGARIA: Slavcheva-Dudova, Krasteva-Milanova, Kolarova-Krivoshiiska, Pashkuleva (L). CT. Abbondanza.

Guida TV Pallavolo: dove vedere Italia-Bulgaria?

La partita Italia-Bulgaria, valida per gli ottavi di finale si giocherà lunedì 31 agosto, dalle ore 16:00 (orario italiano), sul taraflex dell’Exhibition Centre – The Pavilion P di Brno (Cechia). Il match sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Due, ma anche sui canali di Sky Sport (previo abbonamento) oltre che in live-streaming su DAZN, NOW e Sky Go (sempre previo abbonamento).

Il possibile cammino delle azzurre dell’ItalVolley

La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro un’avversaria, la Bulgaria, che ha perso contro la Grecia e che ha avuto la meglio sull’Austria soltanto al tie-break, ma dovranno stare attente a non sottovalutare le Verdi, perché hanno comunque un buon potenziale in panchina e sono guidate in panchina da un allenatore di esperienza.

In caso di qualificazione ai quarti di finale, si tornerebbe in campo mercoledì 2 settembre, sempre a Brno, per incrociare la vincente di Cechia-Svezia, quindi ci saranno o le padrone di casa saranno spinte dal caloroso pubblico, o le svedesi che hanno già perso con l’Italia (3-0) e con la Francia (3-1), regolando la Croazia soltanto al tie-break, ma hanno dalla loro parte una fuoriclasse assoluta come la bomber Isabelle Haak.

L’Italia potrebbe dunque dover fare i conti con la replica del confronto disputato nella fase a gironi nella giornata di domenica 23 agosto, quando soltanto nel secondo set le gialloblù sono riuscite a impensierire le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 che sono favorite per avanzare verso le semifinali di Istanbul dove i pronostici della vigilia parlano di un incrocio con la Turchia detentrice del titolo.

La finale potrebbe essere contro la Serbia, verosimilmente contro la Serbia, favorita in quella parte di tabellone.

Quote Antepost: domina l’Italia

Le azzurre rimangono le favorite, con il successo dell’Italia campionessa olimpica e mondiale in carica che si gioca @1.60, con la Turchia @3.50, principale rivale e paese ospitante delle finali. La terza forza del torneo è la Serbia @6 che come visto dalle nostre previsioni potrebbe giocarsi il titolo in finale con le azzurre, poi arriva la Polonia @11 in doppia cifra

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