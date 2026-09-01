Mercoledì 2 settembre torna in campo l’ItalVolley di Julio Velasco per i quarti di finale degli Europei di Pallavolo Femminile che vedranno le azzurre contro la Svezia di Isabelle Haak, già superata con un netto 3-0 nella fase a gironi. Quarti Europei Volley Femminile.

Quarti Europei Volley Femminile: l’Italia torna a sfidare la Svezia

Dopo essersi liberate, senza lasciare per strada nemmeno un set, di Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le ragazze dell’Italia di Julio Velasco con la Francia hanno faticato parecchio (più di quanto dica il 3-1 finale). Negli ottavi di finale, poi, le campionesse del mondo hanno superato nettamente per 3-0 la Bulgaria agli ottavi, le Azzurre sono decisamente pronte ad affrontare il terzultimo turno del tabellone a eliminazione diretta agli Europei di Pallavolo Femminile 2026. Nei quarti di finale sarà un vero e proprio rematch di quanto già visto in un impegno della fase a gironi, considerando che l’Italia di Julio Velasco affronterà nuovamente la Svezia già battuta 3-0 nella terza partita del gruppo D anche se da allora la squadra allenata da Lorenzo Micelli è tuttavia cresciuta molto, centrando la qualificazione ai quarti di finale di un Europeo per la seconda volta nella sua storia. In questo secolo l’Italia ha perso solo 5 delle 22 partite disputate agli Europei contro nazionali guidate da tecnici italiani. Prima della sfida di domenica 23 agosto, Velasco e Micelli si erano già trovati di fronte in Volleyball Nations League nel 2024, quando l’Italia si impose 3-0 sulla Bulgaria allora allenata dall’attuale CT della Svezia.

Guidata dal talento di Isabelle Haak, la Svezia agli ottavi ha regolato in tre set la Cechia grazie (anche e soprattutto) proprio ai 31 punti realizzati dalla Regina del Nord. Prima di strapazzare (3-0) le padrone di casa della Repubblica Ceca negli ottavi, la Svezia aveva chiuso in terza posizione il gruppo D. Ai successi su Montenegro (3-0), Slovacchia (3-2) e Croazia (3-2), si erano contrapposte le sconfitte con Italia (0-3) e Francia (1-3).

Nei precedenti 6 vittorie in altrettante partite già giocate tra queste due nazionali, inclusi tre 3-0 agli Europei: nel girone 9° posto dell’edizione 1967; nel Girone C dell’edizione 1983; e ovviamente nella partita giocata il 23 agosto scorso. In questo secolo, l’Italvolley ha peraltro vinto 16 delle 21 sfide giocate contro nazionali allenate da tecnici italiani, mentre Lorenzo Micelli – attuale CT della Svezia – non ha mai battuto le Azzurre (4 ko in altrettanti match) quando era alla guida della Bulgaria. La vincente di Italia Svezia in semifinale affronterà la vincente di Polonia-Paesi Bassi.

Probabili Formazioni e Guida TV Italia-Svezia

ITALIA: Orro-Egonu, Antropova-Sylla, Danesi-Fahr, Fersino (L). CT. Velasco.

SVEZIA: Julevik-I. Haak, A. Haak-Hellvig, Andersson-Olofsson, Brink (L). CT. Micelli.

La partita Italia-Svezia, valida per i quarti di finale si giocherà mercoledì 2 settembre, dalle ore 19:00 (orario italiano), sul taraflex dell’Exhibition Centre – The Pavilion P di Brno (Cechia). Il match sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Due, ma anche sui canali di Sky Sport (previo abbonamento) oltre che in live-streaming su DAZN, NOW e Sky Go (sempre previo abbonamento).

Europei Pallavolo Femminile 2026: le quote antepost

Gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’europeo di pallavolo femminile 2026 dove le azzurre dell’ItalVolley sono sempre le massime favorite.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.