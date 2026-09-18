A Torino inizia la fase ad eliminazione diretta degli Europei di Pallavolo Maschile 2026 con gli ottavi di finale che vedranno l’ItalVolley sfidare la sorprendente Danimarca. Vediamo anche i probabili prossimi match della nazionale italiana, e il cammino che porta verso la finale, probabilmente contro la Polonia che rimane la favorita principale davanti all’Italia per la vittoria finale. Ottavi Europei Pallavolo.

Ottavi Europei Pallavolo: l’Italia sfida la sorprendente Danimarca

L’Italia affronterà la Danimarca agli ottavi di finale degli Europei 2026 di volley maschile, l’appuntamento con la prima partita a eliminazione diretta è per domenica 20 settembre (ore 21.05) alla Inalpi Arena di Torino. La nostra Nazionale ha conquistato il primo posto nella Pool A grazie alle cinque vittorie consecutive inanellate tra Napoli e Modena, meritandosi così lo scontro da dentro o fuori contro la quarta forza del gruppo C, andato in scena in quel di Tampere (Finlandia).

I danesi hanno esordito con netta sconfitta contro i padroni di casa (3-0), ma si sono riscattati regolando l’Olanda con il massimo scarto. I tulipani erano privi del bomber Nimir Abdel Aziz, ma il risultato conseguito dai nordici ha decisamente sorpreso e ha smosso gli equilibri del raggruppamento. L’affermazione per 3-0 contro l’Estonia era quella più accreditata alla vigilia del torneo, poi gli uomini di coach Kristian Knudsen hanno ceduto per 3-1 contro il Belgio, che ha conquistato il primato nel gruppo davanti alla Finlandia.

La Danimarca ha letteralmente strabiliato contro la Serbia nella loro ultima partita: vero che i balcanici sono lontani dai fasti dei giorni migliori, ma sono sempre blasonati e andare in vantaggio per 2-0 contro Ivovic e compagni è stato decisamente notevole. Sulla lunga distanza hanno subito la rimonta e si sono inchinati al tie-break, ma hanno dimostrato di essere entrati in una nuova dimensione a livello internazionale e di essere una compagine emergente nell’universo della pallavolo.

I giocatori di riferimento per i danesi sono l’opposto Mads Jensen, 27enne che ha giocato in Italia con profitto tra Verona (2020-2023 e 2024-2025) e Cuneo (2023-2024), Tobias Kjær, 27enne che ha fatto spola tra Olanda e Francia nelle ultime annate agonistiche, il centrale Simon Uhrenholt di 22 anni, supportato dal veterano compagno di reparto, Rasmus Mikelsons. Infine il palleggiatore Axel Jacobsen, 42enne di origini argentine, e il libero è il 20enne Jonas Petersen, prossimo a trasferirsi in Germania con il Rottenburg dopo aver giocato in casa con il Middelfart.

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e Sky (reti esatte da definire); prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN.

Il possibile cammino dell’ItalVolley

Si è delineato il tabellone dell’Italia agli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri hanno conquistato il primo posto nella Pool A e ora iniziano la fase ad eliminazione diretta contro la Danimarca, e come abbiamo visto la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un’avversaria che gode di un paio di buone individualità e che nella fase a gironi ha battuto l’Olanda e l’Estonia con il massimo scarto, facendo tremare anche la Serbia.

In ogni caso la nazionale guidata dal ct Fefè De Giorgi dovrebbe passare il turno verso i quarti di finale, che si giocherebbero mercoledì 23 settembre, sempre nel capoluogo piemontese, per incrociare la vincente di Grecia-Finlandia. Gli ellenici sono la grande rivelazione della prima settimana della competizione: hanno fatto sudare l’Italia, poi hanno sconfitto a sorpresa la Slovenia e si sono meritati addirittura il terzo posto regolando la Slovacchia in chiusura. Gli scandinavi hanno dettato legge nelle prime quattro partite contro Serbia, Olanda, Danimarca e Belgio, ma poi si sono fatti sorprendere alla fine dalla già eliminata Estonia, chiudendo il girone di Tampere al 2° posto, alle spalle dei Red Dragone. L’Italia potrebbe dunque dover fare i conti con la replica del confronto disputato nella fase a gironi nella giornata di sabato 12 settembre, quando faticarono a prendere il largo nei tre parziali contro la Grecia e vinsero in volata con qualche difficoltà in più previsto. In caso contrario ci sarebbe l’insidioso testa a testa con gli arcigni nordici ma anche qui i nostri sarebbero nettamente favoriti.

Si passerebbe così alle semifinali, previste a Milano il 25 settembre quando si preannuncia il big match probabilmente contro la Francia, con i transalpini Campioni Olimpici di Parigi 2024, guidati da coach Andrea Giani che sono attesi dal modesto Portogallo agli ottavi e poi dalla vincente del confronto tra la quotata Ucraina e l’inattesa Romania (capace di battere i transalpini nella fase a gironi).

La Polonia è invece nella parte bassa del tabellone e dunque il testa a testa con i detentori del trofeo si potrebbe arrivare in finale e proprio i polacchi sono gli unici avanti agli azzurri nelle quote antepost, come vedremo tra poco. Wilfredo Leon e compagni riprenderanno il cammino contro la Lettonia, poi dovranno stare attenti al verosimile quarto di finale contro la Bulgaria dei fratelli Nikolov (favorita contro la Germania) e in semifinale dovrebbero vedersela contro chi avrà la meglio nello spicchio che prevede Belgio-Cechia e Slovenia-Serbia.

Quote Antepost: Polonia davanti agli azzurri

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale degli Europei di pallavolo maschile 2026, con la Polonia @2.40 unica squadra davanti all’Italia @3.00, poi più staccate ci sono Francia @8.00 e Slovenia @9.00.

Per il prossimo match l’Italia ha una quota simbolica @1.07 per la vittoria sulla Danimarca offerta @7.50. Un successo per 3-0 degli azzurri paga @1.72 mentre sono attesi pochi punti e una sfida a senso unico come vediamo anche dalle linee Over-Under sui punti totali, piazzate a 143.5.

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