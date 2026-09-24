Italia eliminata in mood clamoroso ai quarti da una Finlandia che si merita la semifinale degli Europei di Pallavolo Maschile 2026 contro la Francia che, beffa delle beffe, si giocheranno ad Assago. Dall’altra parte la grande sfida tra Polonia-Slovenia, abbiamo analizzato nel dettaglio con quote e statistiche queste due sfide. Semifinali Europei Pallavolo.

Italia eliminata a sorpresa. Gli azzurri non saranno ad Assago

L’Italia è stata eliminata dagli Europei di Pallavolo maschile 2026 di volley maschile giocati di fronte al proprio pubblico, sconfitta da un’avversaria che sulla carta era inferiore dal punto di vista tecnico, che aveva sudato contro la Grecia, davanti agli 8.500 spettatori della Inalpi Arena di Torino.

L’ItalVolley è eliminata dall’europei di casa, da campioni del mondo contro una Finlandia che gioca bene e sorprende tutti, per primi gli uomini di Fefé De Giorgi. Gli azzurri sono riemersi, sono riusciti a pareggiare i conti, hanno trascinato la contesa al tie-break, si sono portati sul 9-6 e 11-8, ma proprio sul più bello si sono inceppati nuovamente a causa di troppi errori commessi al servizio dopo essersi portati in vantaggio, sono stati agganciati dagli avversari e hanno dovuto chinare il capo dopo 135 minuti di battaglia. La Finlandia ha vinto per 3-2 (21-25; 28-26; 25-14; 20-25; 15-13) e si è meritata la qualificazione alla semifinale.

Niente grande sfida contro i Campioni Olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024, addio alla possibilità di giocare la terza finale consecutiva della storia dopo quella vinta nel 2021 e quella persa nel 2023 (contro la Polonia), rinviato anche il discorso pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 (si dovrà passare dai Mondiali 2027 o dal ranking FIVB che verrà aggiornato dopo la Nations League 2028). Si tratta del punto più basso della gestione del CT Fefé De Giorgi, inevitabilmente ci saranno delle riflessioni nelle prossime ore.

Una grande sorpresa per tutti, anche per gli addetti ai lavori, con analisti e bookmakers che davano gli azzurri vincenti @1.08 sulla Finlandia @7. Il risultato più atteso doveva essere un netto 3-0 dell’ItalVolley.

Semifinali Europei Pallavolo

Le semifinali si giocheranno venerdì 25 settembre al Forum di Assago – Milano contro la Francia, mentre dall’altra parte del tabellone si sfideranno Polonia e Slovenia. Venerdì 25 settembre l’Unipol Forum di Assago assegnerà i due posti nella finale degli Europei 2026 di volley maschile. Alle 17.00 si affronteranno Slovenia-Polonia, mentre alle 21.00 toccherà a Finlandia-Francia.

Polonia e Francia hanno attraversato ottavi e quarti senza perdere set, la Slovenia ne ha ceduto soltanto uno, mentre la Finlandia ha avuto bisogno di due tie-break consecutivi. I numeri complessivi fotografano bene le gerarchie: la Polonia ha conquistato 20 set perdendone appena tre, la Francia presenta un bilancio di 20-4, la Slovenia di 18-8 e la Finlandia di 20-11. Le statistiche indicano due favorite piuttosto nette, ma la fase a eliminazione diretta ha già dimostrato che le sorprese sono dietro l’angolo.

La Finlandia rappresenta proprio la grande sorpresa delle Final Four. Diciannovesima agli Europei 2023, quindicesima ai Mondiali 2025 e assente dalla VNL, la formazione nordica ha costruito la propria crescita attraverso la European League, vinta nella stagione in corso. Dopo il secondo posto nel girone con quattro successi, la squadra di Olli Kunnari ha eliminato Grecia e Italia al tie-break. Vedremo la tenuta fisica, la Finlandia ha giocato 281 minuti tra ottavi e quarti, rimanendo in campo 146 minuti contro la Grecia e 135 contro l’Italia. La Francia ha invece impiegato complessivamente appena 151 minuti, superando in tre set Portogallo e Romania. I transalpini hanno quindi disputato dieci set in meno rispetto ai finlandesi.

La squadra di Andrea Giani arriva ad Assago con sei vittorie in sette incontri, avendo perso soltanto contro la Romania nell’ultima giornata del girone, quando era già sicura del primo posto e aveva concesso spazio a numerose seconde linee. Negli incontri a eliminazione diretta la Francia ha mostrato una superiorità evidente: 60% in attacco contro la Romania, dieci muri, cinque ace e nessun errore diretto in ricezione. Contro il Portogallo aveva chiuso con il 57% offensivo, confermando la capacità di produrre un cambio palla efficace senza dipendere da un solo terminale. Théo Faure è il riferimento principale della Francia in posto due. Jokela è il simbolo della cavalcata nordica. Contro l’Italia ha realizzato 28 punti con il 68% in attacco, trasformando 27 dei 40 palloni ricevuti e subendo appena tre muri. Negli ottavi aveva chiuso a quota 20 contro la Grecia: 48 punti nelle due partite a eliminazione diretta, con percentuali che raccontano molto più della semplice quantità.

La prima semifinale propone il confronto più prestigioso della giornata. La Polonia è campione d’Europa in carica, terza ai Mondiali 2025 e vincitrice della VNL 2026. La Slovenia ha conquistato il bronzo continentale nel 2023 e il terzo posto nell’ultima VNL. Le due squadre si sono affrontate proprio nella semifinale della competizione internazionale estiva, con la Polonia capace di imporsi per 3-0 prima di conquistare il trofeo contro gli Stati Uniti.

Il percorso recente dei polacchi impressiona per continuità. La squadra di Nikola Grbić ha raggiunto almeno la semifinale nelle ultime tre grandi manifestazioni e si presenta ad Assago con un bilancio europeo di sei vittorie e una sola sconfitta, subita al tie-break contro la Bulgaria quando il primo posto nel girone era già stato assicurato. Negli ottavi e nei quarti ha lasciato complessivamente agli avversari appena 106 punti in sei set, chiudendo entrambe le partite in poco più di settanta minuti. La Polonia ha attaccato con il 63% contro la Lettonia e con il 61% contro la Germania.

Contro la Germania è tornato protagonista Wilfredo León, tenuto parzialmente a riposo nelle partite precedenti. Lo schiacciatore ha chiuso con 17 punti e uno straordinario 77% in attacco, senza errori su 22 tentativi. Szymon Jakubiszak costituisce l’altra grande certezza polacca. Negli ultimi due incontri ha prodotto 20 punti complessivi con percentuali offensive dell’80% e dell’88%. Bartłomiej Bołądź ha garantito 21 punti tra ottavi e quarti, mentre Tomasz Fornal, pur fermandosi al 37% contro la Germania, rimane un elemento fondamentale per ricezione, difesa e gestione dei palloni difficili.

La Slovenia arriva ad Assago dopo avere mostrato un’evidente crescita nella fase a eliminazione diretta. Ha travolto la Serbia e superato il Belgio perdendo soltanto un set, migliorando soprattutto la qualità del proprio sistema muro-difesa. Nei quarti ha realizzato 12 muri e quattro ace, limitando al 47% l’attacco belga e impedendo a Ferre Reggers di trasformare in punti il grande volume di palloni ricevuti. Rok Možič è il principale terminale sloveno. Contro il Belgio ha realizzato 18 punti con il 63% in attacco, senza errori offensivi su 24 tentativi. Klemen Čebulj ha aggiunto 12 punti e garantito un eccellente 68% di ricezione positiva, mentre Nik Mujanović ha chiuso a quota 14 nonostante un più modesto 37% offensivo. Alen Pajenk e Jan Kozamernik possono diventare i giocatori decisivi. Kozamernik ha realizzato 21 punti tra ottavi e quarti, con percentuali offensive dell’80% e del 50%, aggiungendo complessivamente dieci muri. Pajenk ha totalizzato 21 punti nelle stesse due partite, offrendo anche una presenza importante al servizio.

La ricezione rappresenta uno dei possibili punti fragili di entrambe. La Polonia ha chiuso il quarto con il 39% di positività, la Slovenia con il 47%, ma la squadra di Grbić possiede maggiore capacità di risolvere le azioni anche con palloni staccati da rete. Per questo la battuta slovena dovrà essere realmente incisiva. La Polonia parte favorita, ma il confronto ha un peso particolare nella storia recente dell’Europeo. Gli sloveni hanno raggiunto la finale nel 2015, 2019 e 2021, prima del bronzo conquistato nel 2023, mentre i polacchi difendono il titolo ottenuto tre anni fa. La squadra di Grbić possiede più alternative e arriva alla semifinale con energie superiori: ha giocato appena 147 minuti tra ottavi e quarti, contro i 191 della Slovenia.

Quote Antepost: la Polonia scappa via

Nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale degli europei di volley maschile 2026 la Polonia @1.65 è sempre stata al comando, ma con l’eliminazione della prima avversaria, l’Italia, ora la nazionale polacca scappa via, sulla Francia @4.00 e sulla Slovenia @5.75. Il miracolo della Finlandia paga @20.00 volte la posta.

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